گذری بر مسابقه بزرگ میدان یار 

تابستان امسال، نسیم گرم شب‌های ایران زمین، بوی دیگری دارد؛ بوی هیجان، بوی آموختن، بوی همدلی. در گوشه‌وکنار این سرزمین پهناور، از کوچه‌پس‌کوچه‌های شهرستان‌های کوچک تا میدان‌های بزرگ کلانشهرها، اتفاقی تازه و بی‌نظیر در حال رخ دادن است؛ رویدادی که نامش «میدان یار» است و هر شب، هزاران خانواده، جوان و نوجوان را به دل خیابان‌ها و تجمعات مردمی می‌کشاند. این مسابقه بزرگ، تنها یک رقابت ساده نیست؛ بلکه حرکتی خودجوش، پرشور و عمیقاً مردمی برای ساختن جامعه‌ای توانمندتر، آگاه‌تر و همدل‌تر است.

از همان غروب که خورشید کم‌کم پشت بام‌های قدیمی پنهان می‌شود، میدان‌های شهر حال‌وهوای دیگری پیدا می‌کنند. پرچم‌های سه‌رنگ، نورافکن‌های رنگین، بلندگو‌هایی که آهنگ‌های حماسی پخش می‌کنند و جمعیتی که با شوق و ذوق به سمت محوطه‌های مسابقه سرازیر می‌شوند، صحنه‌هایی به یادماندنی خلق می‌کنند. کودکان روی شانه‌های پدران، زنان با چادر‌های رنگارنگ، جوانان با لباس‌های ورزشی و سالمندانی که با عصا، اما با قلبی پر از شور آمده‌اند تا تماشاگر این رویداد بزرگ باشند. اینجا، هیچ‌کس غریبه نیست؛ همه، با هر سن و جنسیتی، در کنار هم قرار می‌گیرند و برای ساعاتی، مرز‌های شغلی، تحصیلی و طبقاتی را فراموش می‌کنند. آنچه می‌ماند، تنها یک هویت مشترک است: «ایرانی بودن» و دغدغه‌ای واحد: «ساختن آینده‌ای بهتر برای این مرزوبوم».

اما آنچه «میدان یار» را از هر رویداد دیگری متمایز می‌کند، فقط شور و هیجان ظاهری نیست؛ بلکه عمق محتوایی و مهارت‌آموزی‌ست که در دل این شب‌ها جاریست. این مسابقه، در چهار عرصه تخصصی طراحی شده که هر کدام، دریچه‌ای به سوی توانمندی‌های فردی و جمعی می‌گشاید. شرکت‌کنندگان، در قالب گروه‌های خانوادگی، برادران یا خواهران، پا به میدان می‌گذارند و در هر چهار بخش به رقابت می‌پردازند:

نخست، عرصه نظامی و دفاعی است؛ جایی که شرکت‌کنندگان با سلاح‌شناسی، تاکتیک‌های انفرادی و گروهی، و اصول اولیه رزمایش آشنا می‌شوند. این بخش، نه برای جنگ، که برای آمادگی در برابر هر تهدید احتمالی طراحی شده؛ تمرینی برای ذهن و جسم تا در لحظات بحرانی، واکنشی سریع و هوشمندانه داشته باشند. اینجا، یک معلم دبیرستان در کنار یک مهندس جوان، نحوه نشانه‌روی و حرکت در میدان را تمرین می‌کند و هر دو، با چشمانی مصمم، به دنبال ارتقای توانایی‌های خود هستند. دوم، عرصه امدادی و نجات‌بخشی است؛ شاید نفس‌گیرترین و احساس‌برانگیزترین بخش مسابقه. در اینجا، شرکت‌کنندگان یاد می‌گیرند که چگونه در سوانح طبیعی، تصادفات یا بحران‌های شهری، به یاری همنوعان خود بشتابند. پانسمان زخم‌های عمیق، احیای قلبی و ریوی، حمل مصدوم با برانکارد، اطفای حریق و حتی مدیریت بحران در شرایط استرس‌زا، همگی مهارت‌هایی هستند که در این بخش، با تمرین‌های میدانی و نظارت مربیان مجرب، به شرکت‌کنندگان آموزش داده می‌شود. تماشای یک نوجوان ۱۶ ساله که با خونسردی تمام، یک مصدوم فرضی را احیا می‌کند یا یک مادر خانواده که با ظرافت، زخمی را پانسمان می‌کند، صحنه‌ای است که هر بیننده‌ای را به تحسین وامیدارد.

سوم، عرصه فرهنگی و معرفتی است؛ میدانی برای سنجش آگاهی‌های دینی، تاریخی و انقلابی. این بخش، با سؤالات چالشی، مسابقات کتابخوانی، تفسیر متون و حتی حفظیات، شرکت‌کنندگان را به عمق گنجینه‌های فرهنگی این سرزمین می‌برد. اینجا، دیگر خبری از دویدن و عرق ریختن نیست؛ بلکه نبرد ذهن‌ها و اندیشه‌هاست؛ جایی که یک دانشجوی علوم انسانی در کنار یک کارگر ساده، برای اثبات دانسته‌های خود در مورد تاریخ ایران و اسلام به رقابت می‌پردازند و هر دو، از این هماوردی فکری، غنی‌تر و آگاه‌تر خارج می‌شوند؛ و چهارم، عرصه رسانه‌ای است که در دنیای امروز، اهمیتی دوچندان یافته. در این بخش، شرکت‌کنندگان هنر روایتگری، خبرنویسی، تصویربرداری موبایلی، تدوین کلیپ‌های کوتاه و تولید محتوای جذاب برای شبکه‌های اجتماعی را تمرین می‌کنند. آنها یاد می‌گیرند که چگونه حماسه‌های میدان را به زبان هنر ترجمه کنند و پیام‌های امید و اقتدار را به گوش دورترین نقاط برسانند. این بخش، پلی است بین میدان مسابقه و جهان بیرون؛ پلی که صدای مردم را به رسانه‌ها و افکار عمومی می‌رساند. اما شاید شیرین‌ترین و تأثیرگذارترین بخش این رویداد، استقبال بی‌نظیر مردمی‌ست که هر شب، میدان‌ها را مملو از شور و هیجان می‌کند. مردم نه تنها به عنوان تماشاگر، که به عنوان بازیگران اصلی، در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. تشویق‌های کرکننده برای هر حرکت زیبا، اشک‌های شوق هنگام پیروزی یک گروه، و آه‌های پشیمانی برای یک اشتباه ساده، همگی نشان از درگیرشدن عاطفی عمیق مردم با این رویداد دارد.

در حاشیه میدان، گروه‌های سرود محلی، غرفه‌های صنایع‌دستی و ایستگاه‌های صلواتی، حال‌وهوای یک جشن بزرگ و مردمی را تکمیل می‌کنند. شبکه‌های اجتماعی نیز پر از ویدئو‌های کوتاه، عکس‌های گروهی و کامنت‌های احساسی از زبان شرکت‌کنندگان و تماشاگران است.

بازتاب این مسابقه در رسانه‌ها و میان مسئولان نیز چشمگیر بوده. بسیاری از کارشناسان اجتماعی، آن را گامی مؤثر در جهت افزایش سرمایه اجتماعی و ارتقای حس تعلق ملی می‌دانند. روانشناسان نیز بر تأثیر مثبت این گونه رقابت‌های گروهی در کاهش استرس، افزایش اعتمادبه‌نفس و تقویت مهارت‌های ارتباطی تأکید دارند. برخی از مسئولان محلی نیز وعده داده‌اند که این مسابقه را به یک رویداد سالانه و حتی فصلی تبدیل کنند تا همیشه شور و نشاط آن در جامعه جاری باشد.

از سوی دیگر، این رویداد، بستری برای شناسایی استعداد‌های نهفته در شهرستان‌های کوچک و دورافتاده نیز فراهم کرده است. بسیاری از شرکت‌کنندگانی که در مراحل شهرستانی می‌درخشند، به مراحل استانی و سپس ملی راه می‌یابند و این خود، انگیزه‌ای مضاعف برای تلاش و پیشرفت ایجاد می‌کند. خانواده‌ها نیز از این فرصت استفاده می‌کنند تا ساعاتی را در کنار یکدیگر و به دور از دغدغه‌های روزمره، سپری کنند؛ چیزی که در زندگی ماشینی امروز، کمیاب شده است.

در کنار همه اینها، نباید از نقش تربیتی و الگوسازی این مسابقه غافل شد. نوجوانان و جوانانی که پای در این میدان می‌گذارند، به جای ساعاتی بیهوده در فضای مجازی، مهارت‌های ارزشمندی را می‌آموزند؛ مهارت‌هایی که نه تنها در مواقع بحران، که در زندگی روزمره نیز کاربرد دارند. آنها نظم، انضباط، کار تیمی، صبوری، و روحیه نقدپذیری را تمرین می‌کنند. پدران و مادران نیز با دیدن تلاش و جدیت فرزندانشان، به آینده امیدوارتر می‌شوند و این حس را به آنها منتقل می‌کنند که نسل آینده، نسلی توانمند و مسئولیت‌پذیر خواهد بود. با نگاهی به روند این مسابقه، می‌توان دریافت که «میدان یار» چیزی فراتر از یک رویداد ورزشی- فرهنگی است؛ این یک جنبش اجتماعی تمام‌عیار است که از بطن مردم برخاسته و به مردم تعلق دارد. اینجا، هر کس به اندازه توان خود می‌درخشد؛ از کودک دبستانی که پرچم را در دست می‌گیرد تا پیرمردی که خاطرات جنگ را برای نسل جدید روایت می‌کند. اینجا، «یار» تنها یک واژه نیست؛ مفهومی است که در جان و دل همه شرکت‌کنندگان و تماشاگران نقش بسته است. یار یعنی همراه، یعنی همدل، یعنی کسی که در کنار توست و برای موفقیت تو خوشحال می‌شود. در پایان شب، وقتی که مسابقات به پایان می‌رسد و جمعیت آرام‌آرام میدان را ترک می‌کند، چیزی که در هوا می‌ماند، تنها گردوغبار نیست؛ بلکه بوی امید، طعم شیرین پیروزی‌های کوچک، و صدای خنده‌هایی است که از ته دل برآمده. شرکت‌کنندگان با لبخندی بر لب و قلبی پر از انگیزه به خانه بازمی‌گردند و فردا را با نگاهی تازه آغاز می‌کنند. آنها می‌دانند که در این میدان، هر کس به نوعی برنده‌ست؛ چراکه تجربه، مهارت و همدلی، بزرگ‌ترین جوایزی هستند که نصیبشان شده.

میدان یار، با همه سادگی و در عین حال عمق معنایی‌اش، به ما می‌آموزد که آینده این سرزمین، در گروی مهارت‌آموزی، همبستگی و حضور آگاهانه مردم در عرصه‌های مختلف است. این مسابقه، نوید روز‌هایی را می‌دهد که ایرانی توانمندتر، آگاه‌تر و متحدتر از همیشه، در میدان‌های بزرگ زندگی، پرچم افتخار را برافراشته نگه دارد.