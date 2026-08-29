کریمی: در مورد بیرانوند تابع قانون هستیم

جوان آنلاین: موضوع سربازی علیرضا بیرانوند، دروازهبان تیم ملی و تراکتور یکی از پربحثترین اخبار هفتههای اخیر فوتبال کشورمان بوده و حواشی مختلفی را نیز در پی داشته و هنوز هم ابهاماتی در این خصوص وجود دارد.
تراکتور که در ابتدای فصل پارسا جعفری را به عنوان دروازهبان دوم جذب کرد، در ادامه از تداوم حضور علیرضا بیرانوند در این تیم علیرغم اخبار مربوط به فرارسیدن موعد خدمت سربازی وی خبر داد، اما با نزدیک شدن به دیدار تراکتور و پرسپولیس که در آستانه پایان فرصت نقلوانتقالاتی پیشفصل هم بود، حواشی را به اوج رساند.
در همین راستا نیز سیدحجت کریمی، مدیرعامل باشگاه تراکتور شب گذشته در گفتوگوی تلویزیونی در خصوص آخرین وضعیت علیرضا بیرانوند، اظهار کرد: خیلی از بازیکنان لیگ اکثرا سرباز هستند یا اگر در مورد معافیت برخی از بازیکنان فعال در لیگ بررسی کنید، نکات جالبی خواهید دید، نمیخواهم اسم ببرم و همه آنها نیز قابل احترام هستند.
وی افزود: ما طبق قانون پیش میرویم و هر چیزی که قانون تصمیم بگیرد را انجام میدهیم. متاسفانه درست زمانی که ما با پرسپولیس بازی داریم اخبار حاشیهای برای ضربه زدن به بازیکن ما منتشر میشود. هنوز مهلت قانونی به پایان نرسیده و بیرانوند حداقل تا مهرماه مشکلی برای بازی ندارد و همانطور که گفتم ما مطیع قانون هستیم.
به گزارش تسنیم، اظهارات کریمی در حالی مطرح شده که طبق اعلام سخنگوی فدراسیون فوتبال، کارت بازی علیرضا بیرانوند برای تراکتور تا ۳۱ شهریورماه اعتبار دارد و بر اساس آخرین استعلام، این دروازهبان پس از پایان این مهلت، مجاز به ادامه فعالیت در جمع سرخپوشان تبریزی نخواهد بود.
همانطور که تسنیم پیشتر نیز اعلام کرده بود، دروازهبان تیم ملی و تراکتور، در تاریخ ۳۰ بهمنماه ۱۴۰۴ از پایان نامه خود در دانشگاه خرمآباد دفاع کرده و طبق مقررات هر فردی پس از فارغالتحصیلی، یک سال فرصت دارد تا عازم خدمت سربازی شود و به نظر میرسد باشگاه تراکتور و بیرانوند با استفاده از همین فرصت به دنبال تداوم حضور شماره یک تیم ملی در جمع شاگردان جواد نکونام هستند.