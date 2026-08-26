طبق زمانبندی انجام شده، اعتبار کالابرگ مرداد ماه سرپرستان خانوارهایی که رقم آخر کد ملی آنها ۷، ۸ و ۹ است، فردا (پنج‌شنبه، پنجم شهریور) شارژ می‌شود.

جوان آنلاین: در ادامه اجرای طرح حمایتی دولت از معیشت مردم تحت عنوان کالابرگ الکترونیک، حساب سرپرستان خانوارهایی که رقم آخر کد ملی آن‌ها ۷ ، ۸ و ۹ است، فردا (پنج‌شنبه - ۵ شهریور ۱۴۰۵) شارژ می‌شود و این اعتبار یک میلیونی برای تهیه مایحتاج زندگی، یک ماه قابل استفاده است.

به گزارش ایسنا، سرپرستان خانواری که رقم آخر کد ملی آن‌ها ۰ ، ۱ و ۲ بود به همراه خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و نیروهای مسلح، پیش از این در تاریخ ۱۵ مرداد و سپرستان خانواری که رقم آخر کد ملی آن‌ها ۳، ۴، ۵ و ۶ بود در تاریخ ۲۵ مرداد اعتبار کالابرگ خود را دریافت کردند.

مهلت استفاده از این کمک معیشت یک ماهه است و خانوارهایی که کالابرگ آنها مرداد ماه شارژ شده است تا پایان شهریور زمان دارند تا نسبت به خرید اقلام اساسی طرح کالابرگ اقدام کنند.

وزیر اقتصاد، پیشتر از برنامه دولت برای افزایش مبلغ کالابرگ از نیمه دوم سال برای برخی اقشار خبر داده و اعلام کرده بود: همان‌طور که دولت قول داده بود، در صورتی که سبد کالابرگ با افزایش قیمت مواجه شود، دولت از این موضوع حمایت خواهد کرد. واقعیت این است که در ماه‌های ابتدایی سال، شوک درآمدی ناشی از کاهش درآمد نفت و به‌خصوص موضوع گاز که مورد هجمه و بمباران قرار گرفت، منابعی را که می‌توانست طبق قانون بودجه برای تأمین کالابرگ اختصاص پیدا کند، تحت تأثیر قرار داد. با این حال، از منابع دیگری تأمین کردیم تا همان کالابرگ پرداخت شود و ان‌شاءالله برنامه ما این است که از نیمه دوم سال، حداقل برای اقشاری از مردم، افزایش کالابرگ را داشته باشیم.

مدنی‌زاده گفت: رئیس‌جمهور نیز در صحبت‌های خود بر این موضوع تأکید کرده‌اند و ما نیز به دنبال آن هستیم و در حال انجام برنامه‌ریزی‌های مربوط به این موضوع هستیم.

در همین راستا، افرادی که به دلیل قرار گرفتن در فهرست افراد غیرمقیم، کالابرگ الکترونیکی آنها به‌صورت موقت قطع شده بود، در صورت تأیید سکونت خود در ایران، مشمول برقراری مجدد این حمایت خواهند شد. بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این افراد برای برقراری مجدد کالابرگ خود نیازمند مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت نیستند و فرآیند مربوطه از طریق بررسی اطلاعات سکونت انجام خواهد شد.

همچنین اعلام شده است کالابرگ افرادی که سکونت آنها در ایران تایید شود، حداکثر تا ۵ شهریورماه مجددا برقرار خواهد شد. بنابراین افرادی که به دلیل مغایرت یا نقص اطلاعات سکونت، کالابرگ آنها تعلیق شده است، باید تا تکمیل فرآیند احراز سکونت منتظر بمانند و در صورت تأیید، اعتبار کالابرگ آنها در موعد اعلام‌شده فعال خواهد شد.

از مرحله قبل، محصولات لبنی شرکت پگاه از قبیل شیر، کشک، ماست و پنیر با تخفیف ۱۰ درصدی در قفسه فروشگاه‌های عرضه کننده قرار گرفت و فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سوپرمارکت‌های عرضه کننده محصولات این شرکت، موظفند کالاهای مذکور را با اعمال ۱۰ درصد تخفیف به خریداران عرضه کنند.

با تدارک صورت گرفته خرید آبزیان از قبیل ماهی و میگو و محصولات پروتئینی مثل بوقلمون هم در تعدادی از شهرها فراهم و این اقلام به سبد کالابرگ اضافه شده‌ است.