کاخ سفید و مشاور آن توهمات ترامپ را در خصوص صادرات نفت از تنگه هرمز و وضعیت این گذرگاه آبی تکرار کردند.

جوان آنلاین: کاخ سفید مدعی شد که ایران از زمان اعمال محاصره در سواحل این کشور طی ماه گذشته نتوانسته هیچ محموله ای از نفت خود را صادر کند.

کاخ سفید با استناد به بیانیه دروغین سنتکام مدعی شد که ۱۵۰۰ کشتی حامل ۷۵۰ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز با حمایت آمریکا عبور کرده و مین های کار گذاشته شده در این گذرگاه آبی پاکسازی شده است!

در حالی که به اذعان بسیاری از مقامات سیاسی و نظامی آمریکا، ترامپ در جنگ با ایران متحمل شکست سختی شده و همچنان در باتلاق این جنگ پرهزینه گرفتار است، استفان میلر مشاور کاخ سفید مدعی شد که دستاورد ترامپ در ایران بزرگترین دستاورد نظامی در تاریخ جنگ های معاصر به شمار می رود.

وی ادعا کرد که نیروی دریایی و هوایی ایران در کنار رادارها و ساختار نظامی این کشور از بین رفته و تنگه هرمز در برابر آمریکا باز و در برابر ایران بسته است.

این در حالی است که شرکت کپلر ۲ روز قبل اعتراف کرده بود حرکت کشتی ها در تنگه هرمز همچنان ضعیف است.