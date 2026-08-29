هدف از مصادره اراضی فلسطینی تغییر در جغرافیای منطقه است

کارشناس فلسطینی هدف از مصادره اراضی فلسطینی در کرانه باختری و قدس اشغالی را تغییرات در جغرافیای منطقه و توسعه شهرک سازی دانست و گفت: آنچه رخ می دهد با اهداف استراتژیک و در درجه اول، پروژه موسوم به «قدس بزرگ» از سمت شمال شرقی شهر مرتبط است.

جوان آنلاین: «خلیل التفکجی» اظهار داشت: تصمیم برای مصادره زمین، به ویژه در منطقه «جبل الطویل» و شهرک «بساگوت» با هدف ایجاد کمربند امنیتی در اطراف شهرک‌های صهیونیستی و تثبیت کنترل آن و علیه اراضی فلسطینی نشین است.

به گزارش ایرنا، کارشناس امور شهرک سازی رژیم صهیونیستی افزود: بهانه‌های امنیتی محدود به حفاظت از شهرک‌ها نیست، بلکه برای تصرف زمین‌های اضافی و گسترش فعالیت‌های شهرک‌سازی نیز به کار گرفته می‌شود. آنچه رخ می دهد با اهداف استراتژیک و در درجه اول، پروژه موسوم به «قدس بزرگ» از سمت شمال شرقی شهر مرتبط است.

این کارشناس فلسطینی ادامه داد: مصادره زمین در کرانه باختری، بخشی از یک فرآیند گسترده‌تر و با هدف مهندسی جغرافیا و توسعه شهرک سازی و ترسیم مجدد نقشه منطقه است.

التفکجی تأکید کرد: سیاست اشغالگران محدود به گسترش شهرک‌سازی‌ها نیست، بلکه به محاصره مناطق فلسطینی از همه طرف امتداد می‌یابد، در نتیجه امکان رشد و توسعه عمرانی و شهری این مناطق فلسطینی نشین را در آینده محدود می‌کند.

وی اضافه کرد: کنترل زمین و اعمال محدودیت‌ بر ساخت و ساز و گسترش آینده شهرها و مناطق فلسطینی به موازات گسترش شهرک‌سازی‌ها در سراسر کرانه باختری در حال انجام است و فضای موجود برای توسعه شهری فلسطینیان را بیش از پیش محدود می‌کند.

کارشناس امور شهرک سازی رژیم صهیونیستی گفت: این اقدامات به ایجاد یک واقعیت جغرافیایی جدید کمک می‌کند اینکه مناطق فلسطینی محاصره و توانایی آنها برای گسترش و توسعه محدود شود، در حالی که همزمان شهرک‌های صهیونیست نشین گسترش یافته و ارتباط آنها با قدس و مناطق اطراف تقویت می شود.

این سخنان در حالی بیان می شود که «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی بتازگی برای جذب رأی دهندگان افراطی یهودی اعلام کرد که کابینه این رژیم در صورت پیروزی در انتخابات، طرحی برای احداث چندین شهرک نشین جدید در مناطق الجلیل و النقب اجرا خواهد کرد.

وی گفت: در صورت پیروزی در انتخابات، برای احداث ۴۰ شهرک جدید در مناطق الجلیل و النقب تلاش خواهد کرد.

اسموتریچ افزود: همچنین قصد داریم یک میلیون یهودی را برای سکونت به این دو منطقه منتقل کنیم و اجرای این طرح در راستای تقویت شهرک‌سازی و افزایش تجمعات یهودی‌نشین در مناطق الجلیل و النقب خواهد بود.

وی یک ماه پیش نیز مدعی شد که به ساخت مزرعه‌ها و شهرک‌های صهیونیست‌نشین و به مبارزه با آن کسانی که وی «دشمنان اسرائیل»، خواند، ادامه می دهد.