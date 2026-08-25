کد خبر: 1376090
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تاریخ انتشار: ۰۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۵
بين‌الملل » اخبار كلی

شروط ایران درباره تنگه هرمز به طور شفاف به واسطه پاکستانی اعلام شد

1 یک منبع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده به تسنیم اعلام کرد که فرمانده ارتش پاکستان حامل پیام از ناحیه آمریکا نبود.

جوان آنلاین: یک منبع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده ایرانی به اطلاع رساند: برخلاف آنچه بعضی رسانه‌ها گفته‌اند عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان که روز گذشته به ایران سفر کرده بود حامل پیام تهدید یا پیام مشابه از ناحیه آمریکا نبود بلکه به دنبال باز کردن فضای مذاکرات بود و به دنبال این بود که شروط و مواضع ایران را به طرف آمریکایی منتقل کند.

به گزارش تسنیم، وی افزود: در دیدار‌های صورت گرفته با آقای منیر، مواضع ایران به صورت شفاف به طرف پاکستانی اعلام شد.

این منبع مطلع خاطرنشان کرد: بازگشت آمریکا به تفاهمنامه اسلام آباد و اجرای مفاد آن که شامل بند ۵ یعنی ترتیبات ایرانی بر تنگه هرمز می‌شود، جزو شروط ایران است و این موضوع به واسطه پاکستانی اعلام شد و طرف پاکستانی به دنبال انتقال آنها به طرف آمریکایی است.

برچسب ها: ایران ، تنگه هرمز ، پاکستان
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