کد خبر: 1376518
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
جامعه » اخبار كلی
حسین فصیحی

قاتل این خانواده سرطان نبود 

قاتل این خانواده سرطان نبود  خبر کوتاه است، اما تلخی آن به این آسانی تمام نمی‌شود، پسری ۲۰ ساله که ماه‌ها درگیر بیماری سرطان مادرش و تلاش برای تأمین دارو‌های او بوده، در اوج استیصال تصمیم می‌گیرد مادرش را از رنج بیماری خلاص کند. آخرین بار که برای تهیه دارو به خانه بازمی‌گردد، دیگر توان ادامه دادن ندارد.

خبر کوتاه است، اما تلخی آن به این آسانی تمام نمی‌شود، پسری ۲۰ ساله که ماه‌ها درگیر بیماری سرطان مادرش و تلاش برای تأمین دارو‌های او بوده، در اوج استیصال تصمیم می‌گیرد مادرش را از رنج بیماری خلاص کند. آخرین بار که برای تهیه دارو به خانه بازمی‌گردد، دیگر توان ادامه دادن ندارد. شیشه‌ای برمی‌دارد تا به مادر آسیب بزند. برادر کوچک‌تر مانع می‌شود، اما خشم و استیصال از کنترل او خارج شده و مادر و برادرش را با همان شیشه مجروح می‌کند و در نهایت به زندگی خودش پایان می‌دهد. 
حادثه همین‌جا تمام نمی‌شود، اگر مادر زنده بماند، باید علاوه بر بیماری، داغ فرزند، جراحت‌های جسمی و زخم عمیق روانی این حادثه را نیز تحمل کند. برادر کوچک‌تر نیز قربانی دیگری است که تا سال‌ها آثار این چند دقیقه را با خود حمل خواهد کرد. اما مسئله اصلی این پرونده، فقط یک قتل نافرجام یا یک خودکشی نیست. 
پرسش بزرگ‌تر این است که چه اتفاقی برای یک خانواده می‌افتد که یک جوان ۲۰‌ساله، مرگ مادرش را راهی برای پایان دادن به رنج او می‌بیند؟ 
سال‌هاست درباره افزایش آمار سرطان، هزینه‌های درمان، کمبود یا گرانی دارو و فشار اقتصادی بر بیماران سخن گفته می‌شود. اما کمتر درباره فرسودگی خانواده‌هایی حرف زده‌ایم که در کنار بیمار زندگی می‌کنند. بیماری فقط جسم بیمار را درگیر نمی‌کند، درآمد خانواده، شغل، روابط خانوادگی، سلامت روان اعضای خانواده و حتی آینده فرزندان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در چنین شرایطی، خانواده ممکن است آرام‌آرام از یک «واحد حمایت‌کننده از بیمار» به یک «خانواده بحران‌زده» تبدیل شود، خانواده‌ای که هر روز باید میان هزینه دارو، مخارج زندگی و ادامه درمان یکی را انتخاب کند. 
این پرونده یک هشدار جدی است. در نظام‌های پیشگیرانه، مداخله نباید بعد از وقوع جنایت یا خودکشی آغاز شود. باید پیش از رسیدن خانواده به نقطه انفجار، نشانه‌های فروپاشی دیده شود. خانواده‌ای که توان پرداخت هزینه درمان را ندارد، بیماری که دارویش را به سختی تهیه می‌کند و مراقبی که ماه‌ها زیر فشار جسمی و روانی قرار دارد، همگی باید در شبکه حمایت اجتماعی و درمانی دیده شوند. 
سرطان دیگر بیماری نادری نیست که شنیدن نامش جامعه را شوکه کند. بسیاری از ما امروز، مستقیم یا غیرمستقیم، شاهد رنج یک بیمار سرطانی هستیم. به همین دلیل، چنین پرونده‌ای را نباید صرفاً یک «حادثه تلخ خانوادگی» دانست. پشت این خشونت، ممکن است سال‌ها فشار، ترس، بدهی، بی‌خوابی، درماندگی و احساس بی‌پناهی پنهان شده باشد. اگر قرار است از وقوع جنایت پیشگیری کنیم، باید قبل از آنکه دست فردی به سمت چاقو یا شیشه شکسته برود، فریاد خاموش خانواده‌ای را که زیر بار بیماری و هزینه درمان در حال فروپاشی است، بشنویم، زیرا گاهی قربانی یک حادثه، فقط کسی نیست که در صحنه حادثه آسیب می‌بیند، قربانی واقعی می‌تواند خانواده‌ای باشد که ماه‌ها و سال‌ها پیش از حادثه، آرام‌آرام شکسته است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: بیماری ، سلامت ، مواد مخدر
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هدایت تحصیلی در مدارس سمپاد صرفاً به انتخاب رشته محدود نمی‌شود

آلمان: امکان اعمال تحریم‌های جدید علیه اسرائیل قابل بررسی است

محمدنژاد با شکست آمریکا قهرمان سنگین وزن جوانان جهان شد

شورش «سرگرد جانسون» در ارتش تروریستی آمریکا

منتظری: نیازمند تحول اساسی در صدور احکام طلاق هستیم

جنبش حماس عملیات در کرانه باختری را تبریک گفت 

انتفاضه سوم در‌های کرانه باختری را می‌کوبد

حمله نهایی به محاسبه دولتمردان ایران!

سرپرست وزارت دفاع: میدان جای خوبی برای آزمون سامانه‌های جدید خواهد بود

هر نفر فقط ۱۰ حساب بانکی!

بدون شرح

چرا نتانیاهو دیوانه شده است؟

پشت دشمن در جنگ اقتصادی به خاک مالیده می‌شود

تأمین معیشت مردم در گرو افزایش کالا برگ و تسهیلات خرید کالا

انتخابات فلسطین؛ آزمونی برای پایان اختلافات و بازسازی ساختار سیاسی

شارژ کالابرگ خانوارهای با کد ملی ۷، ۸ و ۹ فردا آغاز می‌شود

کهگیلویه‌و‌بویراحمد در هفته دولت نونوار می‌شود

رایزنی ایران و روسیه برای ارتقای مناسبات کنسولی

رونمایی فیلم کوتاه «دژنو»

وام ارزی ۶۰ میلیون دلاری برای واردات کالا‌های اساسی 

روسیه: همراه با ایران برای حذف فشار‌های تحریمی تلاش خواهیم کرد

ایران پر از گنج‌هایی‌ست که خدا برایش کنار گذاشته!

پول داریم یا نداریم؟ روایت دوگانه از دخل ارزی

قالیباف: کسی گنده لافی‌های آمریکا را باور نمی‌کند

برای شرف داشته‌ حمزه غالبی و دیگران

افزایش نگرانی‌ها از اقدامات مداخله‌جویانه ترامپ در انتخابات پیش‌رو

وحدت اسلامی تعطیل کردن عدالت نیست

جنگ اقتصادی کنید محکم می‌خورید!

دیدار وزیرخارجه قطر با عراقچی

شکست آمریکا در جنگ ایران باعث خلق لحظه‌ای تاریخی شد!

جنایت خانوادگی بر سر ناتوانی در تأمین داروی سرطان مادر 

ابراز همدردی پزشکیان با دولت و ملت نپال/ آماده کمک‌های انسان دوستانه هستیم

محاصره معکوس؛ بازی متبحرانه یمن با پاشنه آشیل عربستان

پیام «با ایران» چین به جهان 

شوک تازه عواقب جنگ با ایران به اقتصاد دنیا/ بهایی که جهان می‌پردازد

دچار ناترازی سرمایه انسانی هستیم 

تدوین برنامه آفندی در برابر تحریم‌های آمریکا/ نمی‌توانند شریان‌های مالی را قطع کنند

جانم به دارو بند است

‌آن‌هایی که برای «صف» تصمیم می‌گیرند صف را دیده‌اند؟ 

شکست گزینه‌های امریکا میانجی را به ایران کشاند

تأمین بنزین بدون وقفه ادامه دارد

ایران در جمع پنج کشور برتر فناوری نیروگاهی قرار دارد

چهلمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در تهران آغاز به کار کرد

یکپارچه باشیم محاصره دریا را می‌شکنیم

عاصم با «تفاهم با امتیاز بیشتر» امروز می‌آید 

جمعیت بر لبه پرتگاه 

ای ایران بخوان ۶ ماه پس از آقای شهید ایران 

قرارگاه ویژه پلیس علیه تراستی‌ها تشکیل شد

فعالان مقابله با تحریف و ایران‌هراسی در جهان جایزه می‌گیرند

پایان رسمی داستان بارسلونا و آلوارس

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
 «حبشان- فجیره» و «نفت بقیق» گلوگاه‌های انرژی در تیررس
لندکروز در بازار، موبایل در صف ارز!
هم ال‌نینوی پاییزی داریم هم تنش آبی
ناترازی سرمایه انسانی/ آینده بازار کار در گفت‌وگو با وزیر سابق آموزش و پرورش
افسار زبان را که رها کنید به تباهی گرفتار می‌شوید
رونمایی فیلم کوتاه «دژنو»
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ حسینی شدن را از حضرت آقا آموختیم
توهم پناه عاطفی در چت‌جی‌پی‌تی
دومین ضربه به خانه مردمان جنگ‌زده!
سفر قسطی با بهره بانکی!/  «سفر کارت» رونمایی می‌شود 
حمله نهایی به محاسبه دولتمردان ایران!
جمعیت بر لبه پرتگاه 
فوتبال شیوخ سقف آرزوی فوتبالیست ایرانی! 
نظری به تاریخ عراق/ آثار تمدن‌سازی پیامبران سانسور شده است
ماجرای ۱۲ ساعتی که شهید صدری را آسمانی کرد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار