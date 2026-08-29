زلنسکی روسیه را به افزایش حملات پهپادی تهدید کرد

جوان آنلاین: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین، خواستار افزایش دفعات حملات پهپادی دوربرد این کشور به روسیه شد و هدفگذاری برای شلیک روزانه یک هزار پهپاد را مطرح کرد.
وی در سخنرانی روزانه خود گفت اوکراین در حال حاضر به طور میانگین روزانه بیش از ۳۰۰ پهپاد دوربرد شلیک میکند، اما با تشدید حملات هوایی روسیه به شهرهای اوکراین، این رقم باید به میزان قابل توجهی افزایش یابد.
زلنسکی گفت: اولویت اصلی، تقویت دفاع ما در برابر پهپادهای مجهز به موتور جت و افزایش دفعات حملات عمیق ما به روسیه است. هدف، شلیک روزانه یک هزار پهپاد برای حملات دوربرد به روسیه است. در حال حاضر میانگین حملات دوربرد ما بیش از ۳۰۰ مورد است که باید افزایش یابد. ما هدفی کاملا مشخص داریم و به آن دست پیدا خواهیم کرد.
این اظهارات در شرایطی مطرح شد که نیروهای اوکراینی حملات خود به زیرساختهای انرژی و نظامی روسیه را افزایش دادهاند.
رئیس جمهوری اوکراین همچنین به افزایش فشار بر بخشهای سوخت و صادرات روسیه اشاره کرد و گفت مسکو هم اکنون پیامدهای اقتصادی جنگ را تجربه میکند.
زلنسکی گفت: آنها در حال حاضر بنزین کمتری دارند، صادراتشان کاهش یافته و بخش لجستیک آنها نیز با محدودیت بیشتری روبه رو است. روسیه برای نخستین بار در تاریخ خود در حال واردات بنزین است و در واقع از منابع بودجه برای حمایت از شرکتهای نفتی خود استفاده میکند.
رئیس جمهوری اوکراین گفت اگر روسیه از مذاکره برای پایان دادن به جنگ خودداری کند، اوکراین به گسترش حملات دوربرد خود ادامه خواهد داد.
وی افزود: اگر روسیه نخواهد به طور منطقی درباره پایان دادن به این جنگ گفت وگو کند، خسارتهای بیشتری از این دست متحمل خواهد شد.