خواستگاری جنجالی چخوف در رادیو نمایش

نمایش رادیویی «خواستگاری» به کارگردانی داریوش مودبیان، نویسندگی آنتوان چخوف و تهیه‌کنندگی فرشاد آذرنیا از شبکه رادیویی نمایش پخش می‌شود.

جوان آنلاین: نمایش رادیویی «خواستگاری» به کارگردانی داریوش مودبیان، نویسندگی آنتوان چخوف و تهیه‌کنندگی فرشاد آذرنیا ساعت ۳۰ دقیقه روز جمعه ششم شهریور از شبکه رادیویی نمایش پخش می‌شود.

در توضیحات تکمیلی این برنامه آمده است:

«خواستگاری» یکی از نمایش‌های برنامه «شکل دگر خندیدن» است که در آن «لوموف» برای خواستگاری از «ناتالیا» به خانه همسایه می‌رود، اما این دیدار برخلاف انتظار، به میدان بحث و جدل تبدیل می‌شود.

در این نمایش، اختلاف بر سر زمین و سگ شکاری بالا می‌گیرد و هر یک از طرفین تلاش می‌کند برتری خود و خانواده‌اش را ثابت کند. حتی از حال رفتن داماد نیز نمی‌تواند مانع ادامه این مشاجره عجیب و خنده‌دار شود.

نمایش رادیویی «خواستگاری» به کارگردانی داریوش مودبیان، نویسندگی آنتوان چخوف و تهیه‌کنندگی فرشاد آذرنیا تولید شده است.

مهدی اردستانی صدابرداری این اثر را بر عهده دارد و رامین پورایمان، داریوش مودبیان و سهیلا غفاری‌راد از هنرمندان آن هستند.

«خواستگاری» جمعه ۶ شهریور ساعت ۳۰ دقیقه بامداد در قالب برنامه «شکل دگر خندیدن» از رادیو نمایش پخش می‌شود و تکرار آن همان روز ساعت ۶:۳۰ و ۱۵:۳۰ خواهد بود.