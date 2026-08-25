جوان آنلاین: اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس درباره اقدام خصمانه جدید آمریکا علیه ایران نوشت:
آمریکا اعلام کرد که روز سرنوشت اقتصادی ایران فرا رسیده است.
آنها که ترجیح میدهند در مقام مطیع بیچون و چرای این اقدام غیرقانونی ظاهر شوند، ممکن است بگویند: اشکالی ندارد.
اما صبر کنید. اتفاقا خیلی هم اشکال دارد!
وقتی قلدری اعلام میکند که همه بانکها، بنگاههای اقتصادی، بندرها، فرودگاهها و دولتها باید میان اطاعت از هوسهای واشنگتن یا مواجهه با انتقام آمریکا یکی را برگزینند، موضوع دیگر صرفا به ایران محدود نمیشود.
این وضعیت به مثابه تهدید بنیادیترین قواعد حقوق بینالملل و منشور ملل متحد، یعنی احترام به برابری حاکمیتی دولتها و حق تعیین سرنوشت ملتها است.
هیچ دولت شرافتمندی که برای حاکمیت و منافع ملی خود ارزش قائل باشد، عادیسازی چنین قانونشکنی کلان و قلدری نظاممندی را نخواهد پذیرفت.
البته کانادا از جمله کشورهایی است که کمکم دارد طعم واقعیت (قلدری آمریکا تحت لوای مذاکره) را میچشد ....