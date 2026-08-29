کد خبر: 1376570
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تاریخ انتشار: ۰۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۷
سیاست » اخبار کلی
فرمانده کل ارتش:

نیروهای مسلح با اقتدار در برابر دشمنان ایستاده‌اند

ارتش فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ناکامی دشمن در جنگ‌های تحمیلی اخیر گفت: نیروهای مسلح با اقتدار، ابتکار، خلاقیت و شجاعت در برابر دشمن ایستادگی کرده و خواهند ایستاد.

جوان آنلاین: امیر سرلشکر «امیر حاتمی» در کنگره ۳۷۸۵ شهید گلگون کفن ارتش در استان گیلان، با اشاره به عملکرد نیروهای مسلح در مسیر مقابله با دشمنان در جنگ‌های تحمیلی اخیر، اظهار کرد: در منطق نظامی، طرف مهاجم و متجاوز، زمانی پیروز میدان محسوب می‌شود که به اهداف خود دست پیدا کند، اما در جنگ تدافعی، ناکام گذاشتن دشمن از دستیابی به اهدافش، به معنای پیروزی مدافع است.

وی با بیان اینکه در جنگ‌های تحمیلی اخیر، دشمن به هیچ‌یک از اهداف خود نرسید، گفت: دشمن تلاش کرد توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران را از بین ببرد، اما موشک‌ها و پهپادهای نیروهای مسلح تا آخرین لحظه با شدت هر چه تمام‌تر به سمت دشمنان شلیک شد. نیروهای مسلح همچنین در حوزه‌های مختلف، از جمله پدافند هوایی، با اقتدار در برابر دشمن ایستادند و در این مسیر، تعدادی از هواپیماهای بدون سرنشین، باسرنشین‌ و تجهیزات راهبردی دشمن آسیب دید.

فرمانده کل ارتش با رد ادعاهای مطرح شده از سوی دشمنان درباره وضعیت نیروهای مسلح ایران اسلامی، تاکید کرد: دشمن مدعی است نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را از بین برده است، در حالی که خود آن‌ها می‌دانند نیروهای مسلح، با اقتدار، ابتکار، خلاقیت و شجاعت، همواره در برابر دشمنان ایستاده‌ و خواهند ایستاد.

عضو شورای عالی امنیت ملی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ‌های اخیر، گفت: البته ما در این جنگ شهدا و عزیزانی را تقدیم انقلاب اسلامی کردیم و اماکن و تجهیزات ما نیز آسیب دیدند، ولی نیروهای مسلح و ملت بزرگ ایران اسلامی, با تمام وجود، از امنیت و استقلال کشور دفاع کردند.

امیر سرلشکر حاتمی، اتحاد و انسجام مردم را از مهم‌ترین واقعیت‌های جامعه ایران دانست و تصریح کرد: مردم ایران با اتحاد و انسجام، تحت رهبری فرمانده معظم کل قوا، همدل و همدوش، در کنار یکدیگر ایستاده‌اند و این همدلی و همبستگی روزبه‌روز بیشتر می‌شود. دولت، مجلس، قوه قضائیه، نیروهای مسلح و مجموعه‌های انتظامی و امنیتی نیز با تمام توان در حال خدمت به مردم هستند.

فرمانده کل ارتش در ادامه به برخی اقدامات ارتش جمهوری اسلامی ایران در مسیر خدمت‌رسانی به مردم اشاره کرد و متذکر شد: ارتش همان‌گونه که در عرصه دفاع و تامین امنیت کشور، با تمام توان در میدان حضور دارد، در عرصه خدمت‌رسانی نیز خود را موظف به کمک به مردم می‌داند و قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش با حضور در مناطق محروم، بخصوص در استان گیلان، در کنار مسئولان استان، برای رفع مشکلات و خدمت به مردم، تلاش می‌کند.

وی در خاتمه «خانواده‌های شهدا» را «چشم و چراغ ملت ایران» خواند و تاکید کرد: خدمت به این عزیزان، افتخار بزرگی است. شهادت افتخار و آرزوی قلبی ماست، اما پیش از آن، آرزو می‌کنیم با ایستادگی و مبارزه در برابر دشمن، به پیروزی برسیم و با سرافرازی، به امام شهیدمان و شهدای عزیز، ملحق شویم.

برچسب ها: ارتش ، امیر حاتمی ، نیروهای مسلح
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