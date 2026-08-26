مراسم بزرگداشت دولتمردان شهید امروز برگزار می شود

جوان آنلاین: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای از عموم مردم شریف و بصیر برای مراسم بزرگداشت دولتمردان شهید دعوت کرد که متن اطلاعیه به شرح زیر است:

دولتمردان شهید؛ خادمانی که خدمت را با ایثار و شهادت معنا کردند مردم شریف و شهیدپرور تهران؛ در هفته بزرگداشت دولتمردان شهید بویژه رئیس جمهور شهید محمد علی رجائی و نخست وزیر شهید حجت‌الاسلام دکتر محمد جواد باهنر، یاد و خاطره مردانی را گرامی می‌داریم که خدمت به مردم را نه یک عنوان و جایگاه، بلکه عهدی الهی و مسئولیتی بزرگ می‌دانستند و در این مسیر، جان خویش را نیز فدا کردند. شهیدان دولتمرد به ما آموختند که ماندگاری یک مسئول در تاریخ، به نام و مقام او نیست؛ بلکه به میزان اخلاص، خدمت صادقانه، مردم‌داری و پایبندی او به آرمان‌های الهی و انقلابی است.

امروز، زنده نگه داشتن یاد این شهیدان، تنها ادای احترام به گذشته نیست؛ تجدید پیمان با راهی است که آنان با خون خود ترسیم کردند؛ راه خدمت بی‌منت، مسئولیت‌پذیری، فداکاری و ایستادگی در کنار مردم. آنان رفتند، اما مکتب خدمت و اخلاصشان باقی ماند تا به نسل‌های امروز یادآوری کند که در فرهنگ انقلاب اسلامی، مسئولیت فرصتی برای خدمت است و خدمت صادقانه، خود یک جهاد ماندگار.

از عموم مردم شریف و بصیر دعوت می‌شود با حضور پرشور خود در این مراسم، ضمن گرامیداشت مقام شامخ شهیدان رجائی، باهنر و وحید دستجردی، بار دیگر نشان دهند که ملت ایران، خادمان صدیق و فداکار خود را فراموش نمی‌کند و راه شهیدان همچنان چراغ مسیر خدمت، عزت و سربلندی ایران اسلامی است.

زمان: چهارشنبه ۴ شهریورماه، ساعت ۱۶ تا ۱۸

مکان: مسجد امام صادق(ع)، میدان فلسطین تهران