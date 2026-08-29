بررسی درخواست تمدید ماموریت «یونیفل» در شورای امنیت

جوان آنلاین: خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از دو منبع دیپلماتیک آگاه نوشت: شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه پشت درهای بسته درخواست دولت لبنان برای تمدید ماموریت ۸۱۰۰ نیروی یونیفل را که قرار است ۳۱ دسامبر آینده (۱۰ دی ۱۴۰۵) منقضی شود، مورد بررسی قرار داد.

آسوشیتدپرس به نقل از این دیپلمات‌ها که به دلیل محرمانه بودن نشست شورای امنیت خواستند نامشان فاش نشود، گزارش داد که «حمایت قوی» ۱۵ عضو شورا از تمدید ماموریت یونیفل، به ویژه با توجه به نگرانی فزاینده در مورد وضعیت بی‌ثبات لبنان، وجود دارد. با این حال، دو دیپلمات افزودند که این حمایت از اجماع همه اعضا برخوردار نیست.

رژیم اسرائیل سال‌ها برای پایان دادن به ماموریت نیروهای یونیفل در جنوب لبنان تلاش کرده و آمریکا همسو با خواست این رژیم، سال گذشته توانست که ماموریت نهایی این نیروها در جنوب لبنان را ۳۱ دسامبر آتی قرار دهد.

این دو دیپلمات به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفتند که «مایک والتز» سفیر آمریکا در سازمان ملل روز جمعه در نشست شورای امنیت شرکت و به اظهارات اعضا گوش کرد، بدون اینکه موضعی مبنی بر پذیرش یا رد تمدید محدود ماموریت یونیفل اعلام کند.

«جوزف عون» رئیس جمهوری لبنان، پیش از این بر اهمیت حضور نیروهای یونیفل در جنوب این کشور و نقش آنها در زمینه تثبیت حضور ساکنان محلی در شهرها و روستاهایشان و تقویت ثبات اوضاع در آنجا تاکید کرده بود.

وی گفت: گزینه اول ما تمدید ماموریت نیروهای یونیفل است و اگر تمدید نشود، گزینه دوم اتخاذ فرمولی است که تداوم حضور نیروهای بین‌المللی در جنوب را در چارچوب مورد نیاز تضمین کند، به طوری که این نیروها در کنار ارتش لبنان و هماهنگ با آن، در حمایت از ثبات اوضاع و اجرای وظایف محوله باشند.

عون اضافه کرد: رژیم اسرائیل حضور نیروهای یونیفل را نمی خواهد و نزدیک به یک سال است که در این راستا فشار وارد می‌کند، در حالی که لبنان خواستار ادامه حضور آنها است.

رژیم اسرائیل همزمان به تجاوزگری خود علیه لبنان که از دوم مارس گذشته (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) آغاز شد، ادامه می‌دهد و براساس آخرین آمار وزارت بهداشت این کشور، این تجاوزگری به شهادت چهار هزار و ۳۴۶ شهروند لبنانی و زخمی شدن دوازده هزار و ۳۰۱ نفر دیگر منجر شده است.