مزیت اصلی ایران نیروی انسانی و فناوری است، نه منابع زیرزمینی

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه مزیت اصلی کشور نه منابع زیرزمینی، بلکه نیروی انسانی و پیشرفت در علم و فناوری است، گفت: دستاورد‌های ایران در فناوری‌های پیشرفته، پایه موفقیت در جنگ بود.

جوان آنلاین: محمدرضا عارف در همایش جایزه ملی البرز با بیان اینکه پیام اصلی دو جنگ تحمیلی اخیر، درستی مسیری است که کشور طی پنج دهه گذشته در حوزه علم و فناوری پیموده است، گفت: نظام سلطه پیش از انقلاب اسلامی به ما القا می‌کرد که ایران کشوری ثروتمند است و باید با درآمد نفت اداره شود.

به گزارش مهر، وی با تأکید بر اینکه منابع زیرزمینی مزیت اصلی ایران نیست، افزود: در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان به دلیل نگاه راهبردی سند چشم‌انداز موفق شدیم. براساس این سند، کشور باید در فناوری‌های نوظهور به جایگاه نخست منطقه دست پیدا می‌کرد و امروز پس از بیست سال، در فناوری‌های پیشرفته مدعی هستیم.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: همین پیشرفت‌ها پایه پیروزی کشور در دو جنگ اخیر شد. این جنگ‌ها، جنگ فناوری بودند و دشمن از فناوری‌های پیشرفته استفاده می‌کرد، اما نتوانست به هیچ‌یک از اهداف خود برسد. این موفقیت مرهون توجه رهبر شهید انقلاب به علم و فناوری بود.

عارف با بیان اینکه مزیت اصلی ایران نه منابع زیرزمینی، بلکه نیروی انسانی و علم و فناوری است، گفت: در جنگ رمضان هر هفته توان دفاعی کشور که متکی بر فناوری‌های پیشرفته بود، ارتقا پیدا می‌کرد. ما اهل آغاز جنگ نیستیم، اما رزمنده‌های قوی هستیم و خوب از خود دفاع می‌کنیم و هرکس به فکر حمله به ایران باشد را پشیمان خواهیم کرد.

وی افزود: برای دفاع از کشور آمادگی کامل داریم. عملکرد تمدن غرب را در مذاکرات دیدیم که چگونه برخلاف روند مذاکرات عمل کردند و به همین دلیل آمادگی خود را برای دفاع افزایش داده‌ایم. برای دو جنگ قبلی نیز آمادگی داشتیم و برنامه اداره کشور پیش از آغاز جنگ تصویب شده بود.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه ظرفیت کافی برای دفاع از کشور وجود دارد، اظهار کرد: دشمن در جنگ ۱۲ روزه پیش‌بینی کرده بود با آغاز جنگ، مردم به میدان بیایند؛ مردم نیز به میدان آمدند، اما برای دفاع از کشور و نظام. حتی در خرید کالا نیز همراهی کردند و اجازه ندادند فروشگاه‌ها با کمبود مواجه شوند.

عارف ادامه داد: مردم در حالی از کشور دفاع کردند که گرانی مسئله‌ای آزاردهنده است و مقابله با آن نیز مهم‌ترین دغدغه دولت است. در جنگ رمضان «جبهه خیابان» شکل گرفت و بیش از ۱۷۰ شب است که مردم در خیابان حضور دارند. مردم از ما دفاع از ایران، نظام و منزلت خود و دفاع از اقتدار کشور را می‌خواهند و ما نیز باید هر دشمنی را که نگاه چپ به کشورمان داشته باشد، پشیمان کنیم.

وی با تأکید بر اینکه جنگ‌های آینده، جنگ علم و فناوری خواهد بود، گفت: دانشمندان ما افسران این جنگ خواهند بود. راهبرد کشور باید پیشرفت در علم و فناوری، دستیابی به مرجعیت علمی و فتح قله‌های علمی باشد و برای تحقق این اهداف باید به جوانان دانشمند خود اتکا کنیم تا جایگاه نخست منطقه را به دست آوریم و برتر از رژیم صهیونیستی که مورد حمایت آمریکاست، قرار گیریم. دانشمندان کشور در دو جنگ اخیر دستاورد‌های فراوانی خلق کردند.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با انتقاد از استفاده ابزاری تمدن غرب از حقوق بشر گفت: ۱۸۶ دانش‌آموز ما را به شهادت رساندند. حتی یک تحلیلگر غربی این سؤال را مطرح کرد که اگر آن مدرسه پوششی برای مراکز نظامی بود، چرا شب که دانش‌آموزان در مدرسه حضور نداشتند، هدف قرار نگرفت؟ رژیم صهیونیستی که جنایات فراوانی در غزه مرتکب شده، نمادی از تمدن غرب است.

عارف در ادامه، راهبرد ایران در دوران پساجنگ را نقش‌آفرینی، تعامل و همکاری با کشور‌های همسایه و منطقه دانست و گفت: مردم منطقه برخلاف حاکمان وابسته خود، حامی ایران هستند.

وی با اشاره به خدمات واقفان در حوزه‌های مختلف افزود: در شرایط کنونی «وقف علمی» باید اولویت نخست کشور باشد و سازوکار آن طراحی شود تا براساس توصیه‌های رهبر شهید انقلاب، مسیر پیشرفت علم و فناوری و تبدیل زبان فارسی به زبان علمی دنبال شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تکمیل زنجیره «علم تا ثروت و رفاه» گفت: مردم باید آثار پیشرفت علمی را در سفره خود احساس کنند. ارتباط دانشگاه با دولت، صنعت و مردم نیز باید تقویت شود. دولت به نقش دانشگاه در حل مشکلات کشور باور دارد و دانشگاه باید برای مسائل اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی راه‌حل ارائه کند و صرفاً به دنبال چاپ مقاله نباشد.

عارف در پایان با بیان اینکه دانشمندان و نخبگان جوان می‌توانند الگوی مناسبی برای نسل جدید باشند، گفت: فرزندان ما به الگو نیاز دارند و باید نخبگان و دانشمندان جوان را به آنان معرفی کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور پیش از آغاز این مراسم با حضور در دانشگاه مهندسی هسته‌ای، به شهدای اقتدار هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی که در جنگ ۱۲ روزه به شهادت رسیدند، ادای احترام کرد و دفتر یادبود این شهدا را امضا کرد.

در ادامه این مراسم نیز با حضور معاون اول رئیس‌جمهور از چهار دانشمند کشور در چارچوب جایزه ملی البرز تقدیر و از خانواده‌های شهدای هسته‌ای تجلیل شد.