جوان آنلاین: رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با تأکید بر اهمیت روایتگری در عرصه بینالمللی گفت: روایت صحیح و مستمر، سلاحی برای مقابله با تحریف و ایرانهراسی است و باید با تقویت فعالیتهای فرهنگی و رسانهای، دست برتر ایران در جنگ روایتها حفظ و تقویت شود؛ به همین علت نخستین دوره جایزه جهانی دیپلماسی فرهنگی در ایام هفته دولت اجرا میشود.
نشست خبری نخستین جایزه دیپلماسی فرهنگی و عمومی جمهوری اسلامی ایران با عنوان «تصویر ایران در جهان» صبح دیروز (چهارشنبه) با هدف تکریم و تجلیل از کنشگران برجسته و اثرگذار در عرصه روایتگری و دیپلماسی فرهنگی و عمومی جمهوری اسلامی ایران در جهان با حضور حجتالاسلام محمد مهدی ایمانیپور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.
نخستین جایزه جهانی دیپلماسی فرهنگی
حجتالاسلام ایمانیپور در این نشست با اشاره به ایام هفته وحدت و سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص) اظهار داشت: امروز جهان اسلام بیش از هر زمان دیگری به وحدت و تقریب نیاز دارد و سالروز میلاد پیامبر (ص) فرصت مناسبی برای تقویت این وحدت اسلامی است. دشمن هرگاه قصد انجام اقدامات مخرب علیه مسلمانان را داشته باشد، ابتدا شخصیت پیامبر (ص) را هدف قرار میدهد و به تخریب آن میپردازد. این مسئله نشاندهنده نقش محوری پیامبر (ص) در جهان اسلام است و ما وظیفه داریم این شخصیت بزرگ را بهدرستی معرفی و تکریم کنیم.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با قدردانی از اقدامات دولت در ایام «جنگ تحمیلی سوم» گفت: حفظ وحدت میان دولت و دستگاههای مختلف، نشانه خنثیسازی توطئههای دشمن است. این جایزه ابتکاری برای تجلیل از افرادی است که در عرصه دیپلماسی فرهنگی و عمومی کشور فعال بودهاند و در ارائه تصویری درست از جمهوری اسلامی ایران نقش داشتهاند. اهمیت تصویر و روایت بر کسی پوشیده نیست و جهان بر اساس تصویر و روایتی که از یک کشور دریافت میکند، درباره آن قضاوت میکند. تحریفها مبتنی بر روایتهای نادرست درباره جمهوری اسلامی ایران است و جنگ نیز تا حد زیادی از همین تحریفها نشئت میگیرد؛ بنابراین روایت جنگ و مقابله با جنگ روایتها اهمیت بسیاری دارد.
تقدیر از ۴۵ انسانرسانه
حجتالاسلام ایمانیپور ادامه داد: روایت یک فرایند مستمر است و به برنامهریزی بلندمدت نیاز دارد. روایت هم «دافع» و هم «رافع» است؛ دافع است، زیرا اجازه نمیدهد زمینه برای جنگ، تحریم و تحریف فراهم شود. بنابراین، ارائه تصویری روشن از کشورمان باید به یک دغدغه جدی تبدیل شود. ما بهعنوان «انسانرسانهها» وظیفه داریم برای ارائه تصویری روشن و واقعی از کشورمان تلاش کنیم. اگر به دنبال صلح هستیم، باید روایت و تصویر جمهوری اسلامی ایران در عرصه بینالملل را جدی بگیریم. این جایزه بهصورت سالانه برگزار خواهد شد و فعالان این عرصه معرفی میشوند. در این دوره از ۴۵ نفر، شامل ۱۵ شخصیت خارجی و ۳۰ شخصیت داخلی، تجلیل خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: البته تعداد افرادی که در خارج از کشور در زمینه تصویرسازی از ایران فعالیت میکنند بسیار بیشتر است. این افراد در حوزههای مختلفی همچون فرهنگ و هنر، میراث فرهنگی و گردشگری، دین و تبلیغ، رسانه و فضای مجازی، علم و ورزش فعالیت دارند و این گستردگی نشان میدهد که دامنه تصویر ایران و تصویرسازی از ایران بسیار وسیع است. قرار بود این جایزه در دهم تیرماه برگزار شود، اما به دلیل برگزاری مراسم تشییع «قائد شهید»، مراسم به شهریورماه موکول شد. در سالهای آینده، این برنامه در سالروز دیپلماسی فرهنگی برگزار خواهد شد. وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت ورزش و جوانان و دیگر نهادهای مرتبط در انتخاب برگزیدگان با ما همکاری کردند و در ۱۳ عرصه نیز هیئت و کمیته داوری تشکیل شد.
حجتالاسلام ایمانیپور ابراز امیدواری کرد که این حرکت بتواند به بهبود تصویر ایران در عرصه بینالمللی کمک کند و گفت: هدف این جایزه را مقابله با پروژه تحریف و ایرانهراسی قرار دادهایم. امروز رژیم صهیونیستی و امریکا بودجههای دیپلماسی فرهنگی خود را افزایش دادهاند و از ظرفیتهای فرهنگی برای ایجاد نفرت عمومی علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده میکنند. جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به دشمنیها باید تلاش بیشتری برای مقابله با این اقدامات داشته باشد.
بیش از گذشته به روایت صحیح نیاز داریم
حجتالاسلام ایمانیپور با تأکید بر اهمیت روایت صحیح تاریخ اظهار داشت: چرا پس از گذشت ۱۸ یا ۱۹ سال، فرزندان ما باید بدانند که بحرین را در دوره پهلوی از دست دادهایم؟ علت بخشی از این مسئله، ضعف در تاریخنگاری و روایت تاریخی است. امروز نیز روایت جنگ باید بهدرستی انجام شود و این وظیفهای همگانی است. ما در محاصره و تروریسم رسانهای قرار داریم و اگر روایت به یک امر همگانی تبدیل نشود، موفق نخواهیم شد. نباید تصور کنیم دوره روایت به پایان رسیدهاست؛ اتفاقاً امروز بیش از گذشته به روایت صحیح نیاز داریم.
وی در ادامه تأکید کرد: حتی دشمن نیز اعتراف کردهاست که ایران در نبرد روایتها دست برتر را داشته است. این جایزه میتواند بهانهای برای تقویت نقش قرارگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی باشد. نخستین وظیفه فعالان این عرصه، اقدام تیمی و شبکهای است. این جایزه فرصتی برای شناسایی مستمر فعالان، حمایت و پشتیبانی از آنان و ایجاد یک شبکه مؤثر در حوزه دیپلماسی فرهنگی و روایتسازی برای ایران خواهد بود.
انتخاب برترینها از میان ۳۰۰ فرد و گزینه
محمدعلی ربانی، دبیر نخستین جایزه جهانی دیپلماسی فرهنگی نیز در این نشست با تشریح اهداف و رویکردهای این رویداد تصریح کرد: طراحی نخستین جایزه جهانی دیپلماسی فرهنگی متناسب با مأموریتها و ظرفیتهای سازمان انجام شده و تلاش بر این است که برگزاری این رویداد به یک رویه پایدار تبدیل شود؛ از همین رو، ایجاد دبیرخانه دائمی جایزه نیز در دستور کار قرار گرفتهاست.
دبیر نخستین جایزه جهانی دیپلماسی فرهنگی با اشاره به استقبال گسترده از این رویداد گفت: با وجود فرصت زمانی محدود برای شکلگیری و برگزاری نخستین دوره، بیش از ۳۰۰ فرد و گزینه از سوی نهادها و مجموعههای مختلف به دبیرخانه معرفی شدند.
وی با اشاره به نقش کمیته علمی در انتخاب برگزیدگان اظهار کرد: انتخاب نهایی بر اساس بررسی و اجماع کمیته علمی انجام شد؛ کمیتهای که از متخصصان حوزههای مختلف از جمله رسانه، علم و فرهنگ تشکیل شدهبود و تلاش کرد ظرفیتها و چهرههای برجسته در عرصههای مختلف دیپلماسی فرهنگی را شناسایی و معرفی کند.
ربانی خاطرنشان کرد: در این دوره، بهویژه در بخشهای مرتبط با جنگ و همچنین حوزه علمی و فرهنگی، تلاش شد از ظرفیت افرادی که در روایتگری و بازنمایی توانمندیهای ایران نقش مؤثری داشتهاند، تقدیر شود. هدف از برگزاری این جایزه، شناسایی و تقویت کنشگران مؤثر در عرصه دیپلماسی فرهنگی و ایجاد یک جریان مستمر برای روایت صحیح و مؤثر از ایران در سطح بینالمللی است.