ارتش اشغالگر با ادامه نقض آتش بس در مناطق مختلف غزه، نقاط مختلف آن را هدف عملیات تخریب، تیراندازی و گلوله‌باران توپخانه‌ای قرار داد.

جوان آنلاین: ارتش اشغالگر صهیونیستی عملیات تخریب گسترده‌ای را در شمال نوار غزه انجام داد و همزمان با آن بالگردهای جنگی به سمت شمال شرقی آن آتش گشودند.

همزمان با این تجاوزات، مناطق شرقی نوار غزه شاهد حملات تانک‌های اسرائیلی بود. در جنوب نوار غزه نیز نیروهای اشغالگر در خیابان «الطینه» منور شلیک کردند، در حالی که خودروها و تانک‌های اسرائیلی همچنان به تیراندازی شدید در شرق شهر ادامه دادند.

ارتش اشغالگر با توپخانه‌ سنگین همچنین مناطقی در شمال شرقی خان یونس را هدف قرار داد. این حملات همزمان با تشدید تیراندازی در مناطق اطراف خان یونس بود.

از سوی دیگر برخی منابع فلسطینی اعلام کردند که خودروهای نظامی رژیم صهیونیستی به طور گسترده به سمت مناطق جنوب شرق اردوگاه المغازی در مرکز نوار غزه تیراندازی کردند.

همزمان پهپادهای «کوادکوپتر» رژیم صهیونیستی نیز پشت بیمارستان «کمال عدوان» در شمال نوار غزه را هدف بمباران قرار دادند.