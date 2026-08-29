رژیم صهیونیستی در راستای تداوم نقض آتش بس و اقدامات ویرانگر خود در جنوب لبنان، علاوه بر حملات هوایی، بار دیگر برخی بخش های این منطقه را هم گلوله باران کرد.

جوان آنلاین: منابع لبنانی از تداوم اقدامات ویرانگر ارتش اشغالگر در جنوب لبنان خبر داده و اعلام کردند که دو انفجار در حومه شهرک «عیتا الجبل» در بنت جبیل انجام شد.

به گزارش ایرنا، از سوی دیگر، یک پهپاد اسرائیلی در یک نوبت، شهرک «النبطیه الفوقا» را هدف قرار داد و همزمان شهرک «الهباریه» در منطقه حاصبیا نیز هدف دو گلوله توپ ارتش اشغالگر قرار گرفت.

همچنین خبرنگار النشره از حملات شناسایی پهپاد اسرائیلی به شکل گسترده بر فراز مناطق «حاصبیا»، «العرقوب» و مزارع اشغالی شبعا و حریم هوایی بقاع شرقی و غربی و «اقلیم التفاح» خبر داد.

ارتش رژیم صهیونیستی با توپخانه شهرک «حاریص» در بنت جبیل و شهرک «یاطر» را هم در حومه تپه علی الطاهر هدف قرار داد.

همزمان کانون حملات و اقدامات ویرانگر رژیم صهیونیستی در شهرک «المنصوری» در صور در جنوب لبنان بود که سلسله حملاتی به این شهرک از سوی اسرائیل انجام شد.

ارتش صهیونیستی انفجاری بزرگ را هم در شهرک المنصوری در جنوب لبنان انجام داد.

منابع لبنانی اعلام کردند که یک پهپاد اسرائیلی نیز منطقه «دوحه کفررمان» را در شهرستان نبطیه هدف قرار داد.

همزمان منابع لبنانی از رخنه نظامیان اسرائیلی به بخش شرقی شهرک «کفرشوبا» در منطقه «حاصبیا» در جنوب لبنان و ورود آنها به یک منزل در حال ساخت و نصب پرچم اسرائیل در آن خبر دادند.

رژیم صهیونیستی از دوم مارس (۱۱ اسفند ۴۰۴) ، حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی ماه گذشته با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزب‌الله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست اشاره می‌کنند.