کد خبر: 1376580
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۲
بين‌الملل » اخبار كلی

نماینده پارلمان لبنان: احتمال جنگ وجود دارد/ مذاکرات با تل‌آویو کارساز نیست

لبنان یکی از نمایندگان پارلمان لبنان با اشاره به منفعت طلبی و طمع ورزی رژیم صهیونیستی، روند مذاکرات بیروت و تل آویو را ناکارآمد دانست و گفت: احتمال بازگشت جنگ بعید نیست.

جوان آنلاین: «قاسم هاشم»، نماینده پارلمان لبنان گفت: مسیر فعلی مذاکرات اسرائیل و لبنان کارساز نبوده است. قالب مذاکرات از همان ابتدا مورد اشکال بوده و همچنان در عمل نتایج چشمگیری به همراه نداشته است.

وی افزود: با توجه به اینکه اسرائیل در مذاکرات به دنبال منافعش است، جای تعجب نیست که پیشرفتی حاصل نشود زیرا نگاه دشمن فقط به منافع خود است و به موضوع دیگری توجه ندارد و میانجی آمریکایی، چه بخواهیم چه نخواهیم، شریک اسرائیلی‌ها است و آنچه اتفاق می‌افتد، نشان‌دهنده میانجیگری بی‌طرفانه نیست.

این نماینده لبنانی ادامه داد: مذاکرات هنوز به مرحله آغاز آنچه «مناطق آزمایشی» نامیده می‌شود، نرسیده است، که این امر عدم جدیت در این روند و ادامه طفره رفتن و تعلل اسرائیل را تحت حمایت آمریکا نشان می دهد.

وی درباره تهدیدات اخیر رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان، نوار غزه و سوریه، و اینکه آیا این تحولات از یک جنگ قریب‌الوقوع خبر می‌دهند؟ گفت: فضای پرتنش به نفع اهداف سیاسی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، به ویژه با نزدیک شدن به انتخابات است. لفاظی‌های فزاینده در مورد مناطق امنیتی، از غزه تا لبنان و سوریه، پس از اعلام تعهد مقامات اسرائیلی به این مناطق، در چارچوب یک دیدگاه گسترده‌تر اسرائیل قرار می‌گیرد.

قاسم هاشم تاکید کرد: این تحولات با آنچه پروژه اسرائیل بزرگ نامیده می‌شود مرتبط است و آنچه در غزه، لبنان و سوریه اتفاق می‌افتد را می‌توان به عنوان بخشی از روند اساسی این پروژه تحلیل کرد. نتانیاهو به دنبال گسترش مرزهای اسرائیل است.

وی احتمال بازگشت به جنگ به منطقه را بعید نداست و تصریح کرد: با توجه به رویکرد تهاجمی نتانیاهو، در حال حاضر همه احتمالات مطرح است. با این حال، اگر نتانیاهو در انتخابات شکست بخورد، هیچ تغییر اساسی در سیاست اسرائیل ایجاد نخواهد شد.

او بیان کرد: مقامات اسرائیلی، صرف نظر از مواضع خود، در مورد مسائل اساسی از یک سیاست واحد پیروی می‌کنند و هر کسی که به قدرت برسد با نتانیاهو تفاوتی نخواهد داشت.

برچسب ها: لبنان ، جنگ لبنان ، اسرائیل
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هدایت تحصیلی در مدارس سمپاد صرفاً به انتخاب رشته محدود نمی‌شود

آلمان: امکان اعمال تحریم‌های جدید علیه اسرائیل قابل بررسی است

محمدنژاد با شکست آمریکا قهرمان سنگین وزن جوانان جهان شد

شورش «سرگرد جانسون» در ارتش تروریستی آمریکا

منتظری: نیازمند تحول اساسی در صدور احکام طلاق هستیم

جنبش حماس عملیات در کرانه باختری را تبریک گفت 

انتفاضه سوم در‌های کرانه باختری را می‌کوبد

رئیس کل دادگستری استان تهران: ۱۴۰ میلیارد تومان در وجه شاکیان پرونده‌های شرکت‌های شهر خودرو و ریگان خودرو پرداخت شد

بدون شرح

هر نفر فقط ۱۰ حساب بانکی!

حمله نهایی به محاسبه دولتمردان ایران!

پشت دشمن در جنگ اقتصادی به خاک مالیده می‌شود

چرا نتانیاهو دیوانه شده است؟

رایزنی ایران و روسیه برای ارتقای مناسبات کنسولی

تأمین معیشت مردم در گرو افزایش کالا برگ و تسهیلات خرید کالا

روسیه: همراه با ایران برای حذف فشار‌های تحریمی تلاش خواهیم کرد

شارژ کالابرگ خانوارهای با کد ملی ۷، ۸ و ۹ فردا آغاز می‌شود

کهگیلویه‌و‌بویراحمد در هفته دولت نونوار می‌شود

رونمایی فیلم کوتاه «دژنو»

ایران پر از گنج‌هایی‌ست که خدا برایش کنار گذاشته!

انتخابات فلسطین؛ آزمونی برای پایان اختلافات و بازسازی ساختار سیاسی

قالیباف: کسی گنده لافی‌های آمریکا را باور نمی‌کند

وام ارزی ۶۰ میلیون دلاری برای واردات کالا‌های اساسی 

دیدار وزیرخارجه قطر با عراقچی

شکست آمریکا در جنگ ایران باعث خلق لحظه‌ای تاریخی شد!

ابراز همدردی پزشکیان با دولت و ملت نپال/ آماده کمک‌های انسان دوستانه هستیم

پول داریم یا نداریم؟ روایت دوگانه از دخل ارزی

شوک تازه عواقب جنگ با ایران به اقتصاد دنیا/ بهایی که جهان می‌پردازد

وحدت اسلامی تعطیل کردن عدالت نیست

برای شرف داشته‌ حمزه غالبی و دیگران

محاصره معکوس؛ بازی متبحرانه یمن با پاشنه آشیل عربستان

جنگ اقتصادی کنید محکم می‌خورید!

جنایت خانوادگی بر سر ناتوانی در تأمین داروی سرطان مادر 

دچار ناترازی سرمایه انسانی هستیم 

پیام «با ایران» چین به جهان 

انجام نخستین جراحی مغز با کمک هوش مصنوعی

تدوین برنامه آفندی در برابر تحریم‌های آمریکا/ نمی‌توانند شریان‌های مالی را قطع کنند

پایان رسمی داستان بارسلونا و آلوارس

جانم به دارو بند است

ایران در جمع پنج کشور برتر فناوری نیروگاهی قرار دارد

شکست گزینه‌های امریکا میانجی را به ایران کشاند

تأمین بنزین بدون وقفه ادامه دارد

چهلمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در تهران آغاز به کار کرد

ایران، در آینده یک قدرت هسته‌ای خواهد بود

جمعیت بر لبه پرتگاه 

‌آن‌هایی که برای «صف» تصمیم می‌گیرند صف را دیده‌اند؟ 

فعالان مقابله با تحریف و ایران‌هراسی در جهان جایزه می‌گیرند

یکپارچه باشیم محاصره دریا را می‌شکنیم

عاصم با «تفاهم با امتیاز بیشتر» امروز می‌آید 

ای ایران بخوان ۶ ماه پس از آقای شهید ایران 

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
بایسته‌های اصلاح سیاست‌های بنزینی 
پالایشگاه «میناءالاحمدی» «جیزان» و «ینبع» در تراز احتمال اختلال
برگ‌های برنده ایران در جنگ اقتصادی تحمیلی 
هروئین اینستاگرام در چشم کودکان
مسئولیت بلاگر‌ها در حال بد ما
 «حبشان- فجیره» و «نفت بقیق» گلوگاه‌های انرژی در تیررس
لندکروز در بازار، موبایل در صف ارز!
هم ال‌نینوی پاییزی داریم هم تنش آبی
ناترازی سرمایه انسانی/ آینده بازار کار در گفت‌وگو با وزیر سابق آموزش و پرورش
افسار زبان را که رها کنید به تباهی گرفتار می‌شوید
رونمایی فیلم کوتاه «دژنو»
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ حسینی شدن را از حضرت آقا آموختیم
توهم پناه عاطفی در چت‌جی‌پی‌تی
دومین ضربه به خانه مردمان جنگ‌زده!
سفر قسطی با بهره بانکی!/  «سفر کارت» رونمایی می‌شود 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار