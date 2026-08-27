رضا عطاران به گروه «مار سفید» پیوست

رضا عطاران به فیلم سینمایی «مار سفید» به کارگردانی اشکان شاپوری پیوست.

جوان آنلاین: رضا عطاران به گروه سازنده فیلم سینمایی «مار سفید» با فیلمنامه و کارگردانی اشکان شاپوری و تهیه‌کنندگی علی شاه‌حاتمی پیوست.

به گزارش تسنیم، در کنار عطاران، حضور علیرضا زرین‌دست به‌عنوان مدیر فیلمبرداری، عبدالله اسکندری در مقام طراح چهره‌پردازی، محسن فرج‌اللهی به عنوان مجری طرح و مدیر جلوه‌های بصری و مهدی یوردخانی با عنوان مدیر روابط عمومی و بین الملل در «مار سفید» قطعی شده است.

داستان «مار سفید» در اواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی، در شهر لس‌آنجلس براساس یک‌داستان واقعی روایت می‌شود.

اشکان شاپوری پیش از این جوایزی از جشنواره‌های بین‌المللی از جمله جشنواره آتن (بهترین فیلمنامه)، جشنواره میلان (بهترین کارگردانی)، جشنواره هالیوود لس‌آنجلس (بهترین فیلم و بهترین کارگردانی)، جشنواره Route ۶۶ (بهترین کارگردانی) و دیگر جشنواره‌های بین‌المللی دریافت کرده است. این فیلمساز این روز‌ها به‌عنوان یکی از اعضای هیئت داوران جشنواره بین‌المللی فیلم عشق فعالیت می‌کند.

به گفته سازندگان این‌اثر، با آغاز پیش‌تولید، اسامی دیگر بازیگران و عوامل مار سفید به‌زودی اعلام می‌شود.