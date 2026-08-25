جوانگرایی از مسیر اشتباه! 

جوان آنلاین: خرید پرسروصدای پرسپولیس اولین شکست سرخ‌های تهران در این فصل را رقم زد. خرید هزار میلیاردی از نساجی مازندران که قرار بود دیوار محکم دفاع پرسپولیس باشد، اما سوراخ عجیب‌وغریب این دفاع شد.

تیمی که مدعی قهرمانی است نباید راحت ببازد، حتی مقابل مدعیان دیگر. پرسپولیس در فصل نیمه‌تمام گذشته اینقدر راحت باخت و باخت تا اینکه کارش به جایی رسید که حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت هم سوم نمی‌شد. حالا گویا ماجرا‌های فصل قبل در حال تکرار شدن است، البته به نوعی دیگر. بگذریم، کاری با نتیجه گرفتن یا نگرفتن پرسپولیس نداریم، موضوع ادعای پرسپولیسی‌ها در مورد جوانگرایی است. یک ادعای بزرگ با میلیارد‌ها تومان هزینه، کوهی که البته برای سرخ‌ها موش زاییده است.

پرسپولیس به اسم جوانگرایی سنگین‌ترین قرارداد تاریخ فوتبال ایران را با بازیکن جوانی بسته که به‌زعم مدیران باشگاه آینده خط دفاعی تیم ملی را شکل خواهد داد. خب این بازیکن آینده‌دار دوشنبه شب از یک دفع ساده توپ عاجز ماند و پایه‌گذار اولین شکست فصل پرسپولیس شد. اشتباهی که بنا بر اخبار رسیده در جریان بازی دوستانه پرسپولیس مقابل آریو اسلامشهر هم از سوی این مدافع دیده شد. در اینکه اشتباه در فوتبال امری اجتناب‌ناپذیر است، شکی نیست. دانیال ایری مانند بسیاری از بازیکنان فوتبال جهان اشتباه کرد، اما مسئله این است وقتی باشگاه بزرگی مثل پرسپولیس برای یک بازیکن گمنام از لیگ دسته اول ۱۹۰ میلیارد تومان پول رضایتنامه می‌دهد و ۷۷ میلیارد تومان هم برای سال اول قرارداد می‌بندد، مطمئناً این بازیکن دیگر بازیکن نخواهد شد.

جوانگرایی راه و رسم خودش را دارد. حضور در تیم بزرگ و بازی دادن به بازیکن جوان به خودی خود او را سرمست می‌کند، حالا تصورش را بکنید که به این جوان در سال اول قرار است ۷۷ میلیارد تومان هم بدهند. او ظرف چند ساعت و نه یک شب به آخرین حد اشباع رسیده و طبیعی است که دیگر هیچ تلاشی برای موفقیت نکند. بد نیست برای فهم بیشتر موضوع نگاهی به ریز قرارداد «دانیال ایری» با پرسپولیس بیندازیم تا عمق فاجعه بیشتر مشخص شود.

براساس آنچه خبرگزاری‌ها منتشر کرده‌اند، باشگاه پرسپولیس برای دریافت رضایتنامه ایری، مبلغ ۱۹۰ میلیارد تومان به باشگاه تحت قرارداد او پرداخت کرده است. اما بخش مهم‌تر ماجرا به رقم قرارداد خود بازیکن مربوط می‌شود. براساس اطلاعات و جزئیاتی که از این قرارداد منتشر شده، این مدافع در سال نخست ۷۷ میلیارد تومان دریافت خواهد کرد. رقم قرارداد او در سال دوم و سوم و چهارم و پنجم، شیب نسبی خواهد داشت تا به بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان در فصل پنجم برسد. به این ترتیب مجموع دستمزد او در قرارداد پنج ساله به ۶۹۷ میلیارد تومان می‌رسد که با در نظر گرفتن ۲۰ درصد آپشن‌ها تا ۸۳۶ میلیارد تومان افزایش خواهد داشت. حالا مبلغ ۱۹۰ میلیارد رضایتنامه را هم به این رقم اضافه کنید. نتیجه مشخص است؛ بیش از هزار میلیارد تومان بابت مدافعی که حتی از یک دفع توپ ساده هم عاجز است.

تأکید می‌کنیم؛ اشتباه در فوتبال امری اجتناب‌ناپذیر است. تاریخ فوتبال بزرگان زیادی را به یاد دارد که با اشتباه خود تیمشان را نابود کرده‌اند، اما بحث ما بحث یک اشتباه یا از دست رفتن سه امتیاز یک بازی نیست، مسئله مسیر اشتباهی است که فوتبال ایران به اسم جوانگرایی در حال طی کردن آن است. نوع برخورد مربیان بزرگ فوتبال جهان و باشگاه‌های بزرگ جهان با بازیکنان جوان کاملاً مغایر با چیزی است که در ایران دیده می‌شود. میزان قراردادها، اجازه استفاده از امکانات، محدودیت‌های رفتاری همه و همه به نوعی است که بازیکن جوان تصور نکند، چون به یک تیم بزرگ جذب شده هر کاری دلش خواست می‌تواند انجام دهد؛ او باید صرفاً روی فوتبال متمرکز باشد. رفتار بزرگانی، چون فرگوسن، فلیکس ماگات و پپ گواردیولا با جوانان تیم‌هایشان یک کلاس درس مفید برای فوتبال جهان است، اما افسوس که فوتبال ایران از تمام این برخورد‌ها تنها چیزی را که آموخته پرداخت‌های نجومی است، درست همان چیزی که آینده فوتبال یک جوان را ویران می‌کند.

اما اینجا در ایران، بازیکنی به اسم استعداد و ستاره آینده‌دار از طریق شبکه دلالی بزرگ‌نمایی می‌شود و باشگاه‌های وابسته به دولت و بیت‌المال بدون نگرانی میلیارد‌ها میلیارد پول مردم را صرف جذب چنین بازیکنانی می‌کنند و دست‌آخر نیز نه خبری از ستاره می‌شود و نه استعداد جدیدی معرفی. این وسط فقط جیب دلال‌هاست که پر می‌شود. دانیال ایری اولین نمونه نیست و آخرین هم نخواهد بود. هنوز ماجرا‌های انتقال سعید سحرخیزان به اسم ستاره به استقلال را از یاد نبرده‌ایم؛ یک بازیکن کاملاً معمولی که هزینه هنگفتی از بیت‌المال را راهی جیب دلال‌ها کرد.

جوانگرایی راه و رسم خودش را دارد، اما فوتبال ایران حتی در این زمینه هم مسیر را اشتباه می‌رود و به جای اینکه آینده بازیکن جوان را تضمین کند، با پول‌پاشی زیاد عملاً جوانانش را نابود می‌کند. ادامه این مسیر قطعاً و قطعاً حاصلی جز نابودی فوتبال و هدر رفتن بیت‌المال نخواهد بود.