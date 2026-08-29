کد خبر: 1376537
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۰
سیاست » اخبار کلی

بیانیه هیئت دولت در پاسداشت رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب

رهبر هیات دولت جمهوری اسلامی ایران با ابراز مراتب تقدیر و سپاس عمیق از حسن اعتماد، حمایت‌های صمیمانه و قدردانی رهبر انقلاب اسلامی از اقدامات خادمان مردم به‌ویژه رئیس‌جمهور صادق، دلسوز و سخت‌کوش، این حسن اعتماد و لطف ارزشمند را بزرگ‌ترین سرمایه و پشتیبان خود در مسیر دشوار پیش‌رو دانست.

جوان آنلاین: بیانیه هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران در پاسداشت رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی منتشر شد.

متن این بیانیه به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)
رهبر معظم انقلاب اسلامی

با سلام و تحیات وافره و اهداء خالصانه‌ترین درودها؛

پیام امیدبخش و سرشار از لطف و هدایت‌های حکیمانه حضرت‌عالی به مناسبت هفته دولت و هم‌زمانی مبارک آن با ایام ولادت با سعادت پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، موجب شادمانی، دل‌گرمی و امید خادمان ملت در دولت جمهوری اسلامی ایران شد.

بدین‌وسیله، هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران با ابراز مراتب تقدیر و سپاس عمیق از حسن اعتماد، حمایت‌های صمیمانه و قدردانی حضرت‌عالی از اقدامات خادمان مردم به‌ویژه رئیس‌جمهور صادق، دلسوز و سخت‌کوش، جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان، این حسن اعتماد و لطف ارزشمند را بزرگ‌ترین سرمایه و پشتیبان خود در مسیر دشوار پیش‌رو می‌داند.

هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران با درک دقیق شرایط خطیر کنونی و در پاسخ به رهنمودهای راهبردی و حکیمانه حضرتعالی، مواضع و تعهدات اساسی خود را به شرح زیر به استحضار عالی و ملت ایران می‌رساند:

۱- تکریم یاد و خاطره شهدای گران‌قدر خدمت:

ضمن گرامیداشت یاد و نام رؤسای جمهور شهید، رجایی و رئیسی، نخست‌وزیر شهید باهنر و دیگر شهدای دولت در طول همه سال‌های پس از انقلاب اسلامی، یاد و خاطره رهبر عظیم‌الشأن و شهید والامقام انقلاب اسلامی را که در طول سالیان متمادی علمدار عزت و اقتدار این مرز و بوم بودند، گرامی داشته و علو درجات ایشان را از درگاه خداوند متعال مسألت می‌نماییم. ما همچنان خود را متعهد به عهدی می‌دانیم که با امام شهیدمان بستیم و اکنون آن عهد را با حضرت‌عالی تجدید می‌کنیم.

۲- اهتمام ویژه به معیشت، اقتصاد و رونق تولید داخلی:

دولت چهاردهم با درک چالش‌های معیشتی و فشارهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه و جنگ‌های تحمیلی اخیر، تمرکز اصلی خود را بر حل زنجیره مسائل اقتصادی از جمله مهار تورم، مدیریت هوشمند بازار، ایجاد اشتغال، هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید ملی و کاهش تدریجی وابستگی به دلار قرار داده است. متعهد می‌شویم با محوریت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تکیه بر ظرفیت‌های عظیم داخلی، رفاه و بهبود معیشت مردم عزیز را شایسته شأن آنان تأمین کنیم.

۳- صیانت مطلق از وحدت و انسجام ملی:

هم‌سو با فرموده قاطع حضرت‌عالی مبنی بر ممنوعیت هرگونه اقدام مخل انسجام اجتماعی، هیئت دولت تمامی تصمیمات و کلان‌عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را به «پیوست انسجام ملی» مجهز خواهد ساخت. ما پرهیز از دوگانه‌سازی‌های موهوم و سخنان ناامیدکننده را تکلیف قطعی خود دانسته و تمام توان خویش را صرف تحکیم وفاق، همدلی و امیدآفرینی در جامعه خواهیم کرد.

۴- پیشتازی در عرصه فناوری، آموزش و مرجعیت علمی:

با تکیه بر نوآوری نخبگان جوان، تلاش شبانه‌روزی برای تحول در عرصه‌های کشاورزی، صنعت، ارتباطات و فرهنگ را در دستور کار داریم. دولت با نگاهی راهبردی به مقوله آموزش و فرهنگ، برنامه‌های خود را معطوف به دستیابی به «مرجعیت علمی» و تحقق کامل بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی قرار می‌دهد.

۵- دیپلماسی عزتمندانه و ایستادگی در برابر جبهه کفر:

در عرصه بین‌المللی، دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه اصل «عزت، حکمت و مصلحت» و با تاکید بر ایستادگی در برابر دسیسه‌ها و تحریم‌های ظالمانه استکبار آمریکایی-صهیونی پیگیری خواهد شد. هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران، «میدان دیپلماسی» و «میدان دفاع» را دو بال مکمل، هماهنگ و جدایی‌ناپذیر برای صیانت از منافع ملی، امنیت و کیان کشور می‌داند و پیشبرد هم‌زمان و متوازن این دو مسیر را در دستور کار دارد. متعهد می‌شویم در سایه این هم‌افزایی، در برابر تحریم‌ها و دسیسه‌های ظالمانه استکبار آمریکایی-صهیونی قاطعانه ایستادگی کنیم.

در پایان، هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران با تاسی از سیاست های کلی و راهبردهای مورد تایید و تاکید امام شهید و رهبری حکیمانه و عالمانه حضرتعالی و مدیریت شجاعانه، خالصانه، صادقانه و دلسوزانه رئیس‌جمهور محترم، بار دیگر پیمان می‌بندد که در مسیر تحقق «ایران هرچه قوی‌تر» از هیچ کوششی فروگذار نکرده و تمام ظرفیت‌های کشور را در جهت رضایت حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) و خشنودی ملت شریف ایران به کار بندد.

از درگاه خداوند متعال، طول عمر باعزت، سلامتی و تداوم سایه مبارک و رهبری داهیانه حضرت‌عالی را برای هدایت امت اسلامی مسألت می‌نماییم.

هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران

برچسب ها: رهبر انقلاب ، رهبر معظم انقلاب ، هیات دولت
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هدایت تحصیلی در مدارس سمپاد صرفاً به انتخاب رشته محدود نمی‌شود

آلمان: امکان اعمال تحریم‌های جدید علیه اسرائیل قابل بررسی است

محمدنژاد با شکست آمریکا قهرمان سنگین وزن جوانان جهان شد

شورش «سرگرد جانسون» در ارتش تروریستی آمریکا

منتظری: نیازمند تحول اساسی در صدور احکام طلاق هستیم

جنبش حماس عملیات در کرانه باختری را تبریک گفت 

انتفاضه سوم در‌های کرانه باختری را می‌کوبد

حمله نهایی به محاسبه دولتمردان ایران!

بدون شرح

هر نفر فقط ۱۰ حساب بانکی!

سرپرست وزارت دفاع: میدان جای خوبی برای آزمون سامانه‌های جدید خواهد بود

پشت دشمن در جنگ اقتصادی به خاک مالیده می‌شود

چرا نتانیاهو دیوانه شده است؟

رایزنی ایران و روسیه برای ارتقای مناسبات کنسولی

تأمین معیشت مردم در گرو افزایش کالا برگ و تسهیلات خرید کالا

روسیه: همراه با ایران برای حذف فشار‌های تحریمی تلاش خواهیم کرد

شارژ کالابرگ خانوارهای با کد ملی ۷، ۸ و ۹ فردا آغاز می‌شود

کهگیلویه‌و‌بویراحمد در هفته دولت نونوار می‌شود

انتخابات فلسطین؛ آزمونی برای پایان اختلافات و بازسازی ساختار سیاسی

رونمایی فیلم کوتاه «دژنو»

ایران پر از گنج‌هایی‌ست که خدا برایش کنار گذاشته!

دیدار وزیرخارجه قطر با عراقچی

وام ارزی ۶۰ میلیون دلاری برای واردات کالا‌های اساسی 

قالیباف: کسی گنده لافی‌های آمریکا را باور نمی‌کند

پول داریم یا نداریم؟ روایت دوگانه از دخل ارزی

ابراز همدردی پزشکیان با دولت و ملت نپال/ آماده کمک‌های انسان دوستانه هستیم

وحدت اسلامی تعطیل کردن عدالت نیست

برای شرف داشته‌ حمزه غالبی و دیگران

شکست آمریکا در جنگ ایران باعث خلق لحظه‌ای تاریخی شد!

افزایش نگرانی‌ها از اقدامات مداخله‌جویانه ترامپ در انتخابات پیش‌رو

شوک تازه عواقب جنگ با ایران به اقتصاد دنیا/ بهایی که جهان می‌پردازد

جنگ اقتصادی کنید محکم می‌خورید!

محاصره معکوس؛ بازی متبحرانه یمن با پاشنه آشیل عربستان

جنایت خانوادگی بر سر ناتوانی در تأمین داروی سرطان مادر 

پیام «با ایران» چین به جهان 

دچار ناترازی سرمایه انسانی هستیم 

انجام نخستین جراحی مغز با کمک هوش مصنوعی

رئیس کل دادگستری استان تهران: ۱۴۰ میلیارد تومان در وجه شاکیان پرونده‌های شرکت‌های شهر خودرو و ریگان خودرو پرداخت شد

تدوین برنامه آفندی در برابر تحریم‌های آمریکا/ نمی‌توانند شریان‌های مالی را قطع کنند

پایان رسمی داستان بارسلونا و آلوارس

جانم به دارو بند است

شکست گزینه‌های امریکا میانجی را به ایران کشاند

ایران در جمع پنج کشور برتر فناوری نیروگاهی قرار دارد

تأمین بنزین بدون وقفه ادامه دارد

‌آن‌هایی که برای «صف» تصمیم می‌گیرند صف را دیده‌اند؟ 

چهلمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در تهران آغاز به کار کرد

یکپارچه باشیم محاصره دریا را می‌شکنیم

جمعیت بر لبه پرتگاه 

فعالان مقابله با تحریف و ایران‌هراسی در جهان جایزه می‌گیرند

عاصم با «تفاهم با امتیاز بیشتر» امروز می‌آید 

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
بایسته‌های اصلاح سیاست‌های بنزینی 
پالایشگاه «میناءالاحمدی» «جیزان» و «ینبع» در تراز احتمال اختلال
برگ‌های برنده ایران در جنگ اقتصادی تحمیلی 
هروئین اینستاگرام در چشم کودکان
مسئولیت بلاگر‌ها در حال بد ما
 «حبشان- فجیره» و «نفت بقیق» گلوگاه‌های انرژی در تیررس
لندکروز در بازار، موبایل در صف ارز!
هم ال‌نینوی پاییزی داریم هم تنش آبی
ناترازی سرمایه انسانی/ آینده بازار کار در گفت‌وگو با وزیر سابق آموزش و پرورش
افسار زبان را که رها کنید به تباهی گرفتار می‌شوید
رونمایی فیلم کوتاه «دژنو»
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ حسینی شدن را از حضرت آقا آموختیم
توهم پناه عاطفی در چت‌جی‌پی‌تی
دومین ضربه به خانه مردمان جنگ‌زده!
سفر قسطی با بهره بانکی!/  «سفر کارت» رونمایی می‌شود 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار