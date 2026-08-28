رقابت نهایی «جیمز باند» به ۳ بازیگر رسید

رقابت برای انتخاب بازیگر جدید نقش «جیمز باند» وارد مرحله نهایی شده و طبق گزارشهای تازه، آزمون بازیگران از اوایل سپتامبر آغاز خواهد شد. در میان گزینههای مطرح، نام یک بازیگر نسبتاً ناشناخته توجهها را به خود جلب کرده است.
به گزارش فارس، پس از بیش از یک سال جستوجو برای یافتن جانشین دنیل کریگ، گزارشها حاکی است آمازونامجیام سرانجام فهرست نامزدهای نقش «جیمز باند» را به سه بازیگر محدود کرده است و نام دو نفر از آنها اکنون فاش شده، اما هویت گزینه سوم همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
بر اساس گزارشهای تازه، کالوم ترنر و جک اوکانل دو نفر از سه بازیگری هستند که همچنان برای ایفای نقش مأمور ۰۰۷ در رقابت باقی ماندهاند و استودیو هفته گذشته فهرست نهایی خود را مشخص کرده است. هویت بازیگر سوم هنوز تأیید نشده و از او بهعنوان گزینهای غافلگیرکننده و ناشناخته نام برده شده است.
طبق گزارشهای منتشرشده، آزمون بازیگران برای نقش مأمور ۰۰۷ از اوایل سپتامبر آغاز میشود و فهرست اولیه گزینهها علاوه بر ترنر و اوکانل، شامل جک بارتون، جک لودن، جیکوب الوردی و پل مسکال است.
با این حال، گفته میشود بارتون، بازیگر ۳۱ ساله، در حال حاضر گزینه پیشتاز این رقابت است و برخی منابع نزدیک به پروژه از او با عنوان «گزینه اصلی» یاد کردهاند. بارتون توسط نینا گولد، مدیر انتخاب بازیگر، در جریان جستوجوی بازیگران ناشناخته در بریتانیا برای ایفای نقش «جیمز باند» شناسایی شده است.
بارتون پیشتر نقشی بسیار کوتاه در فیلم «بیچارگان»
(Poor Things) داشته و بیشتر فعالیتش به تلویزیون بریتانیا محدود بوده است. او همچنین در سریال «اسایاس: قهرمانان یاغی»
(SAS: Rogue Heroes) ساخته استیون نایت و سریال «نفسگیر» (Heartstopper) از نتفلیکس، نقشهایی فرعی ایفا کرده است.
گزارش تازه در حالی منتشر شده که بارتون در رقابت با چند بازیگر شناختهشده قرار گرفته؛ بازیگرانی که طی ماههای گذشته بارها بهعنوان گزینههای احتمالی ایفای نقش باند مطرح شدهاند. در این میان، نام الوردی از مدتها پیش در ارتباط با این پروژه مطرح بود و حتی گزارشهایی منتشر شده بود که او گزینه مورد علاقه آمازون برای پوشیدن لباس «جیمز باند» است.
با این حال، تصمیم نهایی درباره انتخاب بازیگر صرفاً در اختیار آمازون نخواهد بود و انتخاب بازیگر قرار است با مشارکت دنی ویلنوو، کارگردان فیلم، تهیهکنندگان ایمی پاسکال و دیوید هیمن و فیلمنامهنویس، استیون نایت، انجام شود.
در میان شش بازیگر حاضر در فهرست فعلی، حضور مسکال نیز قابل توجه است، چرا که او از جمله گزینههایی محسوب میشود که پیشتر کمتر بهعنوان نامزد جدی نقش «جیمز باند» مطرح شده بود. مسکال در حال حاضر مشغول بازی در فیلم «بیتلز» ساخته سم مندس است و نقش پل مککارتنی، خواننده و موسیقیدان بریتانیایی، را ایفا میکند.
طبق گزارش پیج سیکس و به نقل از چند مدیر استودیو، آمازون وامجیام ظاهراً به دنبال بازیگری جوانتر، ترجیحاً زیر ۳۰ سال، هستند که بتواند این مجموعه را در پنج فیلم آینده پیش ببرد؛ مشابه مسیری که کریگ طی ۱۵ سال در نقش «جیمز باند» طی کرد و از سال ۲۰۰۶ آغاز شد.
ویلنوو برای کارگردانی فیلم انتخاب شده و نایت، خالق «پیکی بلایندرز» (Peaky Blinders)، نیز برای نگارش فیلمنامه به پروژه پیوسته است. بر اساس آخرین گزارش منتشرشده در ماه ژوئن، نگارش فیلمنامه در آن زمان همچنان ادامه داشت.
قرار است بازیگر منتخب برای ایفای نقش «جیمز باند» جدید، پیش از پایان سال جاری میلادی معرفی شود.