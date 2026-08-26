بارندگی و رعد و برق در ۱۳ استان/وزش باد شدید در ۱۷ استان

جوان آنلاین: سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در شمال و ناپایداریهای موسمی در جنوب کشور آورده است: بارندگی، رعد و برق، وزش باد شدید موقت در نقاط مستعد گردوخاک و کاهش نسبی دما پنج شنبه (۵ شهریورماه) در گیلان، مازندران، غرب گلستان، جنوب کرمان، شرق و غرب و شمال هرمزگان و جنوب و جنوب شرق فارس، جمعه (۶ شهریورماه) در نیمه شمالی آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، مازندران، گلستان، غرب و شمال خراسان شمالی، غرب هرمزگان جنوب و نوار غربی فارس پیشبینی میشود.
به گزارش ایسنا، حاکمیت این شرایط آب و هوایی شنبه (۷ شهریورماه) در آذربایجان غربی، کردستان، شمال کرمانشاه، آذربایجان شرقی، ارتفاعات مازندران، غرب و شرق هرمزگان و جنوب فارس و یکشنبه (۸ شهریورماه) در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، غرب گلستان، زنجان، کردستان، شمال کرمانشاه، غرب هرمزگان و جنوب فارس دور از انتظار نیست.
در این شرایط جوی احتمال بالا آمدن آب رودخانهها و آبگرفتگی معابر، احتمال جاری شدن روانآب، صاعقه، وزش باد شدید، موقتی، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، احتمال خسارت به سازههای موقت و محصولات کشاورزی، احتمال سقوط سنگ در مناطق کوهستانی و لغزندگی جادهها وجود دارد.
سازمان هواشناسی نسبت به توقف و اسکان در کنار رودخانهها و مسیلها، احتیاط در سفرهای برون شهری، احتیاط در فعالیتهای کوهنوردی، احتیاط در فعالیتهای کشاورزی از جمله خودداری از محلول و سمپاشی باغات، جمعآوری و انتقال محصولات کشاورزی، احتیاط در فعالیتهای تفریحی نظیر طبیعتگردی و آمادگی نیروهای امدادی و شهرداریها توصیه میکند.
سازمان هواشناسی با اشاره به افزایش گرادیان فشاری آورده است: وزش باد شدید در برخی نقاط گردوخاک، کاهش دید افقی و کیفیت هوا پنج شنبه در جنوب خراسان رضوی، خراسان جنوبی، شمال سیستان و بلوچستان، شرق و شمال کرمان، جنوب آذربایجان غربی، جنوب آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه و ایلام، جمعه جنوب خراسان رضوی، خراسان جنوبی، شمال سیستان و بلوچستان، قم، اصفهان، جنوب و غرب تهران، یزد، شرق و شمال کرمان، خوزستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان، مرکزی و همدان، شنبه خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمان، یزد، اصفهان، فارس و یکشنبه خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، شمال سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد ،قم، اصفهان، مرکزی و جنوب و غرب تهران پیشبینی میشود.
از اثرات این مخاطره جوی میتوان به احتمال سقوط اشیاء از ارتفاعات، احتمال خسارت به سازههای موقت مانند داربستها تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانهها، شکستن شاخه درختان فرسوده، کاهش دید و اختلال در ترددهای جادهای بهویژه در محورهای کویری و برونشهری، افزایش غلظت گردوخاک و کاهش کیفیت هوا و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی اشاره کرد.
احتیاط در عبور از نواحی کوهستانی، اطمینان از استحکام سازههای موقت و تابلوهای تبلیغاتی، خودداری از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمانهای نیمه کاره، احتیاط در ترددهای جادهای بهویژه برای خودروهای سبک و دارای سطح جانبی زیاد، استفاده از ماسک در نواحی کویری و بیابانی بهویژه گروههای حساس و رعایت نکات ایمنی در انجام فعالیتهای عمرانی از توصیههای سازمان هواشناسی در این شرایط جوی است.
به گزارش ایسنا هشدار سطح زرد به معنای این است که پدیدهای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. این هشدار برای آگاهی مردم صادر میشود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیدهای جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد. از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار میگیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی را بیندیشند.