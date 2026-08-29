کد خبر: 1376504
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تاریخ انتشار: ۰۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۴:۲۰
ايران » ايران

هدف‌گذاری ۵۰۰ مگاواتی برق خورشیدی در زنجان

1 زنجان در مسیر گذار به انرژی‌های پاک قرار گرفته و با راه‌اندازی مراکز بزرگ تولید برق خورشیدی و الزام ادارات و سازمان‌ها به نصب پنل‌های خورشیدی، چشم‌اندازی روشن از تأمین انرژی پایدار را ترسیم کرده است
شهرزاد رحمتی‌پور

جوان آنلاین: زنجان در مسیر گذار به انرژی‌های پاک قرار گرفته و با راه‌اندازی مراکز بزرگ تولید برق خورشیدی و الزام ادارات و سازمان‌ها به نصب پنل‌های خورشیدی، چشم‌اندازی روشن از تأمین انرژی پایدار را ترسیم کرده است. این استان که هم‌اکنون به قطبی برای تحولات نوین در صنعت برق تبدیل شده، برنامه‌ریزی دقیقی را برای دستیابی به ظرفیت تولید ۱۰۰ مگاوات برق خورشیدی تا پایان سال جاری تدوین کرده است. در کنار این توسعه صنعتی، یکی از خلاقانه‌ترین رویکرد‌های استان، اجرای طرح احداث نیروگاه‌های خورشیدی در ۴۰۰ مدرسه است که تجهیزات مورد نیاز آن با تدابیر لازم به زنجان منتقل شده و به‌زودی عملیاتی خواهد شد. این پروژه نه‌تنها گامی در مسیر نوسازی شبکه است، بلکه فرهنگ‌سازی گسترده‌ای را برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در میان آینده‌سازان این مرز و بوم نهادینه می‌کند. 
 
فراتر از اهداف میان‌مدت، استان زنجان با نگاهی بلندمدت به دنبال بهره‌برداری از ظرفیت‌های مقیاس بزرگ است. در این راستا، احداث یک نیروگاه خورشیدی عظیم ۵۰۰ مگاواتی در دستور کار قرار گرفته که نمادی از عزم جدی برای تحول زیرساختی است. مجری پروژه با جدیت تمام در حال پیشبرد فاز نخست این نیروگاه است تا با عملیاتی کردن آن، گام بلند دیگری در مسیر استقلال انرژی برداشته شود. توسعه هدفمند نیروگاه‌های خورشیدی و سرمایه‌گذاری روی انرژی‌های تجدیدپذیر، از حیاتی‌ترین مسیر‌های پیش‌رو برای تأمین برق پایدار، کاهش چشمگیر فشار بر شبکه سراسری و ایجاد تاب‌آوری در برابر بحران‌های انرژی در سال‌های آینده محسوب می‌شود. 

 ایستگاه‌های خورشیدی و جهش ظرفیتی
بررسی آمار‌های اخیر نشان می‌دهد که صنعت برق زنجان، با وجود محدودیت‌های تأمین تجهیزات و چالش‌های زیرساختی، در حال تجربه یک جهش خیره‌کننده است. مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای زنجان، در خصوص این تحول آماری می‌گوید: «در ابتدای سال گذشته تنها ۹ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان به شبکه متصل بود که با تلاش‌های صورت گرفته، این ظرفیت اکنون به ۴۲ مگاوات رسیده است. پیش‌بینی می‌کنیم طی دو ماه آینده این میزان به ۶۰ مگاوات برسد و هدف‌گذاری ما این است که تا پایان سال جاری، ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان به ۱۰۰ مگاوات افزایش پیدا کند.»
عادل کاظمی تأکید می‌کند که رسیدن به این عدد، یک جهش مهم در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر است که نیازمند عزم جدی، برنامه‌ریزی دقیق و همکاری همه مجموعه‌های استان است. 
این ظرفیت ۱۰۰ مگاواتی، عددی معادل مصرف کل مشترکین بخش کشاورزی استان است که تحقق آن تأثیر مستقیمی بر پایداری شبکه خواهد داشت. علاوه بر این، اجرای طرح مدارس با کاهش دو مگاواتی بار شبکه، الگوی موفقی از توزیع‌شدگی انرژی را به نمایش می‌گذارد. 

 دیپلماسی انرژی و استقلال آزمایشگاهی
یکی از کلیدی‌ترین زیرساخت‌هایی که زنجان را به قطب آزمایشگاهی کشور تبدیل می‌کند، احداث اولین آزمایشگاه تخصصی کشور در حوزه تجهیزات نیروگاهی است. این پروژه که پس از ۱۷ سال توقف دوباره احیا شده، نقش ملی خود را در خودکفایی صنعت برق ایفا خواهد کرد. کاظمی در این باره تصریح می‌کند: «کشور ما در گذشته برای انجام برخی آزمایش‌های تخصصی روی تجهیزات حفاظتی صنعت برق به مراکز آزمایشگاهی کشور‌های اروپایی وابسته بود و تجهیزات به آنجا ارسال می‌شد. محدودیت‌های ایجاد شده در سال‌های اخیر موجب شد تا ضرورت ایجاد ظرفیت‌های آزمایشگاهی در داخل کشور بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و امروز شاهد شکل‌گیری این ظرفیت مهم در زنجان هستیم. این آزمایشگاه دارای مأموریت ملی خواهد بود و تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی از سراسر کشور برای انجام تست، بررسی و ارزیابی به این مجموعه ارسال خواهد شد.»
تلاش صنعت برق زنجان تنها محدود به تولید نیست، بلکه با ایجاد سومین مسیر تغذیه برای مراکز حساس ملی، ضریب اطمینان شبکه را به سطحی مثال‌زدنی رسانده است. در نهایت، پایداری خدماتی که صنعت برق ارائه می‌دهد، زیربنای تمامی تحولات عمرانی و صنعتی استان است. مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای زنجان می‌گوید: «صنعت برق مانند اکسیژنی است که مردم از آن استفاده می‌کنند و تا زمانی که وجود داشته باشد شاید ارزش آن کمتر دیده شود، اما باید به یاد داشته باشیم که هیچ پروژه صنعتی، کشاورزی، عمرانی و خدماتی بدون تأمین انرژی پایدار امکان بهره‌برداری ندارد و دچار اختلال می‌شود. موفقیت‌های به‌دست‌آمده در توسعه انرژی خورشیدی و ایجاد زیرساخت‌های تخصصی صنعت برق، حاصل یک حرکت جمعی و تلاش شبانه‌روزی است که امیدواریم این مسیر با قوت ادامه پیدا کند.»
حالا زنجان با شتابی تحسین‌برانگیز در حال تبدیل شدن به قطب انرژی‌های پاک ایران است. از جهش ظرفیت خورشیدی تا راه‌اندازی آزمایشگاه ملی و طرح‌های آموزشی، همگی نشان‌دهنده چشم‌اندازی روشن برای تأمین برق پایدار هستند. این استان با عزم راسخ، الگویی موفق از توسعه زیرساختی را برای آینده‌ای سبز و مطمئن در کشور رقم می‌زند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: انرژی ، زنجان ، انرژی خورشیدی
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