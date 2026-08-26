جعفر حسنخانی درگذشت

جوان آنلاین: روابط‌عمومی مؤسسه هنرمندان پیشکسوت اعلام کرد: استاد جعفر حسنخانی، نوازنده و هنرمند باسابقه موسیقی ایران، که در روز‌های اخیر در بیمارستان بستری و تحت مراقبت‌های پزشکی قرار داشت، ساعاتی قبل در سن ۸۸ سالگی درگذشت.

به گزارش ایسنا، سیدعباس عظیمی، مدیرعامل مؤسسه هنرمندان پیشکسوت، با ابراز تأسف از درگذشت این هنرمند، فقدان او را به خانواده، دوستان، شاگردان و جامعه هنری کشور به‌ویژه اهالی موسیقی تسلیت گفت و برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی ارزو کرد.

مراسم تشییع و خاکسپاری زنده‌یاد جعفر حسنخانی، روز شنبه ساعت ۱۰:۳۰ صبح در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) برگزار خواهد شد.

جعفر حسنخانی از هنرمندان پیشکسوت حوزه موسیقی و از اعضای مؤسسه هنرمندان پیشکسوت بود.

نام او در فهرست اعضای باسابقه مؤسسه در رشته موسیقی ثبت شده است و سال‌ها به‌عنوان نوازنده در عرصه موسیقی فعالیت داشت. همچنین او سال‌ها نوازنده ارکستر گل‌ها و ارکستر رادیو بود.