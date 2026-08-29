جوان آنلاین: «محمد علی حکیم» در گفت وگو با خبرگزاری المعلومه اظهار داشت: دولت آمریکا به این دل بسته است که تشدید فشارهای اقتصادی، تهران را به سمت امتیازدهی سوق خواهد داد، در حالی که ایران تحریمها را رد و تاکید می کند که با آن مقابله و پاسخ خواهد داد.
به گزارش ایرنا، وی افزود: این درحالی است که نگرانیها در مورد تبدیل شدن جنگ اقتصادی به یک رویارویی گستردهتر با پیامدهایی فراتر از مرزهای منطقه رو به افزایش است.
این کارشناس ادامه داد: ایران تاکید می کند که تحریمهای آمریکا در دستیابی به هدف اصلی خود که انزوای اقتصادی و بینالمللی ایران است، موفق نبوده اند، زیرا تهران بر منافع اقتصادی شرکای خود حساب میکند و این منافع اقتصادی را عاملی میداند که می تواند این شرکا را به ادامه تعامل با ایران علیرغم فشارهای آمریکا سوق دهد.
حکیم اضافه کرد: اعتماد به نفس ایرانیها نشان میدهد که تهران جایگزینهای اقتصادی نسبتاً مناسبی دارد که توانایی واشنگتن را برای تحمیل انزوای کامل بر آن کاهش میدهد.
وی توضیح داد: علاوه بر این، اظهارات ایران در مورد مقابله با تحریمها این پیام را به واشنگتن میرساند که سیاست تحریمها ممکن است هزینه تعامل با ایران را افزایش دهد، اما لزوماً مانع آن نخواهد شد بنابراین، تهران از طریق این موضع، به دنبال اطمینان دادن به شرکای تجاری خود است که همکاری با آن، علیرغم تحریمها، منجر به فروپاشی اقتصادی نخواهد شد.
«اسکات بسنت» وزیر خزانه داری آمریکا دوشنبه هفته گذشته (دوم شهریورماه) در نشستی خبری در کاخ سفید ادعا کرد: آمریکا عملیات طرد اقتصادی را علیه ایران آغاز کرده است.