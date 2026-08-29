جوان آنلاین: هگست در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) با بازنشر گزارش شبکه خبری «انبیسی»، نوشت: صددرصد نادرست است.
به گزارش ایرنا، وی افزود: ما این موضوع را به انبیسی گفتیم اما آنها با استناد به منابع ناشناس، دروغ میگویند.
هگست در ادامه با بیان این ادعا که تنها وظیفهاش عظمت بخشیدن به وزارت جنگ آمریکا است، خطاب به حامیان خود، گفت: میهنپرستان به کار خود ادامه دهید.
به گزارش ایرنا، شبکه خبری انبیسی آمریکا پیشتر گزارش داده بود که پیت هگست وزیر جنگ ایالات متحده با دوستان و نزدیکان خود درباره احتمال نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۸ این کشور گفت وگو کرده است.
در گزارش انبیسی آمده است: هگست احتمال حضور در رقابتهای ریاست جمهوری ۲۰۲۸ آمریکا را با دوستان نزدیک و افراد مرتبط با خود مطرح کرده است.
بر اساس این گزارش، حضور هگست در یک رویداد در ایالت آیووا در ماه جاری میلادی نیز گمانهزنیها درباره احتمال نامزدی وی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸ آمریکا را افزایش داده است.