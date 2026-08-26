باند شمالی تونل نیایش و پل صدر امشب مسدود است

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0628\u0627 \u062a\u0648\u062c\u0647 \u0628\u0647 \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u062a\u0639\u0645\u06cc\u0631\u060c \u0646\u06af\u0647\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0648 \u06a9\u0627\u0644\u06cc\u0628\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u062a\u062c\u0647\u06cc\u0632\u0627\u062a \u062a\u0648\u0646\u0644 \u0646\u06cc\u0627\u06cc\u0634 \u0648 \u067e\u0644 \u0635\u062f\u0631\u060c \u0645\u0633\u06cc\u0631 \u0634\u0631\u0642 \u0628\u0647 \u063a\u0631\u0628 \u062a\u0648\u0646\u0644 \u0648 \u067e\u0644 \u0627\u0645\u0634\u0628 \u0627\u0632 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f2\u06f4 \u0627\u0644\u06cc \u06f5 \u0635\u0628\u062d \u0631\u0648\u0632 \u0628\u0639\u062f\u060c \u0645\u0633\u062f\u0648\u062f \u0627\u0633\u062a.\n\u0645\u0633\u06cc\u0631\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062c\u0627\u06cc\u06af\u0632\u06cc\u0646: \u0628\u0632\u0631\u06af\u0631\u0627\u0647 \u062d\u06a9\u06cc\u0645 \u0628\u0647 \u0633\u0645\u062a \u063a\u0631\u0628 \u0628\u0632\u0631\u06af\u0631\u0627\u0647 \u0647\u0645\u062a \u0628\u0647 \u0633\u0645\u062a \u063a\u0631\u0628