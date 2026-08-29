جوان آنلاین: تیم‌های فوتبال استقلال تهران و فولاد خوزستان در هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر امشب جمعه ششم شهریور و از ساعت ۲۱ در ورزشگاه شهدای فولاد با قضاوت فرهاد امینی رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تیاوی بدون گل به پایان رسید.

ترکیب فولاد:

حامد لک، محمد قریشی، میلاد بدرقه، رامین رضاییان، ابوالفضل رزاق‌پور، ساسان انصاری (۷۴- ارشیا باقری)، امیرحسین جولانی(کارت زرد) (۸۴- آرش اکبرزاده) ، امید حامدی‌فر(۵۸- محمدرضا کشاورزی)، یوسف مزرعه(۵۸- وحید امیری)، فرشاد احمدزاده (کارت زرد) و احسان محروقی (۸۴- مهرداد محمدی)

ترکیب استقلال:

حبیب فرعباسی، روزبه چشمی، سامان فلاح، عارف آقاسی (کارت زرد)، حسین گودرزی، صالح حردانی (۹۰- سامان تورانیان)، امیرمحمد رزاقی‌نیا (کارت زرد)، اسماعیل قلی‌زاده، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی (۷۱- محمدحسین اسلامی)، سعید سحرخیزان (۸۳- محمدرضا آزادی)

* رامین رضاییان پس از ورود به زمین، به سمت هواداران استقلال نرفت و مستقیماً راهی نیمکت این تیم شد و با سهراب بختیاری‌زاده سرمربی استقلال، به خوش‌وبش و احوالپرسی پرداخت.

شروع خوب استقلال

اشتباه حامد لک در همان دقیقه نخست نزدیک بود برای فولاد گران تمام شود. در پی این اشتباه، توپ در موقعیت تک‌به‌تک به قلی‌زاده رسید، اما ضربه او دقت لازم را نداشت و توپ با فاصله از کنار دروازه فولاد عبور کرد.

فولادی‌ها تنها دو دقیقه بعد صاحب موقعیتی جدی شدند. در شرایطی که خط دفاع استقلال نظم خود را از دست داده بود، توپ مقابل احمدزاده قرار گرفت، اما او در موقعیتی مناسب نتوانست ضربه نهایی را به خوبی بزند و توپ را به شکل عجیبی به بالای دروازه فرستاد.

استقلالی‌ها در دقیقه ۵ بار دیگر در آستانه باز کردن دروازه فولاد قرار گرفتند. ضربه سعید سحرخیزان پس از برخورد به یکی از مدافعان فولاد تغییر مسیر داد و با فاصله‌ای کم از کنار دروازه به بیرون رفت.

واکنش لک مانع گلزنی هافبک جوان شد

در دقیقه ۱۷، امیرمحمد رزاقی‌نیا با شوتی زمینی دروازه فولاد را تهدید کرد که حامد لک با واکنشی مناسب توپ را دفع کرد. توپ در ادامه دوباره مقابل خود رزاقی‌نیا قرار گرفت و او در ریباند نیز شانس خود را امتحان کرد، اما ضربه دوم او به شکلی عجیب عرض دروازه را طی کرد و از سمت دیگر زمین به بیرون رفت.

پس از دقایقی رامین رضاییان در نوقعیت خوب گلزنی برای فولاد قرار داشت اما داور به دلیل خطای هَند او بازی را متوقف کرد.

بازی در دقایق پایانی نیمه اول آرام دنبال شد و موقعیتی روی دروازه ها خلق نشد.

VAR مانع از اخراج آقاسی شد

عارف آقاسی در دقیقه ۴ + ۴۵ روی ساسان انصاری مرتکب خطا شد و داور با نشان دادن کارت زرد دوم مدافع استقلال را اخراج و چسبیده به محوطه جریمه برای فولاد خطا اعلام کرد اما داور پس از بازبینی صحنه توسط VAR کارت قرمز آقاسی را حذف و آفساید مهاجم فولاد را اعلام کرد.

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شروع نیمه دوم

استقلال نیمه دوم را با یک موقعیت جدی آغاز کرد و در دقیقه ۴۸ صالح حردانی در شرایطی تک‌به‌تک با حامد لک قرار گرفت، اما ضربه او دقت لازم را نداشت و توپ از کنار دروازه فولاد به بیرون رفت.

فولادی‌ها پس از این موقعیت ابتکار عمل را در اختیار گرفتند و چند دقیقه بعد، امیرحسین جولانی در دقیقه ۵۲ از داخل محوطه جریمه استقلال اقدام به شوت‌زنی کرد که حبیب فرعباسی با واکنشی مناسب و در حالی که روی زمین دراز کشیده بود، توپ را مهار کرد.

توقف موقت بازی

در ادامه، وجود مواد محترقه در زمین باعث شد داور برای دقایقی بازی را متوقف کند. حبیب فرعباسی نیز در این فاصله با ساسان انصاری درباره این اتفاق صحبت کرد. همزمان شعارهایی از سوی هواداران فولاد سر داده شد و پس از گذشت چند دقیقه، داور دستور از سرگیری مسابقه را صادر کرد.

لک آسانی را در گلزنی ناکام گذاشت

استقلال در دقیقه ۵۷ روی یک ضدحمله سریع صاحب موقعیت شد و یاسر آسانی در داخل محوطه جریمه فولاد فرصت شوت‌زنی پیدا کرد، اما حامد لک با واکنشی به‌موقع توپ را به کرنر فرستاد. در ادامه همین کرنر، توپ دوباره به محوطه جریمه فولاد ارسال شد و روزبه چشمی با ضربه سر دروازه میزبان را تهدید کرد، اما توپ با فاصله‌ای کم از کنار دروازه لک عبور کرد و به بیرون رفت.

رضاییان با بطری آب مورد هدف قرار گرفت

هواداران استقلال که از بازیکن سابق تیم خود دل خوشی نداشتند در دقیقه ۶۲ و زمانی که رامین رضاییان برای پرتاب اوت به کنار زمین آمده بود او را با بطری آب مورد هدف قرار دادند.

لک باز هم ناجی دروازه فولاد شد

استقلال در دقیقه ۷۵ یک ضدحمله دیگر را طراحی کرد و در ادامه پاس سعید سحرخیزان، یاسر آسانی را در موقعیت مناسبی قرار داد. مهاجم استقلال پس از عبور از مدافع مقابل خود با حامد لک تک‌به‌تک شد، اما دروازه‌بان فولاد با واکنشی به‌موقع ضربه آسانی را مهار کرد. در ادامه توپ پس از برخورد مجدد به آسانی از زمین مسابقه خارج شد.

یاسر آسانی در دقیقه ۸۱ در محوطه جریمه فولاد صاحب توپ شد و اقدام به شوت زنی کرد که توپ به ابوالفضل رزاق‌پور برآورد کرد و آبی‌پوشان اعتقاد داشتند که توپ به دست مدافع فولاد برخورد کرده و داور باید پنالتی اعلام کند که داور دستور به ادامه بازی داد.

در نهایت این بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید. با کسب یک امتیاز این بازی استقلال ۱۰ امتیازی شد و در رده دوم قرار گرفت و فولاد خوزستان هم با ۶ امتیاز در مکان ششم ایستاد.