جوان آنلاین: مسعود پزشکیان صبح شنبه هفتم شهریورماه در آیین بهرهبرداری از پروژه مجموعه پلها و زیرگذر بزرگراه شهید آیتالله رئیسی کلانشهر اصفهان و ۱۸ هزار و ۹۰۹ پروژه دیگر شهرداریها و دهیاریهای سراسر کشور که به صورت ویدیو کنفرانسی برگزار شد، اظهار کرد: از رهبر معظم انقلاب که در پیام هفته دولت رهنمود و پشتیبانی کردند قدردانی میکنم و قول میدهیم با تمام وجود پای مردم و عزت و سربلندی کشور بایستیم. وحدت و انسجام رمز موفقیت ماست و تمام تلاش ما تاکنون در این مسیر بوده است.
وی افزود: ما از جنگ خوشمان نمیآید اما در برابر تجاوز با قدرت میایستیم و دفاع میکنیم. هیچ قدرتی نمیتواند ملتی را که متحد است و پای سرزمین خود ایستاده، وادار به تسلیم کند. در حالی که تلاش میکنیم از طریق گفتوگو مشکلات را حل کنیم، اعلام میکنیم مردم، مدیران و فرماندهان ما هرگز در برابر تهدیدها و تجاوزات سر تسلیم فرود نخواهند آورد.
تولید خط قرمز است
رئیسجمهور با اشاره به آمادگی برای زمستان پیش رو تأکید کرد: باید کاری کنیم که چرخه صنعت بچرخد و گاز، برق و آب تولید قطع نشود. این خط قرمز ماست و مسئولیت آن با استانداران، فرمانداران، بخشداران و دهیاران است. مصرف آب، برق، گاز، بنزین و سوخت را مدیریت خواهیم کرد اما تولید نباید قطع شود.
پزشکیان گفت: اگر قرار باشد جایی را محدود کنیم، از دولت و ادارات شروع میکنیم. بسیاری از ادارات و ساختمانها را میتوان موقتاً ادغام یا تعطیل کرد تا گاز و برق آنها صرف تولید شود. مشکلات را به مردم منتقل نخواهیم کرد. از مردم نیز درخواست میکنم برای ایجاد پایداری و ناامید کردن دشمن همکاری کنند. دشمن تصور نکند با فشار، ما تسلیم میشویم.
وحدت داخلی و منطقهای نقشه دشمن را نقش بر آب میکند
وی خاطرنشان کرد: اگر از مسیر گفتوگو و بر اساس تفاهمنامه پیش برویم، مشکلات را حل و امتیازات خود را میگیریم. این به نفع مملکت، منطقه و دنیاست که ترامپ آشوب ایجاد نکند و اسرائیل باعث ناامنی و تجاوز نشود.
رئیس جمهوری گفت: این کشورهای اسلامی نیستند که آشوب میکنند؛ اسرائیل است که میخواهد مسلمانان را به جان هم بیندازد. با وحدت کشورهای اسلامی این نقشههای شوم را خنثی خواهیم کرد.
پزشکیان افزود: با وحدت و انسجام داخلی و تلاش شبانهروزی بر همه مشکلات غلبه خواهیم کرد. آرامش دنیا از درون منطقه ما شکل میگیرد. از مدیران و استانداران میخواهم از همین حالا به فکر زمستان و مدیریت سوخت باشند تا چرخ صنعت بدون مشکل بچرخد.
به گزارش خبرنگار مهر، رئیسجمهور در پایان با گرامیداشت هفته دولت و تبریک ولادت پیامبر رحمت و هفته وحدت، دستور بهرهبرداری از ۱۸ هزار و ۹۱۰ پروژه شهرداریها و دهیاریهای سراسر کشور با اعتبار ۱۲۹ هزار میلیارد تومان را صادر کرد.