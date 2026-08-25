اشتباهات و سوءمدیریتها در فدراسیون فوتبال از سوی مدیران ارشد صورت میگیرد، آنوقت وظیفه عذرخواهی از تیمها و هواداران متضرر را گردن سخنگو میاندازند! محروم کردن یک تیم لیگبرتری از حضور در لیگقهرمانان آسیا و جایگزین شدن یک تیم دیگر، آن هم به لطف امضای آقای دبیرکل، برگ زرین دیگری است که به لطف فدراسیون فوتبال ورق خورد. منتها مقصر شماره یک نه عذرخواهی میکند، نه استعفا میدهد و نه برکنار میشود.
دو ماه از برگزاری تورنمنت مسخره سهجانبه برای تعیین نماینده سوم ایران در آسیا میگذرد و آقایان تازه یاد عذرخواهی افتادهاند. البته نه اینکه خود رئیس عذرخواهی کند یا ممبینی که گلگهر را به آسیا معرفی کرده است، نه. سخنگوی فدراسیون با تأکید مهدی تاج روی آنتن زنده از باشگاه چادرملو و هوادارانش عذرخواهی کرد: «فدراسیون فوتبال خودش را همیشه مقید به پاسخگویی میداند. به نمایندگی از فدراسیون و شخص مهدی تاج از هواداران عزیز چادرملو، مردم عزیز یزد، مدیریت، کادر فنی و بازیکنان این تیم عذرخواهی میکنم. وظیفه من بود با توجه به تأکید ریاست فدراسیون بابت این اشتباه عذرخواهی کنم و اگر این کار را نکنیم، مورد احترام نخواهیم بود. تلاش گستردهای انجام شد، اما کنفدراسیون بحث قهرمانی چادرملو در تورنمنت سهجانبه را نپذیرفت.»
اصلاً چرا باید کنفدراسیون آسیا نتیجه یک تورنمنت مندرآوردی را بپذیرد. طبق قانونی که دبیرکل فدراسیون بهتر از هر کسی میداند، ملاکایافسی معرفی تیمها از سوی فدراسیون است. همان کاری که ممبینی بیسروصدا انجام داد و بعد از استقلال و تراکتور، گلگهر را بهعنوان نماینده کشورمان در لیگقهرمانان معرفی کرد. علت اینکه چرا تیمها و هواداران را با برگزاری تورنمنت سهجانبه سرکار گذاشتید را باید در داخل فدراسیون بگردید.
حرفهای امیرمهدی علوی روی آنتن زنده حکم نمک پاشیدن روی زخم را دارد. اگرچه دود اصلی این سوءمدیریت مستقیماً به چشم تیم چادرملو و هواداران یزدی رفت، اما همه میدانند این اشتباه زخم دیگری بود بر فوتبال ایران و یکبار دیگر ناکارآمدی مدیریت فدراسیون را به همه نشان داد. آقایان خیال میکنند بعد از دو ماه تلفنی عذرخواهی کنند، صورت مسئله پاک میشود و یادمان میرود چطور حق مسلم یک تیم خورده شده است، مگر با چند جمله میتوان ضایع شدن حق یک باشگاه و هوادارانش را جبران کرد؟
اینکه گلگهر به جای چادرملو در آسیا حضور دارد و به زودی باید بازیهایش را در لیگقهرمانان برگزار کند، آبروریزی تاریخی است که با هیچ عذرخواهی نمیتوان آن را ماستمالی کرد. همه آسیا میدانند فدراسیون ما توانایی معرفی صحیح تیمهایش به کنفدراسیون را ندارد و دبیرکلساز خودش را میزند.
عذرخواهی نیابتی شعبدهای است که فقط از فدراسیون فوتبال ما برمیآید و بس. حالا که به گفته سخنگو، فدراسیون خودش را مقید به پاسخگویی میداند، بیایند به مردم بگویند چرا خود مهدی تاج از چادرملو و هوادارانش و چهبسا از همه مردم عذرخواهی نمیکند؟ یک نفر به ما بگوید مقصر شماره یک کجاست و چه میکند که به خودش زحمت عذرخواهی نمیدهد؟ هر جای دیگر بود، دبیرکل که هیچ، حتی رئیس فدراسیون هم به خاطر این حقخوری و آبروریزی از شدت خجالت همان روز اول استعفا میدادند و میرفتند، ولی در فدراسیون ایران، نهتنها خبری از استعفا و عذرخواهی نمیشود، بلکه حتی اعتقادی هم به صدور حکم برکناری فرد خاطی و برخورد شدید با او ندارند! همه سر جای خود نشسته و میز و صندلی خود را دودستی چسبیده و جلسات را برگزار میکنند و انگار نه انگار اتفاقی افتاده است. فقط به سخنگو گفتهاند در برنامه تلویزیونی از تیم متضرر و هوادارانش عذرخواهی کند.