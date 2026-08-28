قتل با شلیک وینچستر

جوان آنلاین: قرار ملاقات برای صحبت درباره خرید یک خودرو در شهرری به درگیری خونین میان دو گروه از مردان جوان تبدیل شد و در پایان، سه نفر به شدت زخمی شدند و پسر ۲۱‌ساله‌ای با شلیک گلوله وینچستر به قتل رسید؛ اکنون متهم اصلی در بازداشت پلیس، مدعی است قصد قتل نداشته است.

اواخر مردادماه امسال، مأموران پلیس با تماس تلفنی یکی از شهروندان از وقوع درگیری خونینی در یکی از محله‌های شهرری در جنوب تهران باخبر و به سرعت راهی محل حادثه شدند.

مأموران پلیس وقتی به محل حادثه رسیدند، کنار خیابان با صحنه‌ای هولناک روبه‌رو شدند. سه مرد جوان در چند قدمی یکدیگر روی زمین افتاده و به شدت زخمی شده بودند و به سختی نفس می‌کشیدند. یکی از آنها علاوه بر جراحات دیگر، از ناحیه بینی به شدت آسیب دیده بود، گوش مرد دوم بریده شده بود و مرد سوم نیز در حالی که دستانش خون‌آلود بود، یکی از انگشتانش قطع شده بود.

اما کمی آن‌طرف‌تر، مأموران با جسد پسر جوان ۲۱ ساله‌ای روبه‌رو شدند که بر اثر اصابت گلوله به قسمت حساس بدنش جان باخته بود.

آغاز تحقیقات جنایی

همزمان با انتقال سه مرد زخمی به بیمارستان برای درمان، تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت همراه بازپرس جنایی راهی محل حادثه شدند و تحقیقات تخصصی خود را آغاز کردند.

بررسی‌های اولیه و اظهارات شاهدان نشان می‌داد ساعتی قبل، چند مرد با یکدیگر درگیری خونینی را با استفاده از چوب، چماق و قمه آغاز کرده‌اند. در جریان این درگیری، یکی از طرفین دعوا مسلح به سلاح وینچستر بوده و در نهایت سه نفر با ضربات قمه زخمی شده و یک نفر نیز با شلیک گلوله به قتل رسیده‌است.

تحقیقات همچنین نشان داد مقتول و دوستانش ابتدا طرف مقابل را با قمه و چوب مورد حمله قرار داده و او را زخمی کرده‌اند. در ادامه نیز مرد مسلح از طرف مقابل به سمت پسر ۲۱ ساله‌ای به نام فرشاد شلیک کرده و او را به قتل رسانده است. پس از این حادثه نیز همه افراد حاضر در درگیری از محل فرار کرده‌اند.

بازداشت دوستان مقتول

در حالی که سه مرد زخمی تحت درمان قرار داشتند، مأموران با انجام تحقیقات گسترده موفق شدند تعدادی از افراد حاضر در درگیری را شناسایی کنند. در ادامه و در یک عملیات پلیسی، چند نفر از دوستان مقتول بازداشت شدند.

یکی از دوستان مقتول که در درگیری مرگبار حضور داشت، در تحقیقات پلیسی درباره آنچه رخ داده بود، به مأموران گفت: «مقتول از دوستان ما بود. او چند روز قبل در یک نمایشگاه خودرو در شهری تصمیم داشت خودروی سواری معامله کند. این خودرو مشتری دیگری هم به نام سیروس داشت و او تلاش می‌کرد مانع شود فرشاد خودرو را بخرد. همین موضوع باعث اختلاف فرشاد و سیروس شده بود.

روز حادثه، فرشاد گفت با سیروس قرار ملاقات دارد و می‌خواهد درباره خرید خودرو با او صحبت کند. از آنجا که احتمال می‌داد با او درگیر شود، من و چند نفر از دوستان مشترک همراهش شدیم.

وقتی به محل قرار رسیدیم، سیروس هم همراه دوستانش آمد. پس از کمی صحبت، بین دو طرف درگیری شروع شد. در این درگیری سه نفر از دوستان او زخمی شدند و سیروس نیز که اسلحه همراه داشت، به سمت فرشاد شلیک کرد و او را به قتل رساند. پس از این حادثه همگی از ترس فرار کردیم.»

دستگیری متهم اصلی

با به دست آمدن این اطلاعات، فرشاد و دوستانش تحت تعقیب قرار گرفتند تا اینکه چند روز قبل، مأموران موفق شدند متهم اصلی، صاحب نمایشگاه خودرو و یکی دیگر از اعضای درگیری را شناسایی و بازداشت کنند.

مأموران همچنین در جریان بازرسی از مخفیگاه متهمان، یک قبضه سلاح وینچستر که با آن پسر ۲۱ ساله به قتل رسیده بود کشف کردند.

متهم اصلی در جریان تحقیقات پلیسی با اعتراف به حضور در درگیری، مدعی شد نزاع به دلیل مزاحمت‌های مقتول و دوستانش برای صاحب نمایشگاه خودرو رخ داده و ارتباطی با خرید خودرو نداشته است.

ادعای متهم

متهم در ادامه تحقیقات به مأموران گفت: «صاحب نمایشگاه دوست من بود. او مدتی قبل به من گفت مقتول و دوستانش مدتی است به جلوی نمایشگاه می‌آیند و برای او مزاحمت ایجاد می‌کنند. آنها با هم اختلاف داشتند و دوستم ادعا می‌کرد مقتول می‌خواسته به زور از او باج بگیرد. به همین خاطر از من و دوستانم درخواست کمک کرد.

روز حادثه با هم قرار داشتیم تا درباره این موضوع صحبت کنیم که با هم درگیر شدیم. آنها با قمه به دوستان من حمله کردند و آنها را زخمی کردند. من هم با اسلحه شلیک کردم، اما قصد قتل نداشتم.»

متهمان در ادامه برای انجام تحقیقات بیشتر و مشخص شدن صحت و سقم ادعاهایشان، به دستور بازپرس جنایی در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت قرار گرفتند.

تحقیقات کارآگاهان برای فاش شدن زوایای پنهان این درگیری مرگبار و مشخص شدن نقش دقیق هر یک از افراد حاضر در حادثه همچنان ادامه دارد.