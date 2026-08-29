مقام یمنی خواستار تشکیل ائتلاف برای مقابله با دشمن صهیونیستی شد

جوان آنلاین: عبدالواحد ابوراس در گفت وگو با خبرگزاری سبا افزود: رژیم صهیونیستی همچنان در فلسطین عربده کشی می کند و با پوشش آمریکا و در سایه سکوت جامعه بین المللی، تمام معاهدات بین المللی را نقض می کند.

وی تاکید کرد که سکوت مشکوک در برابر این جنایات دشمن صهیونیستی به معنای مشارکت در آن است از این رو باید از وضعیت محکومیت ها خارج و وارد مرحله گام های عملی شویم.

معاون وزیر خارجه یمن ادامه داد: کشورهای منطقه باید به جای تشکیل ائتلاف با هدف شکاف و اختلاف میان کشورهای اسلامی، ائتلافی تشکیل دهند که جنایات دشمن صهیونیستی را متوقف و غده سرطانی را ریشه کن کند.

این سخنان در حالی بیان می شود که رهبر انصارالله یمن نیز اخیرا اعلام کرد: صهیونیسم امت اسلامی را هدف قرار داده و سعی در سلطه بر ملت‌های ما، به بردگی کشاندن و تحقیر این ملت‌ها، اشغال سرزمین‌هایشان و غارت اموال و ثروت‌های آن‌ها را دارد.

وی افزود: ما در یاری ملت مظلوم فلسطین و مقابله با دشمن صهیونیستی به عنوان دشمن امت اسلامی ثابت قدم هستیم و بر موضع ثابت خود علیه طرح آمریکایی-اسرائیلی موسوم به «اسرائیل بزرگ» تأکید می‌کنیم.

سید عبدالملک الحوثی همچنین گفت: ما بر موضع ثابت خود مبنی بر یکپارچگی جبهه‌های محور مقاومت تأکید می‌کنیم و اصرار رژیم سعودی بر ادامه محاصره و تداوم رویکرد تشدید تنش نیز ظلم غیرقابل توجیه و خدمت به صهیونیسم است و ما در اجرای معادله محاصره در برابر محاصره علیه رژیم سعودی مزدور صهیونیسم مصمم هستیم.