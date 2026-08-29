کد خبر: 1376584
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۳
بين‌الملل » اخبار كلی

هدف از مصادره اراضی فلسطینی تغییر در جغرافیای منطقه است

اراضی اشغالی کارشناس فلسطینی هدف از مصادره اراضی فلسطینی در کرانه باختری و قدس اشغالی را تغییرات در جغرافیای منطقه و توسعه شهرک سازی دانست و گفت: آنچه رخ می دهد با اهداف استراتژیک و در درجه اول، پروژه موسوم به «قدس بزرگ» از سمت شمال شرقی شهر مرتبط است.

جوان آنلاین: «خلیل التفکجی» اظهار داشت: تصمیم برای مصادره زمین، به ویژه در منطقه «جبل الطویل» و شهرک «بساگوت» با هدف ایجاد کمربند امنیتی در اطراف شهرک‌های صهیونیستی و تثبیت کنترل آن و علیه اراضی فلسطینی نشین است.

به گزارش ایرنا، کارشناس امور شهرک سازی رژیم صهیونیستی افزود: بهانه‌های امنیتی محدود به حفاظت از شهرک‌ها نیست، بلکه برای تصرف زمین‌های اضافی و گسترش فعالیت‌های شهرک‌سازی نیز به کار گرفته می‌شود. آنچه رخ می دهد با اهداف استراتژیک و در درجه اول، پروژه موسوم به «قدس بزرگ» از سمت شمال شرقی شهر مرتبط است.

این کارشناس فلسطینی ادامه داد: مصادره زمین در کرانه باختری، بخشی از یک فرآیند گسترده‌تر و با هدف مهندسی جغرافیا و توسعه شهرک سازی و ترسیم مجدد نقشه منطقه است.

التفکجی تأکید کرد: سیاست اشغالگران محدود به گسترش شهرک‌سازی‌ها نیست، بلکه به محاصره مناطق فلسطینی از همه طرف امتداد می‌یابد، در نتیجه امکان رشد و توسعه عمرانی و شهری این مناطق فلسطینی نشین را در آینده محدود می‌کند.

وی اضافه کرد: کنترل زمین و اعمال محدودیت‌ بر ساخت و ساز و گسترش آینده شهرها و مناطق فلسطینی به موازات گسترش شهرک‌سازی‌ها در سراسر کرانه باختری در حال انجام است و فضای موجود برای توسعه شهری فلسطینیان را بیش از پیش محدود می‌کند.

کارشناس امور شهرک سازی رژیم صهیونیستی گفت: این اقدامات به ایجاد یک واقعیت جغرافیایی جدید کمک می‌کند اینکه مناطق فلسطینی محاصره و توانایی آنها برای گسترش و توسعه محدود شود، در حالی که همزمان شهرک‌های صهیونیست نشین گسترش یافته و ارتباط آنها با قدس و مناطق اطراف تقویت می شود.

این سخنان در حالی بیان می شود که «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی بتازگی برای جذب رأی دهندگان افراطی یهودی اعلام کرد که کابینه این رژیم در صورت پیروزی در انتخابات، طرحی برای احداث چندین شهرک نشین جدید در مناطق الجلیل و النقب اجرا خواهد کرد.

وی گفت: در صورت پیروزی در انتخابات، برای احداث ۴۰ شهرک جدید در مناطق الجلیل و النقب تلاش خواهد کرد.

اسموتریچ افزود: همچنین قصد داریم یک میلیون یهودی را برای سکونت به این دو منطقه منتقل کنیم و اجرای این طرح در راستای تقویت شهرک‌سازی و افزایش تجمعات یهودی‌نشین در مناطق الجلیل و النقب خواهد بود.

وی یک ماه پیش نیز مدعی شد که به ساخت مزرعه‌ها و شهرک‌های صهیونیست‌نشین و به مبارزه با آن کسانی که وی «دشمنان اسرائیل»، خواند، ادامه می دهد.

برچسب ها: شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی ، مصادره ، اراضی اشغالی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هدایت تحصیلی در مدارس سمپاد صرفاً به انتخاب رشته محدود نمی‌شود

آلمان: امکان اعمال تحریم‌های جدید علیه اسرائیل قابل بررسی است

محمدنژاد با شکست آمریکا قهرمان سنگین وزن جوانان جهان شد

شورش «سرگرد جانسون» در ارتش تروریستی آمریکا

منتظری: نیازمند تحول اساسی در صدور احکام طلاق هستیم

جنبش حماس عملیات در کرانه باختری را تبریک گفت 

انتفاضه سوم در‌های کرانه باختری را می‌کوبد

حمله نهایی به محاسبه دولتمردان ایران!

بدون شرح

هر نفر فقط ۱۰ حساب بانکی!

سرپرست وزارت دفاع: میدان جای خوبی برای آزمون سامانه‌های جدید خواهد بود

پشت دشمن در جنگ اقتصادی به خاک مالیده می‌شود

چرا نتانیاهو دیوانه شده است؟

رایزنی ایران و روسیه برای ارتقای مناسبات کنسولی

تأمین معیشت مردم در گرو افزایش کالا برگ و تسهیلات خرید کالا

روسیه: همراه با ایران برای حذف فشار‌های تحریمی تلاش خواهیم کرد

شارژ کالابرگ خانوارهای با کد ملی ۷، ۸ و ۹ فردا آغاز می‌شود

کهگیلویه‌و‌بویراحمد در هفته دولت نونوار می‌شود

انتخابات فلسطین؛ آزمونی برای پایان اختلافات و بازسازی ساختار سیاسی

رونمایی فیلم کوتاه «دژنو»

ایران پر از گنج‌هایی‌ست که خدا برایش کنار گذاشته!

دیدار وزیرخارجه قطر با عراقچی

وام ارزی ۶۰ میلیون دلاری برای واردات کالا‌های اساسی 

قالیباف: کسی گنده لافی‌های آمریکا را باور نمی‌کند

پول داریم یا نداریم؟ روایت دوگانه از دخل ارزی

ابراز همدردی پزشکیان با دولت و ملت نپال/ آماده کمک‌های انسان دوستانه هستیم

وحدت اسلامی تعطیل کردن عدالت نیست

برای شرف داشته‌ حمزه غالبی و دیگران

شکست آمریکا در جنگ ایران باعث خلق لحظه‌ای تاریخی شد!

افزایش نگرانی‌ها از اقدامات مداخله‌جویانه ترامپ در انتخابات پیش‌رو

شوک تازه عواقب جنگ با ایران به اقتصاد دنیا/ بهایی که جهان می‌پردازد

جنگ اقتصادی کنید محکم می‌خورید!

محاصره معکوس؛ بازی متبحرانه یمن با پاشنه آشیل عربستان

جنایت خانوادگی بر سر ناتوانی در تأمین داروی سرطان مادر 

پیام «با ایران» چین به جهان 

دچار ناترازی سرمایه انسانی هستیم 

انجام نخستین جراحی مغز با کمک هوش مصنوعی

رئیس کل دادگستری استان تهران: ۱۴۰ میلیارد تومان در وجه شاکیان پرونده‌های شرکت‌های شهر خودرو و ریگان خودرو پرداخت شد

تدوین برنامه آفندی در برابر تحریم‌های آمریکا/ نمی‌توانند شریان‌های مالی را قطع کنند

پایان رسمی داستان بارسلونا و آلوارس

جانم به دارو بند است

شکست گزینه‌های امریکا میانجی را به ایران کشاند

ایران در جمع پنج کشور برتر فناوری نیروگاهی قرار دارد

تأمین بنزین بدون وقفه ادامه دارد

‌آن‌هایی که برای «صف» تصمیم می‌گیرند صف را دیده‌اند؟ 

چهلمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در تهران آغاز به کار کرد

یکپارچه باشیم محاصره دریا را می‌شکنیم

جمعیت بر لبه پرتگاه 

فعالان مقابله با تحریف و ایران‌هراسی در جهان جایزه می‌گیرند

عاصم با «تفاهم با امتیاز بیشتر» امروز می‌آید 

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
بایسته‌های اصلاح سیاست‌های بنزینی 
پالایشگاه «میناءالاحمدی» «جیزان» و «ینبع» در تراز احتمال اختلال
برگ‌های برنده ایران در جنگ اقتصادی تحمیلی 
هروئین اینستاگرام در چشم کودکان
مسئولیت بلاگر‌ها در حال بد ما
 «حبشان- فجیره» و «نفت بقیق» گلوگاه‌های انرژی در تیررس
لندکروز در بازار، موبایل در صف ارز!
هم ال‌نینوی پاییزی داریم هم تنش آبی
ناترازی سرمایه انسانی/ آینده بازار کار در گفت‌وگو با وزیر سابق آموزش و پرورش
افسار زبان را که رها کنید به تباهی گرفتار می‌شوید
رونمایی فیلم کوتاه «دژنو»
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ حسینی شدن را از حضرت آقا آموختیم
توهم پناه عاطفی در چت‌جی‌پی‌تی
دومین ضربه به خانه مردمان جنگ‌زده!
سفر قسطی با بهره بانکی!/  «سفر کارت» رونمایی می‌شود 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار