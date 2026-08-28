جوان آنلاین: «صبح جمعه با شما» پس از مدتی دوری از آنتن، با حضور جمعی از بازیگران خاطرهساز، شخصیتهای جدید و آیتمهای متنوع و ریتمیک، بار دیگر صبحهای جمعه رادیو ایران را با طنز و نمایش همراه میکند.
«صبح جمعه با شما» از جمله برنامههای شناختهشده و خاطرهانگیز رادیو ایران است که پس از مدتی بار دیگر به آنتن بازگشته تا در قالب سری جدید، ضمن حفظ هویت و حالوهوای آشنای خود، با تغییرات ساختاری و محتوایی، ارتباط تازهای با مخاطبان برقرار کند. حضور دوباره بازیگران خاطرهساز در کنار نسل جدید هنرمندان، اضافه شدن شخصیتهای تازه، توجه به موضوعات روز، حفظ برخی بخشهای قدیمی با شکل متفاوت و استفاده از آیتمهای ریتمیک، مجموعه تغییراتی است که سری جدید «صبح جمعه با شما» را شکل داده است. برنامهای که جمعهها ساعت ۹ صبح، به مدت ۹۰ دقیقه از رادیو ایران پخش میشود تا بار دیگر مخاطبان را پای رادیو بنشاند و بخشی از خاطرات طنز رادیویی را با روایتهایی تازه زنده کند.
تغییراتی متناسب با فضای روز
تهیهکنندگی سری جدید «صبح جمعه با شما» را محمد بخشایش بر عهده دارد و مریم سادات آصفی به عنوان سردبیر در این برنامه فعالیت میکند. بخشایش، تهیهکننده «صبح جمعه با شما»، درباره بازگشت این برنامه به آنتن رادیو ایران به «جوان» میگوید: این برنامه برای بخش قابلتوجهی از مخاطبان رادیو، نامی آشنا و خاطرهانگیز است و همین موضوع مسئولیت عوامل سری جدید را برای حفظ هویت برنامه بیشتر میکند. بازگشت یک برنامه قدیمی به آنتن، به معنای تکرار آنچه در گذشته اتفاق افتاده نیست و باید بتوان میان ویژگیهای هویتی برنامه و نیازهای مخاطب امروز ارتباط برقرار کرد. بر همین اساس، در سری جدید تلاش کردهایم ضمن حفظ ساختار گذشته، تغییراتی را متناسب با فضای امروز در برنامه ایجاد کنیم.
بخشایش میافزاید: در این سری سعی شده است بخشهای متنوع و آیتمهای متعدد و ریتمیکتر به برنامه اضافه شود تا مخاطب در طول ۹۰ دقیقه با یک فضای یکنواخت مواجه نباشد. تنوع در آیتمها و موقعیتهای نمایشی یکی از محورهای اصلی طراحی این سری بوده است.
وی ادامه میدهد: در کنار بخشهای جدید، حضور بازیگران قدیمی و چهرههای خاطرهساز نیز از عناصر مهم برنامه است. این هنرمندان سالها در حوزه طنز رادیویی فعالیت کردهاند و حضور آنها میتواند برای مخاطبانی که «صبح جمعه با شما» را از گذشته به یاد دارند، یادآور فضای آشنای این برنامه باشد.
تهیهکننده برنامه با اشاره به حضور بازیگران تازهکار میگوید: در کنار هنرمندان باسابقه، از بازیگران جدید نیز استفاده شده است. این ترکیب میتواند به برنامه تنوع بیشتری بدهد و در عین حال فرصتی برای حضور و تجربهاندوزی نیروهای تازه در کنار هنرمندان باتجربه فراهم کند. تلاش ما این است که برنامه فقط بر عنصر نوستالژی متکی نباشد. «صبح جمعه با شما» باید بتواند برای مخاطب امروز نیز حرفی برای گفتن داشته باشد و طنز آن با مسائل و موضوعاتی که مردم در زندگی روزمره با آنها مواجه هستند، ارتباط داشته باشد.
محمد بخشایش، تهیهکننده «صبح جمعه با شما»، از دعوت از هنرمندان و خوانندگان به عنوان مهمان در سری جدید برنامه خبر میدهد و میگوید: حضور مهمانان هنرمند در این برنامه صرفاً به اجرای موسیقی محدود نمیشود و تلاش کردهایم متناسب با توانمندی و فضای هنری هر مهمان، نقشی نیز برای او در بخشهای نمایشی تعریف کنیم. مهمانان در کنار اجرای موسیقی میتوانند در موقعیتهای طنز و نمایشی با بازیگران همراه شوند و بخشی از داستان را پیش ببرند؛ به این ترتیب حضور آنها در برنامه شکل متفاوتتری پیدا میکند و مخاطب میتواند هنرمندان مورد علاقه خود را در موقعیتهایی تازه و طنزآمیز ببیند.
توجه به فرهنگ و فرهنگسازی
مریم سادات آصفی، سردبیر «صبح جمعه با شما»، نیز درباره رویکرد محتوایی سری جدید به «جوان» میگوید: در این مجموعه تلاش شده است متنها علاوه بر برخورداری از ویژگیهای طنز و نمایشی، با فضای اجتماعی و موضوعات مورد توجه مردم نیز ارتباط داشته باشند. در سری جدید شخصیتهای تازهای برای برنامه طراحی شده است. این شخصیتها در کنار شخصیتهای محوری قرار میگیرند و در برخی موقعیتها و بخشهای نمایشی وارد داستان میشوند. هدف از طراحی این شخصیتها، افزایش تنوع در موقعیتهای نمایشی و ایجاد ظرفیتهای تازه برای روایت طنز است.
آصفی بیان میکند: بخشی از موضوعات برنامه همچنان به موضوعات فرهنگی و فرهنگسازی اختصاص دارد، اما تلاش کردهایم موضوعات و اخبار روز نیز در متنها مورد توجه قرار گیرد. مخاطب زمانی با طنز ارتباط برقرار میکند که بتواند بخشی از زندگی و مسائل روزمره خود را در آن ببیند؛ بنابراین سوژهها باید از فضای واقعی جامعه فاصله نداشته باشند.
وی ادامه میدهد: قرار نیست موضوعات روز به شکل مستقیم و خبری وارد برنامه شوند. تلاش نویسندگان این است که از دل اتفاقها و مسائل روز، موقعیت طنز خلق شود و موضوع در قالب شخصیت و نمایش برای مخاطب روایت شود. این شیوه کمک میکند برنامه ضمن حفظ ماهیت طنز، با فضای اجتماعی روز نیز همراه باشد.
این سردبیر درباره حضور شخصیتهای فرعی در برنامه میگوید: در کنار شخصیتهای اصلی، شخصیتهای فرعی نیز در برخی بخشها حضور پیدا میکنند و هرکدام میتوانند متناسب با موضوع، موقعیت متفاوتی را شکل دهند. این مسئله به ما امکان میدهد که در طراحی نمایشها تنوع بیشتری داشته باشیم و از تکرار یک الگوی ثابت جلوگیری کنیم. برخی از بخشهای قدیمی نیز در سری جدید حفظ شدهاند، اما با تغییر شکل و شیوه ارائه. برای ما مهم بود که مخاطب قدیمی نشانههایی از برنامهای را که میشناسد پیدا کند، اما در عین حال با یک نسخه تکراری از برنامه گذشته مواجه نباشد.
وی میگوید: یکی از نکات مهم در نویسندگی این سری، توجه به ظرفیت بازیگران است. وقتی بازیگران باسابقه و چهرههای جدید در کنار یکدیگر حضور دارند، متن باید به گونهای نوشته شود که تواناییهای هرکدام در خدمت موقعیت نمایشی قرار گیرد. شخصیتپردازی، دیالوگ و موقعیت باید در کنار هم بتوانند فضای طنز را شکل دهند.
آصفی در پایان بیان میکند: ریتم نیز در این سری اهمیت ویژهای دارد. اضافه شدن آیتمهای متعدد و تغییر در شکل برخی بخشها با هدف افزایش تنوع و حفظ انرژی برنامه انجام شده است. مخاطب برنامه ۹۰ دقیقهای باید در طول برنامه با موقعیتهای مختلف روبهرو شود و هر بخش بتواند جذابیت و کارکرد خود را داشته باشد.