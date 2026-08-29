جوان آنلاین: متیو پری برای میلیونها مخاطب، همان چندلر بینگِ شوخطبع و دوستداشتنی سریال «فرندز» است؛ شخصیتی که خندههایش بخشی از خاطره جمعی چند نسل از تماشاگران تلویزیون شده است، اما پشت این چهره آشنا، زندگیای پر از اضطراب، تنهایی، اعتیاد و تلاش برای رهایی از رنجهای شخصی جریان داشت. واقعیتی که متیو پری در کتاب «دوستان، عاشقان و آن چیز وحشتناک» بیپرده با مخاطبانش در میان گذاشت.
مرجان حمیدی، مترجم کتاب «زندگی و خاطرات متیو پری»، درباره فاصله میان تصویر محبوب چندلر و زندگی واقعی او به ایبنا گفت: باید بگویم که مطلقاً هیچچیز. با چیزی که سریال «فرندز» به ما نشان داده بود، تصور میکردم که این شخص در زندگی واقعی خودش هم آدم خوشحال و بیدغدغهای است، اما از همان ابتدا که شروع به خواندن کتاب میکنیم، متوجه میشویم که چقدر این تصور از واقعیت دور است. وی درباره دلایل شهرت بیشتر این کتاب نسبت به کتابهای دیگری که در ژانر زندگینامه منتشر شدهاند، افزود: به نظر من دلیل اصلی آن این است که «فرندز» یکی از پرطرفدارترین سریالهای تاریخ مدیاست که همچنان مخاطبان زیادی دارد. معمولاً هرکدام از سلبریتیها که کتابی منتشر میکنند، به واسطه حضورشان در فیلم یا سریال مورد توجه بیشتری قرار میگیرند. حمیدی ادامه داد: دلیل دیگر این بود که، چون خودِ کاراکتر چندلر شخصیت شوخطبع و طنزی داشت، مخاطبان تصور میکردند که در کتاب با همان جملات طنز و شوخیها مواجه شوند، اما بعد از انتشار کتاب، خوانندگان با محتوایی روبهرو میشوند که کاملاً خلاف تصورشان است.
پردهبرداری عریان از تاریکترین رازهای زندگی
مترجم کتاب «زندگی و خاطرات متیو پری» درباره تأثیر صداقت متیو پری در بیان داستان زندگیاش بر جذابیت کتاب گفت: اتفاقی که در این کتاب افتاده، با زمینه فرهنگی ما متفاوت است. متیو پری خیلی عریان از تاریکترین نقاط ضعف و رازهای زندگی خودش پردهبرداری کرده است.
وی افزود: این کار در فرهنگ ما برعکس است؛ ما آدمهایی هستیم که همیشه برای حفظ آبرو، مشکلات و درد و رنجی را که با آن دستوپنجه نرم میکنیم، پنهان میکنیم. همین باعث میشود که وقتی کتاب را میخوانیم، شگفتزده شویم و کتاب به ما تلنگر بزند که میتوانیم صادقانه درباره رنجهایمان صحبت کنیم، بدون اینکه آدمها جبهه بگیرند.
حمیدی ادامه داد: من فکر میکنم همین امر باعث شد متیو پری بعد از انتشار کتاب به محبوبیت بیشتری برسد. وی درباره تناقض میان مشکلات شخصی متیو پری و بازی او در نقش شخصیتی شوخطبع در یک سریال کمدی و تأثیر این تناقض بر نوشتن کتاب اظهار کرد: در مطالبی که در رابطه با اعتیاد میخواندم، موردی وجود داشت به اسم «خودکوچکبینی.» درگیری متیو پری با اعتیاد باعث میشد که این شخص در زندگی از واقعیت فاصله بگیرد و با وجود شهرت و محبوبیت زیادی که داشت، مدام احساس میکرد که آدم موفق و محبوبی نیست.
کودکی که تنها سوار هواپیما شد
مترجم این کتاب درباره بخشی از خاطرات متیو پری که بیش از همه بر او تأثیر گذاشته بود، گفت: بخشی از کتاب بود که من بعد از خواندنش، از شدت متأثر شدن، کتاب را برای چند دقیقه کنار گذاشتم؛ بخشی که کودک پنجساله را بهتنهایی سوار هواپیما کردند و برای دیدار با پدرش به کشوری دیگر فرستادند. وی افزود: مسلماً کودکی با آن سنوسال در چنین شرایطی دچار ترس و اضطراب میشود. به نظر من همین احساس طردشدگی و اینکه «کسی من را نمیخواهد، حتی به اندازهای که با من سوار هواپیما بشود»، آن هم در کودکی، میتواند ریشه بسیاری از مشکلات باشد.
حمیدی درباره تأثیر فاصله کوتاه میان انتشار کتاب و فوت متیو پری در شهرت بیشتر آن گفت: قطعاً تأثیر داشت. ما هرچه بیشتر به انتهای کتاب نزدیک میشدیم، تصور میکردیم که حال متیو پری رو به بهبود است و در واقع توانسته از رنجهای خود گذر کند و به یک امیدواری میرسیدیم.
وی افزود:، اما اتفاقی که افتاد نشان میداد حتی چیزی که کتاب به ما نشان میداد هم با واقعیت یکسان نبود. مدارک پزشکی که نشان میداد دکترها به خواست خود متیو پری به او داروی کتأمین میدادند، نشان میدهد که متیو پری مجدداً دچار اعتیاد شده بود.
مترجم کتاب «زندگی و خاطرات متیو پری» درباره صداقتی که پری در ارائه تصویری متفاوت از شهرت نشان میدهد و میزان معمول بودن چنین رویکردی در آثار مشابه گفت: چیزی که درباره این بازیگر وجود داشت، این بود که حال بدی که داشت، حتی در سریال هم مشهود بود. برای مثال، آن اختلاف وزنی که این شخص در قسمتهای مختلف داشت، برای مخاطب سؤال ایجاد میکرد.
وی افزود: شاید متیو پری به مرحلهای رسیده بود که پذیرفته بود دیگر نمیتواند جلوی بروز حقیقت را بگیرد. از طرفی هم یکی از مراحل روند درمان اعتیاد این است که درباره اعتیادی که داری صادق باشی و آن را اعتراف کنی و از کسانی که ممکن است به آنها آسیبی رسانده باشی، عذرخواهی کنی. شاید این کتاب هم برای متیو پری یکی از مراحل ترک اعتیادش بوده است.
حمیدی درباره تأثیر کمشدن ارتباط متیو پری با سایر بازیگران سریال «فرندز» بر زندگی او و نگاشتن کتاب گفت: دنیای هالیوود جایی است که ما نمیتوانیم با قاطعیت درباره واقعی بودن آن رابطه دوستانه بین بازیگرها صحبت کنیم. وی ادامه داد:، اما به نظر من اگر مطلبی درباره دور شدن این شخص از دیگران وجود داشته باشد، برگرفته از تصمیم خودخواسته این آدم برای دوری کردن از دوستان و اطرافیان خودش، به دلیل همان مشکلاتی که داشته، بوده است.
فراز و فرودهای زندگی متیو پری
مترجم این اثر درباره بازتاب و استقبال از کتاب در کشورهای دیگر گفت: من فکر میکنم هر جایی که مردم در آن سریال «فرندز» را دیده بودند، این کتاب قطعاً طرفدار زیادی داشته است. حتی اگر هرکدام از بازیگران دیگر این سریال هم کتابی منتشر میکردند، خیلی پرفروش میشد، اما من فکر میکنم زندگی هیچکدامشان به اندازه زندگی متیو پری بالا و پایین نداشت و همین باعث جذابیت زیاد این کتاب شد. وی افزود: من خاطرم است که وقتی خبر انتشار این کتاب پخش شد، بین مترجمان رقابت تنگاتنگی برای ترجمه این کتاب وجود داشت و من مطمئنم که در کشورهای دیگر هم وضعیت همین بود. حمیدی درباره بازخوردها و کامنتهای مخاطبان پس از انتشار کتاب نیز گفت: بعد از انتشار کتاب، در دوران زنده بودن متیو پری، کامنتهای خیلی خوبی با شور و اشتیاق از طرف مردم برای خواندن کتاب جهت آشنایی بیشتر با این شخصیت دریافت میکردیم.
وی افزود: بعد از فوت ایشان، کامنتها بیشتر رنگ ترحمآمیز گرفت و مردم بیشتر برای همدردی با این هنرمند اقدام به خواندن کتاب میکردند.
مترجم کتاب «زندگی و خاطرات متیو پری» در پایان با اشاره به یکی از بازخوردهای تأثیرگذاری که از مخاطبان دریافت کرده بود، گفت یکی از کامنتهای تأثیرگذاری که در ذهنم است، کامنت یک خانمی بود که میگفت: «چقدر من با خواندن این کتاب گریه کردم و فکر نمیکردم آدمی که اینقدر ما را خندانده، بتواند روزی به گریه بیندازد.»