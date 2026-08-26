سردار محبی: پیمان مکه علیه آمریکا است؛ ادامه روابط با کشورهای منطقه

سخنگوی سپاه گفت: از پیمان مکه نگرانی نداریم و مهم‌ترین پیام آن را تلاش کشورهای منطقه برای بریدن پای آمریکا از منطقه می‌دانیم.

جوان آنلاین: سرتیپ دوم پاسدار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران ایران، درباره ادعاهای مطرح‌شده پیرامون لشکرکشی گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی ایران به سمت مرزهای کشور و همچنین توافق مکه میان ترکیه، پاکستان و دیگر طرف‌های منطقه‌ای اظهار کرد: درباره گروهک‌های ضدانقلاب مانند کومله و دموکرات، جمهوری اسلامی ایران به طور مستمر مواضع و محل‌های تجمع آنها را هدف قرار داده است.

توان گروهک‌های ضدانقلاب از بین رفته است

وی افزود: ما به طور مستمر آنها را بمباران، موشک‌باران و پهپادباران می‌کنیم و رمقی برای آنها باقی نگذاشته‌ایم.

سخنگوی سپاه پاسداران تصریح کرد: ما همه محل‌های تجمع آنها را زدیم و همه انبارهای آنها را هدف قرار دادیم.

سردار محبی درباره ادعاهای مطرح‌شده درخصوص لشکرکشی این گروه‌ها به سمت مرزهای ایران گفت: این موضوع در حدی که مطرح می‌شود، واقعیت ندارد و بیشتر یک تبلیغات است؛ چراکه ما رمقی برای آنها باقی نگذاشته‌ایم و آنها را در نطفه خفه کرده‌ایم.

توافق مکه علیه ایران نیست

وی در ادامه درباره توافق مکه اظهار کرد: ما این پیمان را گامی برای بریدن پای بیگانگان از منطقه می‌دانیم.

سخنگوی سپاه پاسداران افزود: اتفاقاً خوشحال می‌شویم کشورهای منطقه خودشان با یکدیگر پیمان ببندند تا بیگانگان را از منطقه بیرون کنند.

سردار محبی تصریح کرد: این پیمان پیش از اینکه بخواهد بر ضد ایران باشد، بر ضد حضور آمریکا در منطقه است و ما هیچ احساس ناامنی در مورد این پیمان نمی‌کنیم.

روابط ایران با کشورهای منطقه ادامه دارد

وی با اشاره به روابط ایران با کشورهای منطقه گفت: مردم این کشورها سال‌ها با ما مراوده داشته‌اند و از این به بعد هم این مراوده ادامه خواهد داشت؛ بنابراین هیچ نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

سخنگوی سپاه پاسداران ادامه داد: حتی در حد اعلای خودش اگر این پیمان بسته شود، ظاهراً روی کاغذ باقی خواهد ماند و امکان اجرای آن وجود ندارد.

سردار محبی در پایان تأکید کرد: ما هیچ نگرانی از این پیمان نداریم و مهم‌ترین پیام آن را بریدن پای آمریکا از منطقه می‌دانیم.

منبع مهر