البرادعی: هزینه برای تسلیحات در جهان ۴۰ برابر هزینه های همکاری است

جوان آنلاین: محمد البرادعی، مدیرکل اسبق آژانس بین المللی انرژی اتمی و معاون اسبق رئیس جمهوری مصر در صفحه ی کاربری خود در شبکه ی ایکس نوشت: این آمارها قابل تأمل است؛ بودجه ی ۲۰۲۶ سازمان ملل ۳.۴۵ میلیارد دلار، بودجه عملیات حفظ صلح وابسته به سازمان ملل در سال ۲۰۲۵-۲۰۲۶ میلادی ۵.۳۸ میلیارد دلار و دیگر نهادهای سازمان ملل ۵۸ میلیارد دلار.
وی نوشت که مجموع بودجه سازمان ملل در هر سال ۶۷ میلیارد دلار است.
البرادعی خاطرنشان کرد: هزینه های نظامی جهان در سال ۲۰۲۵ میلادی ۲.۸۸۷ تریلیون دلار بود؛ هزینه های ما برای تسلیحات ۴۰ برابر هزینه هایمان برای همکاری های چند جانبه در راستای دنیایی بهتر است.
مدیرکل اسبق آژانس بین المللی انرژی اتمی نوشت: مشکل بزرگی در کار است.
پیش از این، «موسسه بینالمللی تحقیقات صلح استکهلم» (سیپری- SIPRI) در تازهترین گزارش خود اعلام کرد که هزینههای نظامی کشورها در سال ۲۰۲۵ با افزایشی ۲.۹ درصدی به بالاترین میزان خود از سال ۲۰۰۹ تاکنون رسیده است.
در گزارش سیپری آمده است که مجموع هزینههای نظامی جهان در سال گذشته میلادی برای یازدهمین سال متوالی سیر صعودی داشت و به ۲.۸۹ تریلیون دلار رسید.
هزینههای نظامی کشورها در سال گذشته میلادی ۲.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را به خود اختصاص داد که بالاترین میزان از سال ۲۰۰۹ تاکنون بوده است.
سیپری در گزارش خود اعلام کرد: با توجه به بحرانهای جاری و همچنین هزینههای نظامی طولانیمدت بسیاری از کشورها، احتمالا این افزایش در سال ۲۰۲۶ و بعد از آن ادامه خواهد یافت.
آمریکا، چین و روسیه سه کشوری هستند که بیشترین هزینههای نظامی را داشتهاند. این سه کشور مجموعا ۱.۴۸ تریلیون دلار معادل ۵۱ درصد از هزینههای نظامی جهانی را داشتند.
در گزارش سیپری آمده است، از آنجایی که کمک مالی نظامی جدیدی برای اوکراین تصویب نشد، هزینههای نظامی آمریکا در سال ۲۰۲۵ به ۹۵۴ میلیارد دلار کاهش یافت.
آمریکا در سه سال قبل از آن مجموعا ۱۲۷ میلیارد دلار کمک مالی نظامی به اوکراین ارائه کرد.
سیپری افزود: کاهش هزینههای نظامی آمریکا در سال ۲۰۲۵ احتمالا کوتاهمدت است. بودجه نظامی ۲۰۲۶ که کنگره آمریکا تصویب کرده، به بیش از یک تریلیون دلار افزایش یافته و ممکن است که در سال ۲۰۲۷ بالغ بر ۱.۵ تریلیون دلار شود.
این در حالی است که هزینههای نظامی اروپا نیز با افزایش ۱۴ درصدی به ۸۶۴ میلیارد دلار رسید.