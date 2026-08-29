یکی از نمایندگان پارلمان لبنان با اشاره به منفعت طلبی و طمع ورزی رژیم صهیونیستی، روند مذاکرات بیروت و تل آویو را ناکارآمد دانست و گفت: احتمال بازگشت جنگ بعید نیست.

جوان آنلاین: «قاسم هاشم»، نماینده پارلمان لبنان گفت: مسیر فعلی مذاکرات اسرائیل و لبنان کارساز نبوده است. قالب مذاکرات از همان ابتدا مورد اشکال بوده و همچنان در عمل نتایج چشمگیری به همراه نداشته است.

وی افزود: با توجه به اینکه اسرائیل در مذاکرات به دنبال منافعش است، جای تعجب نیست که پیشرفتی حاصل نشود زیرا نگاه دشمن فقط به منافع خود است و به موضوع دیگری توجه ندارد و میانجی آمریکایی، چه بخواهیم چه نخواهیم، شریک اسرائیلی‌ها است و آنچه اتفاق می‌افتد، نشان‌دهنده میانجیگری بی‌طرفانه نیست.

این نماینده لبنانی ادامه داد: مذاکرات هنوز به مرحله آغاز آنچه «مناطق آزمایشی» نامیده می‌شود، نرسیده است، که این امر عدم جدیت در این روند و ادامه طفره رفتن و تعلل اسرائیل را تحت حمایت آمریکا نشان می دهد.

وی درباره تهدیدات اخیر رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان، نوار غزه و سوریه، و اینکه آیا این تحولات از یک جنگ قریب‌الوقوع خبر می‌دهند؟ گفت: فضای پرتنش به نفع اهداف سیاسی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، به ویژه با نزدیک شدن به انتخابات است. لفاظی‌های فزاینده در مورد مناطق امنیتی، از غزه تا لبنان و سوریه، پس از اعلام تعهد مقامات اسرائیلی به این مناطق، در چارچوب یک دیدگاه گسترده‌تر اسرائیل قرار می‌گیرد.

قاسم هاشم تاکید کرد: این تحولات با آنچه پروژه اسرائیل بزرگ نامیده می‌شود مرتبط است و آنچه در غزه، لبنان و سوریه اتفاق می‌افتد را می‌توان به عنوان بخشی از روند اساسی این پروژه تحلیل کرد. نتانیاهو به دنبال گسترش مرزهای اسرائیل است.

وی احتمال بازگشت به جنگ به منطقه را بعید نداست و تصریح کرد: با توجه به رویکرد تهاجمی نتانیاهو، در حال حاضر همه احتمالات مطرح است. با این حال، اگر نتانیاهو در انتخابات شکست بخورد، هیچ تغییر اساسی در سیاست اسرائیل ایجاد نخواهد شد.

او بیان کرد: مقامات اسرائیلی، صرف نظر از مواضع خود، در مورد مسائل اساسی از یک سیاست واحد پیروی می‌کنند و هر کسی که به قدرت برسد با نتانیاهو تفاوتی نخواهد داشت.