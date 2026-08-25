کد خبر: 1376147
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تاریخ انتشار: ۰۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
سیاست » اخبار کلی
از اشراف اطلاعاتی تا آتش پهپاد و توپخانه

هشدار ارتش به تکفیری‌ها: به مرز‌های ایران نزدیک نشوید


مرز‌های جمهوری اسلامی ایران، از اشراف اطلاعاتی شبانه‌روزی و رصد تحرکات دشمن گرفته تا استقرار یگان‌های متحرک هجومی و واکنش سریع و آمادگی توان پهپادی و توپخانه‌ای، در وضعیت آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه تهدید قرار دارد؛ موضوعی که فرمانده نیروی زمینی ارتش با هشدار صریح به گروهک‌های تکفیری و عناصر معاند مستقر در آن‌سوی مرزها، آن را خط قرمز نیرو‌های مسلح دانست و تأکید کرد هرگونه تحرک، شرارت، اقدام تروریستی، تجاوز و تعدی علیه مرز‌های ایران با پاسخی قاطع، سریع، دقیق و کوبنده مواجه خواهد شد. 
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ علی جهانشاهی، فرمانده نیروی زمینی ارتش، در جریان بازدید از مناطق مرزی شمال‌شرق کشور و بررسی میزان آمادگی رزمی، توان دفاعی و نحوه استقرار یگان‌های این نیرو در مرزها، گفت: نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از اشراف اطلاعاتی کامل، تمامی تحرکات دشمن در آن‌سوی مرز‌ها را به‌صورت شبانه‌روزی رصد و پایش می‌کند. وی افزود: این اشراف اطلاعاتی موجب شده است تا طرح‌های عملیاتی رزم زمینی دشمن پیش از هرگونه اقدام مؤثر، شناسایی و خنثی شود و دشمن نتواند اهداف خود را در نزدیکی مرز‌های جمهوری اسلامی ایران عملیاتی کند. فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به آمادگی بالای یگان‌های این نیرو در مرز‌های شمال‌شرق کشور تصریح کرد: استقرار یگان‌های متحرک هجومی و واکنش سریع در مرزها، در کنار آمادگی همه‌جانبه نیرو‌های مسلح، موجب ایجاد بازدارندگی مؤثر در برابر تهدیدات دشمن شده است. امروز تمامی ظرفیت و توان یگان‌های نیروی زمینی ارتش در مرز‌های کشور، در خدمت تأمین امنیت، صیانت از مرز‌های جمهوری اسلامی ایران و مقابله با هرگونه تهدید قرار دارد و اجازه نخواهیم داد هیچ دشمنی امنیت مرزنشینان عزیز و مردم ایران اسلامی را خدشه‌دار کند. وی با اشاره به عملکرد نیروی زمینی ارتش در جنگ تحمیلی اخیر در حوزه پهپادی گفت: نیروی زمینی ارتش در حوزه پهپادی به دستاورد‌های ارزشمندی دست یافته است و در جریان جنگ تحمیلی اخیر نیز با به‌کارگیری پهپاد‌های تهاجمی «آرش»، اهداف و پایگاه‌های نیرو‌های امریکایی در منطقه را با دقت مورد اصابت قرار داد. فرمانده نیروی زمینی ارتش در ادامه با هشدار به گروهک‌های تکفیری و عناصر معاند مستقر در آن‌سوی مرز‌ها که درصدد ایجاد ناامنی و انجام اقدامات تروریستی در نزدیکی مرز‌های کشور هستند، خاطرنشان کرد: هرگونه تحرک، شرارت و اقدام علیه مرز‌های جمهوری اسلامی ایران با پاسخی قاطع و کوبنده مواجه خواهد شد. امیر سرتیپ جهانشاهی تأکید کرد: در صورت هرگونه تجاوز و تعدی، تمامی مواضع و پایگاه‌های عوامل تهدیدکننده امنیت کشور، در تیررس توان پهپادی و توپخانه‌ای یگان‌های نیروی زمینی ارتش قرار خواهد داشت و پاسخ نیرو‌های مسلح به هرگونه تهدید، سریع، دقیق و پشیمان‌کننده خواهد بود.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: ایران ، دشمن ، پهباد
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