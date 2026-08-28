سیلاب مرگبار نپال ۵۵۰ کشته و هزارو۵۰۰ مفقود

جوان آنلاین: سیلاب ویرانگر در مناطق مرزی نپال و تبت تاکنون دستکم ۵۵۰ کشته بر جا گذاشته و بیش از یک هزار و ۵۰۰ نفر همچنان مفقود هستند. تشکیل یک دریاچه پشت تودههای عظیم آوار، نگرانیها از وقوع موج دوم سیلاب و تشدید فاجعه را افزایش دادهاست. ۴۷ نفر از افراد ناپدید شده امریکایی هستند. از سوی دیگر آمار قربانیان حادثه در حال افزایش است.
چند روز پس از وقوع سیلاب مرگبار در منطقه هیمالیا، عملیات جستوجو و نجات برای یافتن مفقودان ادامه دارد، اما تخریب جادهها، پلها و زیرساختهای ارتباطی در کنار خطر سرریز آب، امدادرسانی به مناطق آسیبدیده را با دشواری مواجه کردهاست. این حادثه در منطقه مرزی نپال و تبت رخ داد و تنها نتیجه بارش شدید باران نبود. فروریختن حجم گستردهای از یخ، سنگ و آوار در ارتفاعات و ورود این توده عظیم به مسیر رودخانهها، جریان سهمگینی از آب و گل و سنگ را به سمت مناطق پاییندست روانه کرد. بر اساس گزارش رویترز به نقل از پلیس نپال، شمار جانباختگان سیل ناگهانی در این کشور به ۵۵۰ نفر رسیدهاست. گزارشهای رسانهای همچنین از مفقود شدن بیش از یک هزار و ۵۰۰ نفر در نپال و مناطق مرزی تبت حکایت دارد. صدها تبعه خارجی نیز در میان مفقودان هستند. بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، فروریختن گسترده سنگ بستر در زیر یک یخچال طبیعی در منطقه «لانگ تانگ لی رونگ» موجب سقوط حجم عظیمی از یخ، سنگ و آوار به داخل دره و رودخانههای منطقه شد و در ادامه سیلابی سهمگین را در پاییندست به راه انداخت.
هشدار درباره موج دوم سیلاب
در حالی که نیروهای امدادی همچنان در جستوجوی مفقودان هستند، تشکیل یک دریاچه در پشت تودههای آوار به نگرانی تازهای تبدیل شدهاست. بر اساس گزارش رویترز، سطح آب این دریاچه افزایش یافته و سرریز آن باعث بالا آمدن سطح آب رودخانه در مناطق پاییندست شدهاست. مقامهای محلی نپال هشدار دادهاند که ادامه افزایش سطح آب میتواند خطر وقوع موج تازهای از سیلاب را افزایش دهد.
۵۴۰ تبعه خارجی در میان مفقودان
بر اساس گزارش رویترز، دستکم ۵۴۰ تبعه خارجی از ۳۱ کشور در میان گردشگران مفقود در نپال هستند. اتباع هند بیشترین شمار مفقودان خارجی را تشکیل میدهند و شهروندانی از امریکا، مالزی، اوکراین، انگلیس، استرالیا و کانادا نیز در میان افراد مفقود قرار دارند. بسیاری از مفقودان، گردشگرانی بودند که برای سفر زیارتی به مناطق مقدس هیمالیا، از جمله مسیر منتهی به منطقه «کایلاش مانساروار»، در این منطقه حضور داشتند. ارتش، پلیس و گروههای امدادی نپال عملیات جستوجو برای یافتن مفقودان و نجات افراد گرفتار را ادامه میدهند. کارشناسان زمینشناسی احتمال دادهاند گرم شدن هوا و ناپایداری یخچالها و دامنههای مرتفع هیمالیا در افزایش خطر وقوع چنین حوادثی نقش داشته باشد. مقامهای نپال اعلام کردهاند با ادامه عملیات جستوجو و شناسایی قربانیان، آمار جانباختگان و مفقودان تغییر میکند.