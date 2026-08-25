رئیسجمهور امریکا این بار نیز با انتشار روایتی خلاف واقع از سخنان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، کوشید تصویری متفاوت از مواضع ایران و واقعیتهای میدان ارائه کند؛ روایتی که در برابر فیلم کامل سخنرانی قالیباف و متن صریح اظهارات او، بیش از هر چیز بر ادامه همان مسیر خبرسازی و تحریف واقعیت استوار است. قالیباف در جمع فعالان اقتصادی ایران و عراق، نه از ناتوانی و تسلیم، بلکه از ضرورت پیروزی در جنگ اقتصادی، عبور از تحریمها، حفظ عزت مردم و نقشآفرینی فعالان اقتصادی برای تقویت تولید و توسعه سخن گفت، اما ترامپ با بریدن و وارونهسازی این واقعیت، تلاش کرد از یک سخنرانی درباره ضرورت تقویت اقتصاد در کنار قدرت نظامی، روایتی جعلی برای مصرف افکار عمومی بسازد؛ اقدامی که مرکز رسانه مجلس آن را حلقهای دیگر از زنجیره دروغپراکنیهای رئیسجمهور امریکا و تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر شکستها و بحرانهایی دانست که خود او و سیاستهایش در منطقه رقم زدهاند.
مرکز ارتباطات، رسانه و امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی در پی پست ترامپ و نشر خبر جعلی توسط او درباره سخنان دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، بیانیهای را منتشر کرد.
در ترجمه فارسی این بیانیه آمده است: رئیسجمهور دروغگوی امریکا که آمار مطالب دروغش را تا ۳۲ هزار بیان کردهاند، این بار هم با جعل خبر و بازی کثیف رسانهای به دنبال سرپوش گذاشتن بر شکستهای نظامی و اعاده حیثیت خود در نزد افکار عمومی امریکا و جهان است و صراحتاً با نشر مطلب خلاف واقع از سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در صفحه شخصی خود، قصد ادامه مسیر دروغپراکنی و در عین حال تلاش برای خروج از بحرانی را دارد که خود به پا کرده است. ترامپ همواره تلاش میکند شکستهای خود را با دروغ گفتن و بازی روانی پوشش دهد.
هرچند که افکار عمومی جهان با این دروغهای بیاساس ترامپ آشناست و اهمیتی برای آنها قائل نیست، با این وجود به احترام افکار عمومی فیلم کامل این سخنرانی منتشر شده است. همچنین لازم به ذکر است که رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع فعالان اقتصادی ایران و عراق تأکید کرد که دو کشور باید با کمک یکدیگر برای پیروزی در جنگ اقتصادی و شکست تحریمها برنامه داشته باشند و در همین زمینه برخی مصادیق برای حل شدن مشکلات را نیز توضیح میدهد.
وی با بیان اینکه امریکاییها در جنگ نظامی با قدرت ایران و عراق شکست خوردند و به همین دلیل سراغ جنگ شناختی و اقتصادی رفتهاند، تصریح میکند که عبور از تحریمها راهکار و راهحل دارد و فعالان اقتصادی، فرماندهان این جنگ اقتصادی هستند، زیرا همانطور که ما باید در برابر دشمن با هر هزینهای عزت و شرف خود را حفظ کنیم، شما فرماندهان اقتصادی هم باید با حل کردن مشکلات اقتصادی و با عبور از تحریمها، عزت و شرف مردم را حفظ کنید. وظیفه دولتها نیز مانعزدایی و تسهیل در کار فرماندهان اقتصادی است. همچنین امنیت مهمتر از اقتصاد است، چون امنیت مقدمه اقتصاد است. ما در جنگ پیروز شدیم و حالا نوبت فرماندهان اقتصادی است که با عبور از تحریمها و با کمک دو کشور به یکدیگر، اجازه ندهند دشمن در جنگ اقتصادی پیروز شود و برای این مسئله هم راه روشن و عملیاتی را تبیین میکنند. استفاده از ارزهای ملی برای مبادلات تجاری، اعتماد به بخش خصوصی و گردش مالی مؤثر با اهتمام به فعالیت و انگیزه آنها، تقویت روابط دوجانبه کشورهای همسو با توجه به سوابق تاریخی و تمدنی، تبادل و تعامل با کشورهای همسو، توجه به منابع داخلی، برنامهریزی برای استفاده صحیح از نقاط مرزی خاکی و دریایی، استفاده از ابزارهای بازرگانی مدرن و عبور از شیوه سنتی، از جمله نکات مطرح شده توسط دکتر قالیباف به فعالان اقتصادی بود. وی همچنین با ذکر موارد فوق یادآور شد که ما هرچقدر قدرت نظامی داشته باشیم، ولی اگر مردم گرسنه باشند و گردش مالی، رشد اقتصادی و تولید ملی نداشته باشیم، دوام نمیآوریم.
این مطلب بر ضرورت توسعه اقتصادی در کنار قدرت نظامی تأکید میکند و در عین حال فعالان اقتصادی دو کشور را برای سرمایهگذاری و توسعه تشویق مینماید و با اعتراف مستقیم به اینکه «الان ما گرسنهایم و نمیتوانیم زنده بمانیم» تفاوت آشکار دارد. دروغگویی، قلب واقعیت و توسل به اخبار جعلی، شیوه دشمن بهویژه رئیسجمهور متوهم امریکاست که در رسانهها به دنبال دستاوردسازی است.
البته ترامپ پیش از این نیز با طناب پوسیده همین فیکنیوزها و بازی در پازل نتانیاهو، سیاست خارجی امریکا را به بحران کشاند و هزینههای سنگینی از جمله بحران بنزین و تورم بیسابقه را با جنگ اخیر به مردم خود تحمیل کرد و دستش را به خون مردم بیگناه ایران و رهبر شهید آلوده کرد. شخص ترامپ در شرایطی که بارها از تسلیم ایران، شکست نیروهای نظامی، تسلط بر تنگه هرمز و نابودی نیروی دریایی سخن گفته، اما دنیا شاهد آن است که باز بودن تنگه هرمز که تا پیش از جنگ تحمیلی سوم نعمتی برای حملونقل و انرژی دنیا بود، الان به آرزوی او و همپیمانانش تبدیل شده است. کشورهای منطقه که قرار بود پایگاههای نظامی امریکا برایشان امنیت بیاورد، الان به تکاپوی پایان جنگ و توسل به پیمانهای منطقهای افتادهاند تا به شهروندان خود بگویند از امریکا نه تنها خیری به ما نمیرسد، که ناامنی و افت اقتصادی را نصیب کرده است.
فیلم کامل جلسه دکتر قالیباف در دسترس افکار عمومی قرار دارد و تفاوت آشکار میان متن واقعی سخنان و تیترهای جعلی فیکنیوزها، رسوایی دیگری برای کمپینهای دروغپراکنی رئیسجمهور امریکاست. حقیقت در میدان روشن است: ایران نه در موضع ضعف، بلکه در موضع اقتدار ایستاده است. ترامپ باید بفهمد که با توئیت کردن اخبار فیک و ساختگی، واقعیتهای سخت منطقه و نظم جدیدی که با قدرت جمهوری اسلامی در حال شکلگیری است، تغییر نخواهد کرد و همانگونه که دکتر قالیباف در نشست مذکور تأکید کرد، این آرزوی متوهمانه ترامپ نیز با بازی واژهها به واقعیت تبدیل نمیشود و سربازان جنگ اقتصادی ایران، همچون نیروی نظامی مقتدر ما، بار دیگر او را شکست داده و رسوا خواهند کرد.