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تاریخ انتشار: ۰۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
فرهنگ‌و‌هنر » اخبار كلی

ارتباط جشنواره هنر‌های تجسمی فجر با جوانان و مراکز آموزشی بیشتر می‌شود

جوان آنلاین: با پیشنهاد اعضای شورای سیاستگذاری نوزدهمین جشنواره هنر‌های تجسمی فجر، سیدعباس میرهاشمی به عنوان دبیر کل این جشنواره انتخاب و معرفی شد. 
به گزارش «جوان»، نخستین جلسه شورای سیاستگذاری نوزدهمین جشنواره هنر‌های تجسمی فجر با حضور معاون هنری وزیر، جمعی از استادان و هنرمندان هنر‌های تجسمی و اعضای حقوقی شورا برگزار و سیدعباس میرهاشمی به عنوان دبیر کل این دوره از جشنواره انتخاب شد. 
در این نشست، آیدین مهدی‌زاده - مدیرکل هنر‌های تجسمی - گزارشی از روند برگزاری هجدهمین جشنواره هنر‌های تجسمی فجر و مهم‌ترین ویژگی‌ها، تجربه‌ها و دستاورد‌های این دوره ارائه کرد و برخی از رویکرد‌ها و تجربه‌های دوره هجدهم را که قابلیت استمرار، تکمیل و توسعه در دوره نوزدهم دارند، تشریح کرد. در ادامه، اعضای شورای سیاستگذاری ضمن بررسی روند برگزاری جشنواره در ادوار گذشته، دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های تخصصی خود را درباره ارتقای کیفیت جشنواره، تقویت جایگاه آن در ساختار هنر‌های تجسمی کشور و افزایش ارتباط آن با مخاطبان مطرح کردند. تقویت ارتباط جشنواره با مردم، توجه به تحولات هنر‌های تجسمی، بهره‌گیری از ظرفیت نسل جوان و دانش‌آموخته دانشگاهی، تقویت نقش استان‌ها و انجمن‌های هنر‌های تجسمی و افزایش اثرگذاری اجتماعی جشنواره از جمله محور‌های مورد توجه اعضای شورای سیاستگذاری در این نشست بود. 
قادر آشنا مشاور وزیر و دبیر شورای فرهنگ عمومی، محمد خراسانی‌زاده معاون هنری سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران، آیدین مهدی‌زاده مدیر کل دفتر هنر‌های تجسمی و دبیر شورا، حسین میرزایی رئیس پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات، غلام‌حسین مقیمی مدیر کل روابط عمومی وزارت نیرو، عباس کیخایی مدیر کل امور اجتماعی و روابط عمومی آب و آبفا، محمدجواد جزه، مهدی بختی، امین مختاری، بهرام کلهرنیا، جمشید حیقت‌شناس، مینا صدری، سیدعباس میرهاشمی و جعفر واحدی اعضای شورای سیاستگذاری نوزدهمین جشنواره هنر‌های تجسمی فجر هستند. در ادامه جلسه، مهدی شفیعی - معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی - ضمن جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده، بر چند محور اساسی در طراحی و اجرای نوزدهمین جشنواره هنر‌های تجسمی فجر تأکید کرد. 
بر اساس این رویکرد، بخش استانی جشنواره ضروری است با نگاهی جدی‌تر و با توجه به ظرفیت‌های واقعی هر استان طراحی شود و به عنوان بستری برای تقویت و فعال‌سازی انجمن‌های هنر‌های تجسمی استان‌ها مورد توجه قرار گیرد. 
همچنین استفاده از ظرفیت هنرستان‌های هنر‌های زیبا، آموزشگاه‌های آزاد هنری و مراکز آموزشی هنر‌های تجسمی از دیگر محور‌های مورد تأکید بود تا ارتباط جشنواره با بدنه آموزشی و نسل آینده هنرمندان تقویت شود. 
موضوع آب نیز به عنوان محور اصلی جشنواره مورد تأکید قرار گرفت و مقرر شد در کنار این موضوع، ظرفیت هنر‌های تجسمی برای پرداختن به برخی مسائل و دغدغه‌های مهم اجتماعی از جمله خانواده، محیط‌زیست، همبستگی اجتماعی و سایر موضوعات مرتبط نیز با هماهنگی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی مورد بررسی قرار گیرد. 
بهره‌گیری از ظرفیت دانشجویان و دانشگاه‌ها، به‌ویژه ظرفیت جهاد دانشگاهی، از دیگر محور‌های مطرح‌شده در این جلسه بود و بر ضرورت ایجاد ارتباط مؤثرتر میان جشنواره، مراکز دانشگاهی و جامعه هنری تأکید شد. 
در مجموع، اعضای شورا بر این نکته تأکید داشتند که جشنواره هنر‌های تجسمی فجر باید ضمن حفظ جایگاه تخصصی و ملی خود، ارتباط گسترده‌تر و مؤثرتری با مردم، هنرمندان جوان، استان‌ها، مراکز آموزشی و دانشگاهی و مسائل جامعه برقرار کند. 
در پایان این نشست، اعضای شورای سیاستگذاری سیدعباس میرهاشمی را به عنوان دبیر کل نوزدهمین جشنواره هنر‌های تجسمی فجر انتخاب کردند. 
میرهاشمی، هنرمند و مدرس شناخته‌شده حوزه عکاسی و دانش‌آموخته رشته عکاسی از دانشگاه هنر است و سابقه فعالیت در حوزه‌های حرفه‌ای، مدیریتی و آموزشی هنر‌های تجسمی را در کارنامه دارد.

برچسب ها: جشنواره ، هنر ، مسابقات
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