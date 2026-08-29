تاکر کارلسون: ترامپ باید «فورا» برکنار شود

تاکر کارلسون حامی سابقِ قدیمی دونالد ترامپ که به یکی از منتقدان علنی او تبدیل شده است، گفت رئیس جمهوری آمریکا باید «فورا» برکنار شود.

جوان آنلاین: هفته نامه نیوزویک نوشت: درخواست کارلسون برای برکناری فوری ترامپ، به دلیل آنچه که وی «احتمال استفاده ارتش آمریکا از سلاح های هسته ای» توصیف کرده، است.

به گزارش ایرنا، کارشناس محافظه کار و مجری سابق شبکه خبری فاکس نیوز آمریکا، در اظهاراتی در برنامه «تاکر کارسلون شو» درباره خطر تشدید درگیری هسته ای در جنگ آمریکا و ایران، خواستار برکناری فوری ترامپ شد.

وی در پادکستی که روز جمعه منتشر شد گفت، «قویا مخالف تلاش ها برای استیضاح ترامپ بوده است» و این تلاش ها را «بیهوده» خواند.

با این حال، این مجری و منتقد آمریکایی اظهار داشت، احتمال این که رئیس جمهوری آمریکا به استفاده از سلاح هسته ای فکر کند، عبور از «خط قرمز» است.

وی نابودی بشریت با حمله هسته ای را زیرسوال برد و گفت چرا برای برکناری فوری ترامپ تلاشی صورت نمی گیرد؟

کارلسون اظهار داشت: هر مقام ارشدی در هر کشوری که استفاده از سلاح هسته ای را مطرح می کند، حق خود برای رهبری را از دست می دهد و باید فورا برکنار شود. من فکر می کنم که این یک استاندارد عادلانه و برحق است.

این مجری منتقد به هشدار ماه آوریل (فروردین) ترامپ که مدعی شده بود اگر ایران به خواسته های آمریکا تن در ندهد، «همه تمدن این کشور را یک شبه نابود خواهد کرد»، اشاره داشت و اظهارات رئیس جمهوری آمریکا را دارای ویژگی تهدید هسته ای توصیف کرد.

اظهارات کارلسون، همزمان با تشدید اختلافات او با ترامپ مطرح شده است. این اختلافات عمدتا ناشی از عدم توافق آن ها بر سر سیاست خارجی آمریکا و تهاجم نظامی این کشور علیه ایران است.

ژوئن (خرداد) گذشته، کارلسون اعلام کرد که از حزب جمهوری خواه جدا شده است و دیگر از این حزب حمایت نمی کند. وی همچنین گفت قصد دارد حزب سومی را تشکیل دهد.

نیوزویک نوشت، ترامپ بارها مدعی شده که ایران نباید اجازه داشته باشد به سلاح هسته ای دست یابد و لحن خود را درباره تبعات خودداری ایران از تسلیم شدن در برابر خواسته های آمریکا تندتر کرده است.