جوان آنلاین: با وجود آنکه شهرستان لردگان در اســـتان چهارمحال و بختیاری پیش از این نیز از امکانات درمانی بهرهمند بود، اما افزایش جمعیت و نیاز مبرم به تجهیزات و تخصصهای بهروز، ضرورت گسترش تنها بیمارستان منطقه را دوچندان کرد. بر همین اساس، طرح توسعه این مرکز درمانی در سال ۱۳۹۶ به تصویب دانشگاه علوم پزشکی رسید؛ طرحی که به دلیل نوسانات اقتصادی و عدم تأمین اعتبارات لازم به مدت هشت سال بلاتکلیف و مسکوت مانده بود.
اگرچه شهرستان لردگان در استان چهارمحال و بختیاری از حیث امکانات درمانی در وضعیت قابل قبولی قرار دارد، اما رشد فزاینده جمعیت و نیاز مبرم به بهرهگیری از تجهیزات و خدمات نوین درمانی موجب شد تا پاسخگویی به مطالبات بهداشتی مردم این منطقه در اولویت قرار گیرد و طرح توسعه بیمارستان ۱۳۰ تختخوابی لردگان تدوین شود. برهمین اساس، در سال ۱۳۹۶ طرح توسعه این مرکز درمانی به تصویب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان رسید. با این حال، به دلیل افزایش هزینهها و عدم تأمین اعتبارات و تسهیلات مناسب، اجرای این پروژه به مدت هشت سال مسکوت و بلاتکلیف باقی ماند.
آغاز توسعه تنها بیمارستان لردگان
سرانجام پس از گذشت هشت سال وقفه، عملیات اجرایی این طرح روز پنجشنبه گذشته با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان و جمعی از مسئولان محلی بهطور رسمی آغاز شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه توسعه بیمارستان لردگان پس از انجام بررسیهای کارشناسی و تخصصی در معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اخذ مجوز ماده ۲۰ وارد مرحله اجرا شده است، اظهار داشت: «در این فرایند، نیاز منطقه به توسعه تختهای درمانی براساس شاخصهای جمعیتی، معیارها و استانداردهای تعیینشده ارزیابی و تأیید شد.»
علیضامن صالحیفرد افزود: «با توجه به مقیاس پروژه که شامل ۱۳ هزار مترمربع زیربناست، اخذ مجوز ماده ۲۳ برای پیشبینی ردیف اعتباری و درج آن در قانون بودجه کشور الزامی بود که با پیگیری مسئولان به سرانجام رسید.»
وی با بیان اینکه پروژه توسعه بیمارستان لردگان در چهار طبقه، زیرزمین، همکف، اول و دوم احداث میشود و در مجموع ۱۳۰ تخت جدید به ظرفیت بستری این مرکز میافزاید، خاطرنشان کرد: «براساس نقشههای مصوب، طبقه زیرزمین به فضاهای پشتیبانی و تأسیساتی اختصاص دارد و در طبقه همکف، بخش اورژانس با ظرفیت ۵۸ تخت به همراه واحدهای تصویربرداری و آزمایشگاه احداث میشود.»
این مسئول تصریح کرد: «همچنین براساس برنامهریزیهای انجامشده، در طبقه اول این مجموعه ۷۲ تخت پیشبینی شده که شامل ۱۸ تخت مراقبتهای ویژه و ۵۴ تخت بستری است. علاوه بر این، در طبقه دوم بخش جراحی مستقر خواهد شد که حدود ۱۰ اتاق عمل برای آن جانمایی شده است.»
تخصصی شدن فرایندهای درمانی
یکی از طرحهای بنیادین و حیاتی در مسیر ارتقای این مرکز درمانی، احداث کلینیک تخصصی در زیربنایی به مساحت ۲ هزار و ۳۰۰ مترمربع در سه طبقه است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه احداث کلینیک تخصصی بیمارستان شهدای لردگان در دو فاز عملیاتی پیگیری شد، توضیح داد: «طبقه همکف این مجموعه به فضاهای عمومی، راهروهای ارتباطی، موتورخانه، اتاق برق، بایگانی، آزمایشگاه، رادیولوژی و داروخانه اختصاص یافته و طبقات اول و دوم نیز جهت استقرار درمانگاههای تخصصی در نظر گرفته شده است.»
وی ادامه داد: «در طبقه دوم این کلینیک، بخش خدمات دندانپزشکی طراحی شده و در مجموع ۲۵مطب پزشک متخصص برای ویزیت بیماران در این مرکز ایجاد خواهد شد.»
با تکمیل و بهرهبرداری نهایی از این پروژهها، علاوه بر ارتقای کیفی خدمات سلامت، نیازهای درمانی تخصصی شهروندان شهرستانهای لردگان، فلارد و خانمیرزا در استان چهارمحال و بختیاری به شکلی مطلوب و استاندارد پوشش داده خواهد شد.