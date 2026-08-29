مقام ارشد جهاد اسلامی: طوفان الاقصی سرنوشت فلسطین و منطقه را بازتعریف خواهد کرد

جوان آنلاین: الهندی افزود: ما بر استقلال مقاومت فلسطین تاکید میکنیم و این ادعا که مقاومت از ایران و دیگر کشورها دستور میگیرد را رد میکنیم.
به گزارش ایرنا، وی اضافه کرد: ملت فلسطین که با اشغالگری و تجاوز مداوم روبرو است، به اجازه کسی نیاز ندارد.
الهندی بیان کرد: کشورهای عربی و اسلامی، فلسطین را تنها گذاشتهاند و ساکنان نوار غزه بسیار صبر کردهاند و دیگر تحمل کشتار، گرسنگی و خواری بیشتر را ندارند.
وی تصریح کرد: نظم بین المللی مبنی بر سلطه و هیمنه آمریکا، در حال افول آشکار و شاهد درگیری مداوم میان قدرتها است.
معاون دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت: نتایج درگیری کنونی، آینده سیاسی منطقه را برای چند دهه آینده ترسیم میکند مانند آنچه در سال ۱۹۴۸ اتفاق افتاد.
الهندی افزود: دروغ بودن دفاع آمریکا از کشورها و فلسفه پایگاههای آن در طول جنگ اخیر آشکار شد.
وی اضافه کرد: فایده این پایگاهها که دهها میلیارد دلار برای آنها هزینه شده است، چیست؟
الهندی گفت: مشورتهای میان جناحها و گروههای فلسطینی با هدف حمایت از یک لیست ملی واحد و اتحاد صفوف برای مقابله با چالشها انجام میشود.
وی افزود: انتخابات کنونی پاسخگوی خواستههای ملت فلسطین نیست بلکه حق ملت در تعیین سرنوشت خود را مصادره میکند.
معاون دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین، گفت: جهاد اسلامی خواستار تعویق انتخابات تا زمان دستیابی به یک توافق فراگیر برای اصلاح و باز طراحی سازمان آزادی بخش فلسطین شد.
الهندی اضافه کرد: جنبش جهاد اسلامی هیچ نامزدی در انتخابات نخواهد داشت اما از هر لیستی که بر سر آن توافق شود، حمایت خواهد کرد.