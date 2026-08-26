جوان آنلاین: سردار احمد کرمیاسد، رئیس پلیس راه فراجا با اشاره به افزایش حجم ترافیک در محورهای شمالی اظهار کرد: به دلیل ترافیک سنگین در مسیر (جنوب به شمال) آزادراه تهران ـ شمال و جاده چالوس، مقرر شد از ساعت ۱۳:۰۰ امروز ۴ شهریورماه ، تردد تمامی وسایل نقلیه در این ۲ محور از سمت (شمال به جنوب) ممنوع و هر ۲ مسیر از جنوب به شمال به صورت یکطرفه درآید.
به گزارش مهر، وی افزود: این محدودیت تا زمان تخلیه بار ترافیکی ادامه خواهد داشت و پس از کاهش حجم تردد، وضعیت عبور و مرور در این محورها مجدداً بررسی و تصمیمگیری خواهد شد.
سردار کرمیاسد درباره آخرین وضعیت ترافیکی محورهای شمالی گفت: در حال حاضر محور چالوس در مسیر (جنوب به شمال)، حدفاصل پل زنگوله تا سیاهبیشه، ترافیک سنگین گزارش شده است.
وی ادامه داد: در آزادراه تهران ـ شمال نیز در مسیر جنوب به شمال، حدفاصل تونل شماره ۱۷ تا تونل شماره ۱۸ و همچنین محدوده تونل البرز تا انتهای آزادراه، ترافیک سنگین جریان دارد.
رئیس پلیس راه فراجا اضافه کرد: در محور هراز در هر ۲ مسیر رفت و برگشت، محدوده سهراهی چلاو با ترافیک سنگین مواجه است.
وی گفت: در محور قدیم تهران ـ بومهن نیز در محدوده پیچهای جاجرود، ترافیک سنگین گزارش شده است.
سردار کرمیاسد ادامه داد: در محور فیروزکوه، آزادراه تهران ـ پردیس و آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر رفت و برگشت، تردد روان است. همچنین در مسیر شمال به جنوب آزادراه تهران ـ شمال و محور چالوس و نیز محور قدیم بومهن ـ تهران، تردد روان گزارش میشود.
وی افزود: در آزادراه کرج ـ قزوین نیز حدفاصل پل حسینآباد تا پل حصارک ترافیک سنگین است.
رئیس پلیس راه فراجا درباره وضعیت ترافیکی آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران نیز اظهار کرد: در محدودههای ینگی امام، پل کردان و مهرشهر و همچنین حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، ترافیک سنگین جریان دارد.
سردار کرمیاسد در پایان خاطرنشان کرد: محورهای شمالی کشور در حال حاضر فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند و از رانندگان درخواست میشود ضمن مدیریت زمان سفر، پیش از حرکت از آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی اطلاع پیدا کنند و در طول مسیر نیز با مأموران پلیس راه همکاری لازم را داشته باشند.