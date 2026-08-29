ترکیب احتمالی پرسپولیس مقابل ملوان نشان می دهد مهدی تارتار همجنان تصمیم به ایجاد تغییراتی در ۱۱ بازیکن اصلی تیمش نسبت به بازی های قبل دارد.

جوان آنلاین: پیش‌بینی ترکیب اصلی پرسپولیس برای دیدار مقابل ملوان چندان آسان نیست؛ چرا که مهدی تارتار معمولاً ترکیب نهایی تیمش را در رختکن اعلام می‌کند و از بازیکنان می‌خواهد تا آخرین لحظه آماده حضور در زمین باشند.

رقابت نزدیک میان بازیکنان پرسپولیس باعث شده تغییرات در ترکیب اصلی دور از انتظار نباشد. سرخپوشان که به دنبال بازگشت به مسیر پیروزی هستند، احتمالاً در این دیدار نیز با چند تغییر به میدان خواهند رفت.

ابوالفضل جلالی به دلیل مصدومیت غایب قطعی پرسپولیس در این مسابقه است. بر این اساس ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر ملوان به این شرح است:

پیام نیازمند، مجید عیدی، مهدی زارع، حسین کنعانی، علیرضا همایی‌فرد؛ پوریا لطیفی‌فر، محمد عمری، محمدمهدی محبی، تیوی بیفوما، ایگور سرگیف و علی علیپور.