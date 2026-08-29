کد خبر: 1376592
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۳
بين‌الملل » اخبار كلی

افزایش ۴۲ درصدی کودکان بی‌سرپناه در فرانسه در چهارسال؛ نگرانی گسترده انجمن‌های خیریه

فرانسه انجمن‌های مدنی در فرانسه از افزایش ۴۲ درصدی شمار کودکان بی‌سرپناه در فرانسه نسبت به سال ۲۰۲۲ هم‌زمان با وعده دولت مبنی «صفر کردن کودکان بی‌سرپناه» به شدت ابراز نگرانی می‌کنند.

جوان آنلاین: بر اساس گزارشی جدید از یونیسف فرانسه و فدراسیون فعالان همبستگی (FAS)، بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ کودک به دلیل کمبود ظرفیت در مراکز اسکان اضطراری، در خیابان‌ها شب را به صبح می‌رسانند. این روند افزایشی، تحقق هدف دولت مبنی بر «صفر کردن کودکان بی‌سرپناه» را بیش از پیش دشوار می‌کند.

آدلین هازان (Adeline Hazan)، رئیس یونیسف فرانسه، در این باره اظهار داشت: اقدام فوری تصمیم‌گیرندگان دولتی حیاتی است. این کودکان نیازمند یک تحول سیاسی بزرگ هستند. اگر تضمین مسکن برای تمامی کودکان در اولویت ما نباشد، پس چه چیزی باید در اولویت باشد؟

طبق این گزارش، دست‌کم ۲ هزار و ۳۵۵ کودک، که ۵۱۴ نفر از آن‌ها کمتر از سه سال سن دارند، پس از تماس های انجام شده با شماره ۱۱۵ (شماره اضطراری بی‌سرپناهان)، با عدم موفقیت در یافتن محل اقامت مواجه شده‌اند.

انجمن‌های فعال در این حوزه تأکید دارند که افزایش ۹ درصدی آمار کودکان بی‌سرپناه نسبت به سال ۲۰۲۵ و رشد خیره‌کننده ۴۲ درصدی آن نسبت به سال ۲۰۲۲—یعنی همان زمانی که دولت با شعار «صفر کردن کودکان بی‌سرپناه» وعده بهبود شرایط را داده بود—به خوبی شکاف عمیق میان ادعاهای دولتی و واقعیت‌های تلخ جامعه را آشکار می‌کند.

این نهادها همچنین هشدار دادند که آمارهای موجود کامل نیست؛ چرا که بسیاری از خانواده‌ها موفق به تماس با شماره اضطراری ۱۱۵ نشده یا از تماس با آن منصرف می‌شوند. علاوه بر این، کودکان و نوجوانان بدون همراه، خانواده‌های ساکن در خانه‌های غیرقانونی (اسکوات‌ها) و سکونتگاه‌های غیررسمی نیز در این آمار لحاظ نشده‌اند.

یونیسف فرانسه و فدراسیون فعالان همیاری و همبستگی( Fédération des acteurs de la solidarité (FAS)) در یادداشتی خاطرنشان کردند: پیامدهای بی‌سرپناهی بر زندگی و سلامت کودکان فاجعه‌بار است؛ از جمله تخریب سلامت جسمی و روانی، انزوای اجتماعی، قرار گرفتن در معرض خشونت و دشواری در تحصیل.

بر اساس داده‌های این گزارش، در سال ۲۰۲۵، ۱۴ کودک زیر چهار سال و ۱۲ نوجوان ۱۵ تا ۱۸ ساله در خیابان جان خود را از دست داده‌اند.

در پی این بحران، یونیسف و FAS خواستار اجرای طرحی گسترده برای ساخت مسکن‌های اجتماعی شده‌اند. پیش از این نیز، گزارشی که در ژوئیه (تیر/ مرداد) ۲۰۲۵ توسط سه بازرسی کل منتشر شد، اعلام کرده بود که برنامه اسکان اضطراری فرانسه با مشکلاتی نظیر کمبود بودجه مزمن و نقص در مدیریت مواجه است که مانع از پاسخگویی به تمامی درخواست‌ها می‌شود.

با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷، انجمن‌های مدنی خواستار تبدیل مبارزه با بی‌سرپناهی کودکان به اولویت اصلی در سیاست‌های مسکن و اسکان شده‌اند.

برچسب ها: فرانسه ، جنگ ، اروپا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هدایت تحصیلی در مدارس سمپاد صرفاً به انتخاب رشته محدود نمی‌شود

آلمان: امکان اعمال تحریم‌های جدید علیه اسرائیل قابل بررسی است

محمدنژاد با شکست آمریکا قهرمان سنگین وزن جوانان جهان شد

شورش «سرگرد جانسون» در ارتش تروریستی آمریکا

منتظری: نیازمند تحول اساسی در صدور احکام طلاق هستیم

جنبش حماس عملیات در کرانه باختری را تبریک گفت 

انتفاضه سوم در‌های کرانه باختری را می‌کوبد

حمله نهایی به محاسبه دولتمردان ایران!

بدون شرح

هر نفر فقط ۱۰ حساب بانکی!

سرپرست وزارت دفاع: میدان جای خوبی برای آزمون سامانه‌های جدید خواهد بود

پشت دشمن در جنگ اقتصادی به خاک مالیده می‌شود

چرا نتانیاهو دیوانه شده است؟

رایزنی ایران و روسیه برای ارتقای مناسبات کنسولی

تأمین معیشت مردم در گرو افزایش کالا برگ و تسهیلات خرید کالا

روسیه: همراه با ایران برای حذف فشار‌های تحریمی تلاش خواهیم کرد

شارژ کالابرگ خانوارهای با کد ملی ۷، ۸ و ۹ فردا آغاز می‌شود

کهگیلویه‌و‌بویراحمد در هفته دولت نونوار می‌شود

انتخابات فلسطین؛ آزمونی برای پایان اختلافات و بازسازی ساختار سیاسی

رونمایی فیلم کوتاه «دژنو»

ایران پر از گنج‌هایی‌ست که خدا برایش کنار گذاشته!

دیدار وزیرخارجه قطر با عراقچی

وام ارزی ۶۰ میلیون دلاری برای واردات کالا‌های اساسی 

قالیباف: کسی گنده لافی‌های آمریکا را باور نمی‌کند

پول داریم یا نداریم؟ روایت دوگانه از دخل ارزی

ابراز همدردی پزشکیان با دولت و ملت نپال/ آماده کمک‌های انسان دوستانه هستیم

وحدت اسلامی تعطیل کردن عدالت نیست

برای شرف داشته‌ حمزه غالبی و دیگران

شکست آمریکا در جنگ ایران باعث خلق لحظه‌ای تاریخی شد!

افزایش نگرانی‌ها از اقدامات مداخله‌جویانه ترامپ در انتخابات پیش‌رو

شوک تازه عواقب جنگ با ایران به اقتصاد دنیا/ بهایی که جهان می‌پردازد

جنگ اقتصادی کنید محکم می‌خورید!

محاصره معکوس؛ بازی متبحرانه یمن با پاشنه آشیل عربستان

جنایت خانوادگی بر سر ناتوانی در تأمین داروی سرطان مادر 

پیام «با ایران» چین به جهان 

دچار ناترازی سرمایه انسانی هستیم 

انجام نخستین جراحی مغز با کمک هوش مصنوعی

رئیس کل دادگستری استان تهران: ۱۴۰ میلیارد تومان در وجه شاکیان پرونده‌های شرکت‌های شهر خودرو و ریگان خودرو پرداخت شد

تدوین برنامه آفندی در برابر تحریم‌های آمریکا/ نمی‌توانند شریان‌های مالی را قطع کنند

پایان رسمی داستان بارسلونا و آلوارس

جانم به دارو بند است

شکست گزینه‌های امریکا میانجی را به ایران کشاند

ایران در جمع پنج کشور برتر فناوری نیروگاهی قرار دارد

تأمین بنزین بدون وقفه ادامه دارد

‌آن‌هایی که برای «صف» تصمیم می‌گیرند صف را دیده‌اند؟ 

چهلمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در تهران آغاز به کار کرد

یکپارچه باشیم محاصره دریا را می‌شکنیم

جمعیت بر لبه پرتگاه 

فعالان مقابله با تحریف و ایران‌هراسی در جهان جایزه می‌گیرند

عاصم با «تفاهم با امتیاز بیشتر» امروز می‌آید 

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
بایسته‌های اصلاح سیاست‌های بنزینی 
پالایشگاه «میناءالاحمدی» «جیزان» و «ینبع» در تراز احتمال اختلال
برگ‌های برنده ایران در جنگ اقتصادی تحمیلی 
هروئین اینستاگرام در چشم کودکان
مسئولیت بلاگر‌ها در حال بد ما
 «حبشان- فجیره» و «نفت بقیق» گلوگاه‌های انرژی در تیررس
لندکروز در بازار، موبایل در صف ارز!
هم ال‌نینوی پاییزی داریم هم تنش آبی
ناترازی سرمایه انسانی/ آینده بازار کار در گفت‌وگو با وزیر سابق آموزش و پرورش
افسار زبان را که رها کنید به تباهی گرفتار می‌شوید
رونمایی فیلم کوتاه «دژنو»
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ حسینی شدن را از حضرت آقا آموختیم
توهم پناه عاطفی در چت‌جی‌پی‌تی
دومین ضربه به خانه مردمان جنگ‌زده!
سفر قسطی با بهره بانکی!/  «سفر کارت» رونمایی می‌شود 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار