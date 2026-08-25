شکست محاصره نفت ایران 

جوان آنلاین: پرادعاترین ارتش دریایی جهان، پس از هشت سال تحریم و اکنون یک محاصره تمامعیار، باز هم در تحقق هدف خود که به صفر رساندن صادرات نفت ایران بود، ناکام ماند. گزارشها از منابع رسمی رسانههای خارجی نشان میدهد با وجود محاصره دریایی امریکا و تحریم پالایشگاههای چینی و هشدار به بانکهای پکن، حداقل ۶۰۰ هزار بشکه در روز نفت ایران صادر میشود. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم اخیراً از تحقق ۸۵ درصدی درآمدهای نفتی در چهار ماه نخست سال خبر داد و گفت: بیش از حدود ۵/۱۱ میلیارد دلار درآمد نفتی در این چهار ماه داشتهایم که نسبت به پارسال، حدود ۲۸ واحد درصد میزان تحقق درآمدهای ارزی ما بیشتر است. این موضوع نشان میدهد حتی در شدیدترین تحریمها و محاصرههای جنگی، اگر به ظرفیتهای خود اعتماد کنیم، میتوانیم موفق شویم.
آنچه در پس آمار خرید نفت چین از ایران پنهان است، یک واقعیت کلیدی است و آن اینکه با وجود محاصره دریایی امریکا بر بنادر ایران، صادرات نفت متوقف نشده و همچنان ادامه دارد. براساس اعلام منابع خارجی، تا امروز تحریم پالایشگاههای کوچک چینی مانند هنگلی پتروکمیکال یا هشدار به بانکهای بزرگتر چینی، جریان نفت را متوقف نکرده است. پالایشگاههای مستقل چین موسوم به «تیپاتها» اصلیترین خریدار باقی ماندهاند؛ آنها با وجود ریسک تحریم، همچنان جذب این بازار میشوند. تصاویر ماهوارهای نیز که در چند مدت اخیر مورد بررسی قرار گرفته، بارگیری نفت در پایانههای مختلف را نشان میدهد؛ موضوعی که بسیاری از تحلیلگران خارجی نیز پیشبینی میکردند. الجزیره به تازگی در گفتوگویی با یک پژوهشگر ارشد مرکز سیاست انرژی جهانی دانشگاه کلمبیا، محاصره نفتی ایران را مورد بررسی قرار داده و تأکید کرده که چین واردات نفت ایران را با وجود خطر تحریمهای ترامپ به صفر نمیرساند و اگر ترامپ بخواهد تحریمهای بیشتری علیه شرکتهای چینی که در انتقال نفت ایران نقش دارند اعمال کند، در نهایت موضوع به این محاسبه بازمیگردد که دولت ترامپ منافع تحریم آن شرکتهای چینی را در برابر هزینههای آن چگونه ارزیابی میکند. اریکا داونز خاطرنشان کرد: چین توانایی واکنش متقابل، از جمله محدود کردن صادرات عناصر خاکی کمیاب را دارد.
داونز گفت: به نظر میرسد واردات نفت ایران توسط چین تا حدی کاهش یافته، اما تأیید دقیق آن دشوار است، زیرا ظاهراً بخشی از این محمولهها در آمار گمرکی چین بهعنوان واردات از کشورهایی مانند مالزی و اندونزی ثبت میشوند. او افزود: چین حتی پس از حملات مشترک امریکا و اسرائیل به ایران نیز به واردات نفت خام ایران ادامه داد و تنها پس از آنکه امریکا در اواسط آوریل محاصره دریایی ایران را اعمال کرد، سرعت واردات کاهش یافت، اما در زنجیره انتقال نفت ایران به چین، هر بار که تحریم جدیدی اعلام میشود، طرفهای درگیر معمولاً راهی برای دور زدن آن پیدا میکنند. کارشناسان حوزه انرژی، ذخیره میلیونها بشکه نفت ایران در کشتیهای لنگرانداخته را نوعی ذخیره راهبردی شناور میدانند که به تهران اجازه میدهد حتی در دوره کاهش تردد در هرمز، برای ماهها به فروش تدریجی محمولههای موجود ادامه دهد.
بیاعتنایی بازار نفت به ادعای تحریم ۱۰۰درصدی
همچنین گزارشها نشان میدهد، قیمت نفت با وجود ادعای امریکا بر تشدید تحریمها علیه ایران کاهش یافت و به ۹۲ دلار رسید. کارشناسان کالای گروه آیانجی در یادداشت روز سهشنبه خود نوشتند به نظر میرسد بازار تحتتأثیر فشار اقتصادی بیشتر واشینگتن علیه ایران قرار نگرفته است و معاملهگران تلاش امریکا برای ترغیب شرکا به قطع تجارت با ایران را اقدامی حاشیهای میدانند، نه عاملی که بتواند بازار را به حرکت درآورد. تیم واترر، تحلیلگر ارشد بازار در کیسیام گفت: به نظر میرسد بازار نفت فشار اقتصادی را در مقایسه با اقدام نظامی، مسیری با ریسک کمتر برای عرضه فیزیکی نفت ارزیابی میکند و به همین دلیل واکنش اولیه قیمت نفت کاهشی بود.
افت صادرات نفت امریکا به پایینترین سطح از نوامبر ۲۰۲۵
همزمان با خط و نشانهای نفتی امریکا علیه ایران برای به صفر رساندن صادرات نفت، اداره اطلاعات انرژی امریکا از کاهش صادرات نفت خام این کشور به پایینترین سطح از نوامبر ۲۰۲۵ خبر داد و اعلام کرد: صادرات نفت خام این کشور هفته گذشته به ۳میلیون و ۶۰ هزار بشکه در روز رسید که پایینترین سطح از نوامبر ۲۰۲۵ تاکنون و کمترین مقدار از زمان آغاز جنگ علیه ایران بوده است.
این نهاد البته اعلام کرد که واردات روزانه نفت خام امریکا با یک میلیون و ۷۷۰ هزار بشکه افزایش به بالاترین مقدار از ژوئن ۲۰۲۵ رسیده است. با این حال دیوید راسل، مدیر بخش راهبرد بازار جهان در شرکت ترید استیشن گفت: ذخیرهسازیهای راهبردی امریکا همچنان رو به کاهش است. در همین حال، ذخیرهسازی بنزین روند کاهشی داشته است. اداره اطلاعات انرژی امریکا اعلام کرد: ذخیرهسازی بنزین امریکا در هفته یاد شده با یک میلیون بشکه کاهش به ۲۰۸ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه رسید، در حالی که تحلیلگران در نظرسنجی رویترز کاهش یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکهای را پیشبینی کرده بودند.
دادههای این نهاد انرژی همچنین نشان داد که ذخیرهسازی فرآوردههای میانتقطیر شامل گازوئیل و نفت کوره در این هفته با ۱۰ هزار بشکه کاهش به ۱۰۷ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه رسید، در حالی که پیشبینی میشد این ذخیرهسازیها با افت یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکهای همراه باشند.