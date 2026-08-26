کد خبر: 1376207
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تاریخ انتشار: ۰۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۶
بين‌الملل » اخبار كلی

رسانه روس مطرح کرد؛ بی‌توجهی رهبر کره شمالی به تقلاهای ترامپ

کره شمالی با وجود تقلاهای اخیر ترامپ برای نزدیک شدن به کره شمالی، رهبر این کشور در جریان برگزاری یک نشست هیچ اشاره ای به این موضوع نکرد.

جوان آنلاین: آر تی روسیه گزارش داد، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در جریان نشست دفتر سیاسی حزب حاکم با اشاره به لزوم مسئولیت پذیری استثنایی و احتیاط شدید در اجرای پروژه های بزرگ دولتی درباره تلاش های ترامپ برای برقراری ارتباط با وی چیزی نگفت و به این موضوع بی توجهی کرد.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، نشست مذکور برای بررسی میزان پیشرفت در اجرای سیاست های مصوب سال ۲۰۲۶ برگزار شد. رهبر کره شمالی خواستار دو برابر کردن تلاش ها با عزم و اراده ای جدید برای غلبه بر کاستی ها و برطرف کردن آنها شد و تاکید کرد اهداف تعیین شده از سوی کمیته مرکزی حزب صرفا یک سری رقم و عدد برای دستیابی نیستند، بلکه مأموریت های سیاسی مهم برای حفظ کرامت کشور و اثبات برتری نظام اجتماعی به شمار می روند.

رسانه های کره شمالی نیز درباره تقلاهای اخیر دونالد ترامپ سکوت اختیار کردند. ترامپ اخیرا از تمایل خود برای ازسرگیری ارتباط با رهبر کره شمالی در سال جاری میلادی خبر داده بود.

ترامپ روز سه شنبه بار دیگر پیام قبلی خود درباره دستورش برای کاهش رزمایش های نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی را بازنشر کرد. این اقدام ترامپ با هدف نزدیک شدن به کره شمالی و کاستن از نارضایتی های این کشور در قبال سیاست های واشنگتن صورت گرفت. او همچنین اوایل هفته جاری تصاویری از خود در کنار رهبر کره شمالی منتشر کرده بود.

برچسب ها: کره شمالی ، ترامپ ، رهبر کره‌ شمالی
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