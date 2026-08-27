صادرات بیش از ۴۲۵ میلیون دلار صنایع دستی/ ۱۰۷ هزار مجوز فعالیت برای هنرمندان صادر شد

جوان آنلاین: صنایعدستی در سالهای اخیر دیگر صرفاً یک حوزه فرهنگی و هنری نیست؛ بلکه به یکی از ظرفیتهای مهم اقتصاد فرهنگ، اشتغالزایی، توسعه محلی و معرفی هویت ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی تبدیل شده است. کارنامه ۲ سال اخیر وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نیز نشان میدهد که سیاستگذاری در این حوزه بیش از گذشته به سمت پیوند میان هنر، تولید، بازار و صادرات حرکت کرده است.
به گزارش ایرنا، اجرای سند ملی صنایعدستی، توسعه بازارهای فروش، تکمیل زنجیره ارزش، رفع موانع صادرات و تلاش برای ایجاد نظام یکپارچه تولید، عرضه و صادرات، از مهمترین محورهای این مسیر بوده است؛ مسیری که در کنار حمایت از هنرمندان و توانمندسازی آنان، ثبت شهرها و روستاهای ملی و جهانی صنایعدستی و برگزاری رویدادهای بینالمللی، به دنبال تقویت جایگاه صنایعدستی ایران در اقتصاد و بازار جهانی است.
در این دوره، ۹ شهر و ۹ روستای ملی و یک شهر جهانی صنایعدستی به ثبت رسید و یزد به عنوان شهر جهانی زیورآلات معرفی شد. همچنین ۲ منطقه ملی صنایعدستی به ثبت رسید و با اعطای یکهزار و ۲۶۹ مهر اصالت ملی، بخشی از ظرفیت هنری و کیفی تولیدات صنایعدستی کشور مورد توجه و حمایت قرار گرفت.
در کنار این اقدامات، افزایش فرصتهای اشتغال، گسترش بازارچههای صنایعدستی، حمایت مالی از فعالان، توسعه آموزش و ایجاد مسیرهای جدید برای فروش محصولات، بخش دیگری از برنامههای این حوزه را تشکیل داد؛ رویکردی که تلاش دارد صنایعدستی را از مرحله تولید صرف عبور داده و آن را در زنجیرهای از تولید تا عرضه، فروش و صادرات قرار دهد.
صادرات ۴۲۵ میلیون دلار صنایعدستی
سرپرست معاونت صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون در حوزه صنایعدستی، اجرای سند ملی صنایعدستی، توسعه بازار و صادرات، تکمیل زنجیره ارزش، رفع موانع صادرات، ایجاد نظام یکپارچه تولید، عرضه و صادرات، نهضت بازارچههای صنایعدستی، توانمندسازی هنرمندان و احیای نظام استاد، شاگردی، محور حرکت قرار گرفت.
بهروز ندایی در گفتوگو با خبرنگار افزود: در ۲ سال اخیر صادرات صنایعدستی از ۴۲۵ میلیون دلار عبور کرد، برای ۷۹ هزار و ۶۲۱ نفر اشتغال ایجاد یا فرصتهای شغلی تثبیت شد و توانستیم یک نشان جغرافیایی بینالمللی به دست آوریم.
وی ادامه داد: در این مدت بازگشت ارز حاصل از صادرات صنایعدستی براساس میزان مصرف مواد اولیه سامان یافت، پنج هزار و ۱۲۳ نفر از شاغلان صنایعدستی تحت پوشش بیمه قرار گرفتند، پنج همت اعتبار برای حمایت از مشاغل خانگی صنایعدستی و حدود ۱۵ هزار طرح اختصاص یافت.
اختصاص ۲۸۷ هزار و ۴۱۰ میلیارد ریال تسهیلات به فعالان صنایع دستی
سرپرست معاونت صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، راه اندازی دو هزار و ۵۵۱ بازارچه موقت، اختصاص ۲۸۷ هزار و ۴۱۰ میلیارد ریال تسهیلات و حمایت مالی به فعالان این حوزه، صدور ۱۷۵ مجوز خانه صنایعدستی و بیش از ۱۰۷ هزار مجوز فعالیت، ارائه ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر ساعت آموزش صنایعدستی به زندانیان، اعطای یکهزار و ۲۶۹ مهر اصالت ملی به آثار هنرمندان، برگزاری جشنواره بینالمللی فجر صنایعدستی و برپایی نمایشگاه صنایعدستی ایران در اقلیم کردستان را از دیگر اقدامات این معاونت عنوان کرد.
ندایی گفت: در ۲ سال اخیر ۹ شهر ملی، ۹ روستای ملی صنایع دستی و یزد به عنوان شهر جهانی زیورآلات و ۲ منطقه ملی صنایعدستی به ثبت رسیدند.
وی درباره اقدامات حمایتی از هنرمندان در جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و پس از آن نیز اظهار کرد: در دوران جنگ نیز حمایت از هنرمندان آسیبدیده دنبال و مسیر فروش محصولات در سکوهای ملی فروش فعال شد، استمهال حق بیمه مراکز تجاری محصولات صنایعدستی انجام و روزبازارها و شببازارهای صنایعدستی در ۱۶ استان راهاندازی شد.